TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

20h21 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h12 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,6 km de congestionamento, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até a Marginal do Pinheiros.

20h05 – A Avenida Paulista tem 1,2 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Alameda Campinas.

19h50 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê registram 2,3 km de lentidão cada, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Jânio Quadros.

19h43 – A Avenida Ibirapuera tem 2,6 km de morosidade, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Borges Lagoa.

19h35 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

19h23 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de engarrafamento, sentido centro, da Rua Doria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h11 – A pista local da Marginal do Tietê registra 5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Tatuapé.

19h05 – O Elevado Costa e Silva tem 2,6 km de tráfego complicado, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h55 – A cidade tem 144 km de lentidão nesta noite.

18h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,7 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Cidade Jardim.

18h30 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

18h23 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h17 – A Via Anhanguera tem morosidade no sentido interior do km 57 ao km 61, na região de Jundiaí, do km 101 ao 102 e do km 103 ao 104, em Campinas.

18h13 – A Radial Leste registra 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h07 – A Avenida Washington Luís registra 2,4 km de fluxo moroso, sentido centro, do Viaduto Luis E. Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h59 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte da Casa Verde.

17h55 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

17h45 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Enéas Carvalho de Aguiar até o Viaduto Pedroso de Morais.

17h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 6,6 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Verbo Divino até a Ponte Eusébio Matoso.

17h28 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h20 – A Avenida João Dias tem 1,2 km de trânsito lento, sentido bairro, da Rua João Carlos da Silva Borges até o Centro Africana.

17h15 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Praça Gastão Liberal Pinto até a Rua Andrade Pertence.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de trânsito carregado, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

17h05 – A cidade tem 107 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET. A região com maior índice de lentidão é a zona sul – com 36 km.

17h – O tráfego é lento na rodovia SP-248, no acesso a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o Km 2 e Km 5, no sentido Guarujá, devido obras fora de concessão. Movimento de veículos é lento pela Cônego Domênico Rangoni, entre o km 267 e km 270, sentido Cubatão, devido excesso de veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias.

16h55 – Foi implantada a Operação Comboio pela Via Anchieta e pela Rodovia dos Imigrantes em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da via Anchieta, e pela Imigrantes, na praça Piratininga, no km 32, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

A interligação entre Anchieta e Imigrantes no planalto está bloqueada, também devido neblina. Caminhões e carretas devem utilizar obrigatoriamente a Anchieta no trecho de subida da serra.

16h50 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

16h43 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Rua Tucumã.

16h35 – A Avenida Salim Farah Maluf registra 6,4 km de engarrafamento, sentido Vila Prudente, da Ponte Tatuapé até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

16h28 – A Rua da Consolação registra 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

16h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo e a Rua Roberto Feijó.

16h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6,4 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até a Rua Funchal.

15h53 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Casa Verde e elevado Cruzeiro do Sul. São Paulo, neste momento, com 78 km de filas.

15h47 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, tem lentidão de 7,2 km entre a rua Bandeira até viaduto Republica Árabe Sária.

15h41 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

15h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre a rua Miruna e a Via Funchal. São Paulo registra 75 km de congestionamento e centro da capital com 23 km de filas.

15h26 – A faixa da direita da Rodovia Régis Bittencourt está interditada, na altura do km 283, sentido São Paulo, no município de Embu das Artes. Reflexo de 3 km de filas.

15h07 – Radial Leste, sentido Centro, com 3,8 km de lentidão entre o Metrô Belém até a Rua Wandenkolk.

15h01 – Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso na pista expressa entre avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Tatuapé.

14h28 – Tráfego tem boa fluidez em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento, há neblina no topo de serra.

14h27 – Fluxo é normal em ambos os sentidos do corredor Ayrton Senna.

14h20 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com excesso de veículos entre Vieira de Morais e Ana Catharina Randi.

14h07 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre as vias Piqueri e Casa Verde. São Paulo com 53 km de filas.

13h34 – Pista expressa da avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre as vias Luiz Ignacio Anhaia Mello e Tatuapé. Lentidão tem 6,4 km.

13h17 – Rodovia Anchieta segue com duas faixas, sentido litoral, interditadas na região do km 10. Tráfego flui com lentidão.

13h01 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado.

12h49 – Radial Leste, sentido Centro, tem 8 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Alberto Badra.

12h38 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem 7 km de lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé.

12h02 – Radial Leste apresenta 8 km de filas no sentido Centro entre a avenida Pires do Rio até Divinolândia.

11h52 – Rodovia Régis Bittencourt com lentidão no sentido São Paulo entre o km 534 e km 525, na região de Barra do Turvo, devido a operação para o destombamento de uma carreta no km 513. O veículo já foi removido e a pista está liberada.

11h43 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, sentido capital, entre km 21 ao 11, entre Guarulhos e São Paulo. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, tráfego flui tranquilo.

