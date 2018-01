AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital e o tráfego nas rodovias neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

17h28 – O tráfego da pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt é desviado para a faixa da esquerda da pista sentido São Paulo no km 359, na região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta. O tráfego na pista sentido Curitiba segue com retenção do km 342 ao km 359. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue com retenção do km 369 ao km 359, pela faixa da direita. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue com retenção do km 377 ao km 370, próximo à praça de pedágio, em reflexo do acidente. A concessionária orienta aos usuários para que, se possível, adiem sua viagem cerca de uma hora, até que o tráfego volte a fluir normalmente

16h42 – Há retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 362,5 ao km 359, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem retenção.

16h39 – O motorista encontra tráfego lento na serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 57 ao 53 e, no planalto da Via Anchieta, do km 30 ao 28.

16h – O tráfego segue intenso sentido São Paulo na Via Anchieta. Um carro quebrado sobre faixa atrapalha tráfego no km 29.