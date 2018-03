AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste sábado, 3

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h03 – A Avenida Paulista segue com lentidão no sentido Consolação, desde o acesso atá a Dr. Arnaldo. São 2,4 quilômetros de filas. A Avenida Rebouças tem 1,5 quilômetro de lentidão desde a Rua Oscar Freire, no sentido centro.

14h52 – Uma carreta quebrada está prejudicando o tráfego na rodovia Anchieta, de acordo com a Ecovias. A lentidão é no sentido litoral na altura do quilômetro 23. No acesso a São Bernardo, o excesso de veículos prejudica a fluidez.

14h22 – São Paulo tem 9 quilômetros de lentidão. A zona Oeste é a que apresenta situação pior, com 4 km de lentidão. O corredor da Rebouças/ Eusébio Matoso, tem 2,6 km de tráfego intenso no centido centro. A Avenida Paulista também causa transtorno aos motoristas com 2,4 km de filas no sentido Consolação. Quem transita pela Avenida Ibirapuera, no sentido centro, encontra lentidão de 1,6 km no sentido bairro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

11h51 – No corredor da Rebouças, são registrados neste momento 2, 5 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Oscar Freire.

11h50 – A Marginal do Tietê registra trânsito no sentido Ayrton Senna próximo à Rodovia dos Bandeirantes. Neste momento, são 3 km de lentidão nas pistas central e expressa.

11h34 – A Régis Bittencourt tem trânsito complicado na região de Barra do Turvo, entre os quiilômetros 553 ao 550, devido a obras, no sentido São Paulo.

10h35 – Trânsito lento na Rodovia Ayrton Senna. A faixa da direita está bloqueada na altura do quilômetro 23 para obras, dificultando o tráfego entre os quilômetros 29 e 20. Para quem segue no sentido leste, o tráfego é normal.

06h45 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, sem previsão de mudança, que deve ocorrer apenas em caso de necessidade. Tráfego bom em todo o Sistema.

06h35 – Lentidão de 3 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão de obras de manutenção da via.

03h35 – Sinal verde em todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.