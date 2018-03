AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h37 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h25 – A Avenida Brasil tem 2 km de trânsito carregado, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h16 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,6 km de lentidão, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até a Marginal do Pinheiros.

19h09 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 11, km de congestionamento, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros.

19h03 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de engarrafamento, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h51 – A Avenida Paulista tem 1,2 km de lentidão, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Alameda Campinas.

18h40 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h30 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h23 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

18h15 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h07 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h – A Radial Leste tem 4,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h48 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,9 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida Almira até o Viaduto Grande São Paulo.

17h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de congestionamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h18 – A Avenida Washington Luís apresenta 1,3 km de trânsito congestionado, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Vieira de Morais.

17h10 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h50 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de fluxo moroso, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

16h45 – A cidade registra 110 km de vias congestionadas no momento. Desse total, 30 km está concentrado na zona oeste e 27 na zona norte. A região central tem 26 km de filas, seguida pela zona sul, com 18 km, e a leste, com 8 km.

16h38 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua José Maria Lisboa.

16h25 – A Avenida Aricanduva registra 1,7 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste-oeste.

16h15 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,4 km de congestionamento, sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Cidade Universitária até a Alexandre Mackenzie.

16h01 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 3 km de filas, sentido Aeroporto, entre as vias Generosa e Bandeira. São Paulo com 69 km de congestionamentos.

15h46 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento entre as vias Rio Tamanduateí e Júlio de Mesquita Neto.

15h22 – A pista local da Marginal do Tietê segue com congestionamento no sentido Castelo Branco entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Cruzeiro do Sul.

14h56 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso desde a avenida Alexandre Mackenzie até 2 km depois da Cidade Universitária. São Paulo com 48 km de filas.

13h54 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a Ponte Aricanduva e Rua Moravia.

13h29 – Os dois sentidos da Avenida Pacaembu estão congestionados no trecho entre a Ponte da Casa Verde e Rua Dr. Arnaldo.

12h36 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, tem lentidão entre as Avenidas Paulista e Faria Lima.

12h23 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as Pontes Fepasa e Cidade Universitária.

10h49 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem lentidão entre a Ponte Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho.

10h32 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h05 – Pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a avenida Piratininga e Pires do Rio. São Paulo com 79 km de filas. Zona sul com 27 km de congestionamentos.

10h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, tem lentidão entre o viaduto Santo Amaro e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h35 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 94 km de filas. Zona sul com 30 km de retenção.

9h02 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamento. Na direção da Castelo, a pista local tem lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Morumbi e do outro lado a pista expressa tem retenção entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré. São Paulo tem 88 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

8h10 – Trânsito lento na chegada a São Paulo pela Anchieta, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes e a pista norte da via Anchieta.

7h54 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 58 km de filas. Zona sul com 20 km de trânsito lento.

7h33 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 49 km de trânsito lento. Zona sul com 16 km de filas.

7h18 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 35 km de filas. Zona sul com 14 km de lentidão.

7h07 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Ipiranga, com morosidade entre a Rua Matheus Torloni e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h05 – Via Anchieta, na chegada à capital, possui tráfego ruim entre os quilômetros 13 e 10, nas pistas central e marginal.

7h03 – Radial Leste, sentido centro, apresenta congestionamento de quatro quilômetros, entre o metrô Belém e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

7h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão de 4 quilômetros entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

6h59 – Trecho Oeste do Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, com lentidão entre os quilômetros 20 e 18, em Osasco, em razão do excesso de veículos

6h53 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, congestionada entre os quilômetros 224 e 223, em Guarulhos, pela pista marginal, em razão do excesso de veículos.

6h50 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com tráfego lento entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

6h47 – Rodovia Raposo Tavares com dois grandes trechos de lentidão no sentido capital: entre os quilômetros 26 e 20 (Cotia) e entre os quilômetros 14 e 10 (São Paulo).