11h32 – Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem excesso de veículos por 6,4 km entre avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e o início da ponte Tatuapé.

11h20 – O motorista não encontra dificuldade em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias, na manhã desta sexta-feira.

11h10 – Incêndio na avenida Inajar de Souza, na altura do número 995, na Freguesia do Ó. Bombeiros no local.

11h02 – Ligação Leste-Oeste , sentido Lapa, tem excesso de veículos entre a praça Franklin Roosevelt e avenida Alcantara Machado.

10h49 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 525, na região de Barra do Turvo, para o destombamento de uma carreta no km 513. O tráfego está parado entre o km 535 e o km 525. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo e na liberação total da via.

10h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre rua Tupiniquins e o viaduto Dante Delmanto.

10h23 – Radial Leste, sentido Centro, com 11 km de congestionamento entre as Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F. de Carvalho.

10h06 – Radial Leste, sentido Centro, por 5,6 km entre a avenida Pires do Rio e via Matilde.

9h54 – Pista expressa da Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7 km entre a avenida Eusébio Matoso e a rodovia Castelo Branco. São Paulo com 71 km de filas.

9h39 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 15 ao 11, região de São Paulo, sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo.

9h31 – Tráfego normal no sistema Anchieta-Imigrantes.

9h30 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

9h23 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 85 km de filas. Zona sul com 32 km de trânsito carregado.

9h07 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,5 km de lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 86 km de filas. Zona sul com 31 km de lentidão.

8h57 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui tranquilo.

8h56 – A pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 525, na região de Barra do Turvo, para o destombamento de uma carreta no km 513. O tráfego está parado entre o km 525,5 e o km 525. Ninguém ficou ferido.

8h26 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Jaguaré. São Paulo com 68 km de trânsito carregado. Zona sul com 22 km de filas.

8h10 – Tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta, entre o km 12 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal.

8h06 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, tem 3 km de fila entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 62 km de filas. Zona sul com 20 km de lentidão.

7h47 – A partir do próximo domingo, 15, mais uma faixa de rolamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo, será interditada para obras da Linha 17 do Metrô Monotrilho. A primeira faixa junto ao canteiro central da avenida está interditada desde o dia 1º de abril, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

No domingo, a faixa do sentido Marginal, entre as ruas Constantino de Souza e Princesa Isabel, será bloqueada às 17h, com duração prevista de sete meses, para obras da Linha 17 do Metrô Monotrilho. Os veículos que trafegam pelo trecho em obras da avenida serão desviados à direita para as outras três faixas de rolamento da via.

Rotas Alternativas

A partir da Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal: à direita na Rua Vicente Leporace, à esquerda na Rua Gabrielle D’Annunzio, novamente à esquerda na Rua Princesa Isabel, retornando à Avenida Jornalista Roberto Marinho.

A partir da Avenida Washington Luís, sentido Centro: à esquerda na Avenida Professor Vicente Rao, em frente pela Avenida Roque Petroni Junior, atingindo a Marginal Pinheiros / Morumbi; ou em frente pela Avenida Moreira Guimarães, à direita na Avenida Moaci, outra vez à direita na Alameda Uapixana, e novamente à direita na Avenida dos Bandeirantes para atingir a Marginal Pinheiros.

A partir da Avenida Washington Luís, sentido Bairro: à direita na Rua Rafael Iório, em frente nas ruas Doutor Jesuíno Maciel e Guararapes, à esquerda na Avenida Portugal, à direita para atingir a Avenida Jornalista Roberto Marinho; ou à direita na Avenida Professor Vicente Rao, e em frente pela Avenida Roque Petroni Junior, atingindo a Marginal Pinheiros/Morumbi.

7h40 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com trânsito lento entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado. São Paulo com 39 km de filas. Zona sul com 15 km de lentidão.

7h30 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com 4 km de lentidão entre a Ponte Aricanduva e Rua Benedita de Paula Coelho. São Paulo com 36 km de filas. Zona sul com 13 km de trânsito carregado.

7h16 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

7h15 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 25 km de filas. Zona sul com 8 km de lentidão.

6h55 – Avenida Braz Leme, sentido centro, com 2,5 km de lentidão entre a R%ua Soror Angélica e a Ponte da Casa Verde

6h42 – Lentidão entre os km 13 e 10 nas pistas central e lateral da Rodovia Anchieta na chegada à capital paulista.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 4 km de congestionamento entre o Metrô Belém e a Ligação Leste-Oeste.

6h38 – Dois trechos de engarrafamento no sentido SP da Via Dutra, em Guarulhos: entre os km 213 e 217 (pista lateral); e entre os km 222 e 225 (pista expressa)

6h36 – Congestionamento de 3 km na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os km 23 e 20, em Guarulhos.

6h34 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com 2 pontos de lentidão: entre os km 26 e 19 e entre os km 13 e 10.