AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste sábado, 10

15h15 – São Paulo está com 29 km de lentidão. O pior ponto está no Corredor Norte-Sul no sentido aeroporto, com 3,6 km entre a Ponte das Bandeiras e a Praça da Bandeira.

14h11 – O trânsito piora e capital concentra 27 km de lentidão. Pior ponto está na Radial Leste, congestionada no sentido bairro entre a Wandenkolk e a Álvaro Ramos, por 3,9 km.

12h35 – O trânsito flui bem nas principais estradas de São Paulo. Na capital, o tráfego também é tranquilo.

11h20 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 356 e o km 361, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso.

10h40 – Um caminhão derrubou uma carga de cimento na Rodovia Castelo Branco no km 26 e provoca lentidão de 3 km na pista expressa, na região de Barueri.

10h30 – O trânsito na capital está tranquilo. Segundo a CET, há 8 km de lentidão em toda a cidade e o pior ponto está na Avenida Aricanduva, com 3 km de congestionamento no sentido marginal.