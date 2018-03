AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h57 – A pista local da Marginal do Tietê apresenta lentidão em função de um acidente sem vítimas no sendito Castelo Branco. O congestionamento atinge cerca de 5 km entre as vias Massinet Sorcinelli e Tatuapé.

17h32 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, apresenta lentidão entre as vias Jânio Quadros e Tatuapé.

17h31 – Rodovia dos Imigrantes congestionada do km 70 ao km 65, sentido serra, e do km 62 ao km 42, trecho de serra, sentido SP.

16h26 – A pista Norte da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, está bloqueada no km 552, na região de Itaguara. A interdição acontece devido a um acidente envolvendo um guindaste que se incendiou. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na contenção das chamas e na remoção do veículo. A pista Sul da rodovia, sentido São Paulo, mantém tráfego livre.

15h51 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

15h41 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem as duas faixas da esquerda interditadas nas proximidades da Ponte da Freguesia do Ó, em função de um atropelamento. Há policiamento na região.

15h28 – Tráfego normalizado pela Rodovia Anchieta, sentido litoral, na altura do km 28, acesso ao Riacho Grande. Na Rodovia Imigrantes, há congestionamentos entre os quilômetros 70 e 65. A subida da serra é carregado pela Imigrantes, durante todo o trecho de túneis.

15h07 – Avenida Pacaembu tem lentidão no sentido estádio.

15h05 – Iniciada operação comboio pela Anchieta e Imigrantes em função de intensidade de neblina. Tráfego represado nas praças de pedágio a cada 30min.

14h42 – Avenida Sumaré, sentido Marginal do Tietê, tem lenditão entre as vias Iperoig e Marrey Junior.

14h02 – Avenida Rebouças, com tráfego intenso no sentido Centro entre a Avenida Paulista ate Alameda Santos, sem paradas. São Paulo segue sem congestionamentos na tarde deste domingo.

14h01 – Rua da Consolação, sentido Centro, tem lentidão entre a rua Antônio Carlos até a Avenida Paulista.

11h57 – Obras na rodovia Ayrton Senna causam lentidão no sentido interior. O Km 39 tem duas faixas interdiadas e causa 2 km de congestionamento. Nas demais principais rodovias de São Paulo o fluxo é tranquilo e sem acidentes.