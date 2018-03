AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h00 – São Paulo tem 50 km de lentidão, segundo a CET. A maior parte do trânsito ruim está concentrado na zona sul, com 32 km de vias engarrafadas.

20h50 – A Marginal do Pinheiros apresenta congestionamento no sentido Castelo Branco, entre as pontes Nova do Morumbi e Eusébio Matoso, pela pista local.

20h40 – A Marginal do Tietê está engarrafada no sentido Ayrton Senna, por 3,2 km, entre o clube Corinthians até o Viaduto Imigrante Nordestino, pela pista expressa.

20h30 – A pista sentido São Paulo da Via Dutra está com lentidão por cerca de 15 km. O excesso de veículos congestiona a via expressa entre os km 163 e 178.

20h20 – O Corredor Norte-Sul está parado no sentido aeroporto, entre a Praça da Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h10 – A Avenida Santo Amaro tem lentidão por 3 km no sentido centro, entre o Viaduto Santo Amaro e a Gastão Liberal Pinto.

20h00 – A capital tem 115 km de congestionamento, com o pior concentração na zona sul, com 55 km dos engarrafamentos.

19h50 – A Marginal do Tietê tem o pior ponto de lentidão da cidade. No sentido Ayrton Senna há 12,4 km de trânsito parado, entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Imigrante Nordestino, na pista expressa.

19h40 – A Radial Leste tem congestionamento no sentido bairro, por 4,7 km, entre a Wandenkolk e o fim do Viaduto Pires do Rio.

19h30 – O Corredor Norte-Sul está engarrafado por 7,5 km no sentido Santana, entre o viaduto João Julião e a São Joaquim.

19h20 – A Marginal do Pinheiros tem lentidão por 11,6 km no sentido Castelo Branco, desde a João Dias até a Cidade Universitária, pela pista local.

19h10 – A Avenida dos Bandeirantes, está parada no sentido marginal, entre a Arapuã e a Marginal do Pinheiros.

19h00 – A cidade tem 160 km de congestionamento, de acordo com a CET. A pior região é a zona sul, que acumula cerca de 70 km de lentidão.

18h50 – A Rodovia Presidente Dutra está engarrafada por cerca de 8 km no sentido Rio, na região de Guarulhos. O trânsito parado vai do km 223 ao 231, pela pista local.

18h40 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão na região de Osasco por 4 km. No sentido capital, o congestionamento vai do km 32 ao 28.

18h30 – São Paulo está com 131 km de engarrafamentos, de acordo com a CET. A região com maior índice é a zona sul, que acumula 64 km de filas.

18h15 – O trânsito pelo Corredor norte-sul piorou e o sentido Santana já acumula mais de 11 km de congestionamento, entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida do Estado.

18h05 – Marginal do Tietê está congestionada por 5,7 km na pista expressa, entre a Massinet Sorcinelli e a Ponte Freguesia do Ó, no sentido Castelo Branco.

17h50 – A Avenida Washington Luís está parada no sentido bairrop por 2,6 km, entre a Roberto Marinho e a Pedro Chaves.

17h35 – A Marginal do Pinheiros tem lentidão por 3,5 km no sentido Castelo Branco, entre a Américo Brasiliense e a Ponte Ary Torres, pela pista expressa.

17h20 – A Avenida dos Bandeirantes está engarrafada no sentido marginal, entre o Viaduto Julião da Costa Aguiar e a Marginal do PInheiros, por 3,7 km.

17h05 – São Paulo tem 106 km de lentidão, segundo a CET. A situação é pior na zona sul, que tem 29 km de congestionamento.

16h51 – A Ligação Leste-Oeste apresenta trânsito ruim entre a Ramalho e o início da Radial Leste, por 2,4 no sentido Penha.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem engarrafamento por 8,6 km no sentido aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h25 – A Radial Leste está com 5,4 km de congestionamento no sentido bairro, desde a Carlos Ferraci até a região da Estação Guilhermina-Esperança do Metrô.

16h12 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 6 km, sentido Imigrantes, entre a Marginal do Pinheiros e o viaduto Dante Delmanto.

15h57 – Marginal do Tietê apresenta tráfego lento na Pista Central, sentido Castelo Branco, entre a ponte Julio de Mesquita Neto até 100 m depois da ponte da Casa Verde.

