AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas estradas neste sábado

15h57 – São Paulo tem 4 kms de trânsito intenso, sendo 1,2 kms na Radial Leste, sentido Bairro.

15h41 – Motorista deve ter cautela no trecho de serra e Baixada nas rodovias Anchieta e Imigrantes devido à neblina e garoa que dificultam a visibilidade.

15h20 – Radial Leste continua congestionada no sentido Bairro, entre as Ruas Palmorino Monaco e Wandenkolk.

14h57 – A Avenida Rebouças, sentido Bairro, com lentidão entre as Ruas Antonio Sabino e Diogo Moreira.

14h24 – Os usuários não encontram problemas em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h23 – Tráfego lento do km 29 ao km 28 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, devido a obras que interditam faixa da direita.

14h10 – Congestionamento no Túnel Tribunal de Justiça, sentido Marginal.

14h00 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e Santa Generosa.

13h13 – Radial Leste, sentido Bairro, com lentidão entre as Ruas Palmorino Monaco e Wandenkolk.

12h57 – A Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem trânsito lento entre o Viaduto Grande São Paulo e Avenida Escola de Engenharia Mackenzie.

12h31 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, congestionada entre as Pontes do Socorro e Transamérica.

12h20 – Radial Leste congestionada entre Ruas Palmorino Monaco e Wandenkolk, sentido Bairro.

12h02 – O trecho urbano da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre a Avenida Escola de Engenharia Mackenzie e Rua Gaúcha.

11h06 – A faixa da direita da Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, no km 21, foi liberada após acidente com motociclista. O tráfego está lento devido à curiosidade.

10h49 – O tráfego segue sem restrições em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h38 – A Avenida João Dias, sentido Centro, tem trânsito lento entre a o fim da avenida até a Avenida Giovanni Gronchi.

10h28 – O Corredor norte-sul registra congestionamento nos dois sentidos. Na direção do Aeroporto, entre Rua Euclides Figueiredo e Viaduto Santa Generosa e do outro lado entre Rua Borges Lagoa e Viaduto Indianópolis.

10h12 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram lentidão. Na direção da Castelo, congestionamento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Jaguaré. Do outro lado, entre as Pontes do Socorro e Transamérica.

6h43 – Duas das 4 faixas de rolamento da pista sentido capital da Rodovia Castello Branco bloqueadas no quilômetro 26, em Barueri, na Grande São Paulo, em razão de engavetamento entre 4 veículos. Congestionamento era de quase 1,5 quilômetro na região.

0h53 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, com 5 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 341 e 346, na Serra do Cafezal, em Miracatu, Vale do Ribeira, em razão do afunilamento da pista em vários trechos e do tráfego de carretas com excesso de peso.