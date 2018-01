AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h56 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 1,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até o Túnel Maria Carolina.

19h45 – A Avenida Santo Amaro tem 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Alceu de Campos Rodrigues até a Rua Vahia de Abreu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,4 km de trânsito lento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h22 – A Avenida Vereador José Diniz registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

19h10 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 2,4 km de congestionamento, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h56 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 6,4 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

18h53 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão, sentido Curitiba, entre o km 341 e o km 343 e o km 349 e o km 352, ambos em Miracatu. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

18h15 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

18h09 – A Avenida João Dias tem 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h05 – O Elevado Costa e Silva registra 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Jaguaribe até a Rua Conselheiro Brotero.

18h – A operação Comboio foi implantada na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes em razão da visibilidade inferior a 100 metros provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio, na altura do km 31 e km 32, sentido litoral. A cada meia hora, grupos de 500 veículos seguem escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias até um trecho com melhor visibilidade. A velocidade está reduzida para 40 km/h em todo o trecho de topo de serra.

No trecho de planalto da Anchieta, há tráfego lento no sentido litoral do km 14 ao km 22, reflexo do excesso de veículos nas alças de acesso aos bairros. Já no sentido São Paulo, uma colisão interdita uma faixa da esquerda.

17h55 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Ribeiro do Vale até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

17h45 – As zonas norte e oeste da cidade entraram em estado de atenção por causa da chuva. A precipitação causa quatro pontos de alagamento na capital, sendo um intransitável na Praça Marrey Júnior, com a Rua Turiassu, sentido centro.

17h38 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de trânsito congestionado, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

17h31 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de lentidão da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h25 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,1 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

17h15 – A Radial Leste registra 3,9 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Álvaro Ramos.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h55 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

15h50 – Interligação entre Anchieta e Imigrantes, na região do Planalto bloqueada, por medida de segurança devido neblina intensa no topo de serra.

15h49 – Marginal do Pinheiros, sentido zona sul, tem 3 km de filas entre a ponte Nova Morumbi e Transamérica. São Paulo registra 17 km de congestionamento.

15h35 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro , congestionada entre Roberto Feijó e o viaduto Grande São Paulo.

14h57 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, com 3,1 km de filas no sentido Interlagos. O congestinamento está entre a ponte Transamérica e Nova do Morumbi.

14h43 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, congestionado entre a avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello e a avenida do Estado.

14h40 – O motorista deve evitar o Túnel Ayrton Senna, que apresenta lentidão por excesso de veículos.

13h59 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre alameda Tietê e Eugenio Leite. São Paulo com 14 km de filas.

13h31 – Avenida Nove de Julho com lentidão, sentido centro, entre a rua Estados Unidos e a rua Urimonduba. Já no sentido bairro, há congestionamento entre Gabriel Oposto até Estados Unidos.

13h20 – Rua Clélia, apresenta tráfego intenso por excesso de veículos entre as ruas Jeroaquara e Turiassu.

13h09 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, com lentidão na região da Escola de Engenharia Mackenzie, na avenida Almira e a via Lucas Obes. São Paulo com 25 km de filas.

12h56 – A Avenida Washington Luis, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Viaza.

12h47 – Motorista encontra o fluxo tranquilo em todo o trecho de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h27 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Praça Pérola Byington e Avenida Alcantara Machado.

12h18 – A pista expressa da avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre Demétrio Ribeiro até Tatuapé.

11h57 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 528,8 ao km 525, na região de Barra do Turvo, reflexo do tombamento de uma carreta no km 504. O veículo já foi removido e a pista está liberada.

11h34 – Pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a via Wandenkolk e o início da avenida Pires do Rio.

11h12 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Santa Catarina.

11h00 – Pequenos acidentes durante a manhã e o excesso de veículos ajudam a manter alto o índice de congestionamento na cidade, que no momento está com 54 km.

10h59 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a avenida João Julião da Costa Aguiar e Catarina.

10h02 – Avenida dos Bandeirantes com 4,4 km de lentidão entre o viaduto Bandeirantes e o término da Aliomar Baleeiro. São Paulo com 72 km de filas. Zona sul com 31 km de congestionamento.

9h49 – Tráfego permanece lento na chegada a São Paulo pela Anchieta do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

9h10 – Radial Leste, sentido Centro, come lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 103 km de lentidão. Zona sul com 41 km de filas.

8h56 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul apresentam trânsito carregado. Na direção do Aeroporto, lentidão entre o Túnel Ayrton Senna e Praça da Bandeira e do outro lado entre os Viadutos Euclides Figueiredo e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 103 km de filas. Zona sul com 43 km de lentidão.

8h42 – Os dois sentidos da Marginal Pinheiros registram congestionamentos. Na direção da Castelo, a pista expressa tem 9 km de lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e João Dias. Do outro lado, a pista expressa tem 5,5 km de retenção entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco. São Paulo com 103 km de trânsito lento. Zona sul com 43 km de filas.

8h37 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h35 – Os motoristas encontram tráfego normal no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

8h28 – O sentido Aeroporto do Corredor norte-sul tem lentidão entre o Viaduto Tutoia e Praça da Bandeira. São Paulo com 95 km de filas. Zona sul com 38 km de retenção.

8h14 – Motorista encontra lentidão na Anchieta sentido São Paulo do km 20 ao km 18, altura de São Bernardo do Campo e do Km 15 ao Km 10, na chegada a Capital, por excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) fluem bem. No momento, o SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e descida pelas pistas sul das duas rodovias.

8h11 – Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, tem 8 km de lentidão na pista expressa, da Rua Doutor Rubens Gomes Bueno até a Ponte Eusébio Matoso. São Paulo com 82 km de congestionamento. Zona sul com 39 km de filas.

7h56 – A Avenida Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Bandeirantes e Dante Delmanto. São Paulo com 80 km de filas. Zona sul com 36 km de retenção.

7h44 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 70 km de lentidão. Zona sul com 30 km de filas.

7h33 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Eusébio Matoso e Nova do Morumbi. São Paulo com 57 km de filas. Zona sul com 19 km de lentidão.

7h16 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 6 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 44 km de filas. Zona sul com 13 km de retenção.

7h01 – Radial Leste, sentido centro, com 4,5 quilômetros de lentidão entre o metrô Bresser e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

7h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão de 4,5 quilômetros entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto dos Bandeirantes.

06h58 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com tráfego entre o quilômetro 26, em Cotia, e o quilômetro 15, na capital, onde, às 5h40, ocorreu um capotamento de veículo. Vítima já removida, mas a faixa da esquerda ainda bloqueada.

6h57 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de quase 9 quilômetros de trechos de lentidão entre a Coroa e o Cebolão.

6h51 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de 8 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e o Cebolão.

6h41 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão entre o metrô Bresser e a Rua Almirante Brasil.

6h40 – Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido Ipiranga, com 2,1 quilômetro de lentidão entre a Rua Matheus Torloni e a passagem sob a Avenida dos Bandeirantes

06h37 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de 4 quilômetros de trechos de lentidão a partir da Ponte Cruzeiro do Sul.

06h32 – Chegada à capital paulista pela Via Anchieta com lentidão entre os quilômetros 13 e 10, nas pistas central e lateral.

06h27 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, região de Guarulhos.

06h22 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com tráfego entre o quilômetro 26, em Cotia, e o quilômetro 15, na capital, onde, às 5h40, ocorreu um capotamento de veículo. Vítima já removida, mas a faixa da esquerda ainda bloqueada.

0h50 – Todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo não apresentam problemas no tráfego neste início de madrugada.