15h – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão entre as vias Santo Amaro e viaduto Dante Delmanto com 4 km.

14h23 – A Avenida Vinte Três de Maio, sentido Santana, apresenta lentidão entre as vias Generosa e Bandeira com cerca de 3 km.

13h33 – A via local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem tráfego lento entre a Ponte dos Remedios e Piqueri, com 4 km.

13h05 – Avenida Rebouças, sentido Centro, apresenta lentidão entre vias Pinheiros e Oscar Freire.

12h55 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem tráfego lento entre as avenidas Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello e Tatuapé.

12h20 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 2 km de lentidão, sentido Centro, até a Salim Farah Maluf.

12h – A avenida Rebouças apresenta lentidão, sentido Centro, entre a rua Joao Moura até a Doutor Arnaldo.

11h33 – A Marginal Tietê continua com lentidão na pista expressa, sentido Castelo Branco até a Vila Guilherme.

11h15 – A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5 km de tráfego intenso entre a Cidade Universitária e a rodovia Castelo Branco.

10h45 – A via expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 13 km de lentidão entre as rodovias Castelo Branco e Bandeirantes.

10h18 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Takeo Yoshimura.

9h56 – Colisão entre dois carros de passeio, seguida de capotamento, no km 12 da rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, região de São Paulo, bloqueia a faixa da esquerda. O trânsito nesta direção já é ruim desde o km 11. No sentido contrário, há problemas entre os kms 22 e 21, altura de Guarulhos. A concessionária Ecopistas ainda não tem informação sobre vítima.

9h55 – Segue o tráfego intenso na descida da serra pela Anchieta entre o Km 40 e o Km 55, por excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte de Imigrantes e Anchieta.

9h54 – As pistas expressa das Marginais do Pinheiros e do Tietê acumulam mais de 15 kms de lentidão. O congestionamento começa na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, na Ponte Cidade Universitária, e segue até a Potne da Casa Verde. São Paulo com 95 kms de lentidão. Zona sul com 36 kms de filas.

9h30 – Tráfego segue ruim pela rodovia Ayrton Senna, entre os kms 22 e 21, altura de Guarulhos, sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido inverso, flui normal. Pelas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt há tráfego tranquilo.

9h19 – A faixa da direita da pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 400, na região de Miracatu, devido a uma colisão entre um ônibus e um caminhão. O tráfego segue com lentidão do km 405 ao km 400 pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção dos veículos e liberação da pista. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 271,5 e o km 269, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

8h50 – Trânsito é lento pela rodovia Ayrton Senna, entre os kms 22 e 20, altura de Guarulhos, sentido Capital, por excesso de veículos. No sentido inverso, flui normal. Pelas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt há tráfego tranquilo.

8h49 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 91 kms de lentidão. Zona sul com 34 kms de filas.

8h24 – Motorista encontra o fluxo intenso na descida da serra pela Anchieta entre o Km 40 e o Km 55, por excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes fluem bem. O SAI opera em esquema normal 5×5. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza a pista norte de Imigrantes e Anchieta.

8h18 – O sentido Santana do Corredor norte-sul tem lentidão entre a Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 80 kms de filas. Zona sul com 32 kms de retenção.

7h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi e entre as Pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária.

7h44 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 47 kms de lentidão. Zona sul com 23 kms de filas.

7h34 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo com 43 kms de lentidão. Zona sul com 21 kms de filas.

7h12 – Radial Leste, sentido Centro, congestionado entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 23 kms de lentidão. Zona oeste com 7 kms de filas.

6h59 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Radial Leste e a Avenida 23 de Maio.

6h50 – Pista sentido Marginal do corredor Aricanduva com 1,5 km de lentidão a partir da Rua Morávia.

6h46 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão entre o Tatuapé e a chegada à Ligação Leste-Oeste6h48 – Marginal do Tietê, pista expressa, sentido Castello, com 1,5 km de lentidão a partir da ponte Cruzeiro do Sul.

6h44 – Via Anchieta, na chegada à capital, apresenta lentidão nas pistas central e marginal entre os quilômetros 13 e 10.

6h42 – Motorista encontra vários pontos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 23 (Cotia) e 10 (capital).