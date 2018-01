AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira, 23

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem 1,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto República Árabe Síria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h40 – A Avenida do Estado registra 1,2 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Avenida Mercúrio.

19h30 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte Freguesia do Ó.

19h20 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h10 – A CET recomenda que o motorista eviste o eixo Leste/Oeste sentido Penha, trâsito lento devido reflexo das chuvas.

18h59 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de congestionamento da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h52 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 17, sentido interior, e do km 30 ao 27, sentido São Paulo. Além do excesso de veículos, os motoristas diminuem a velocidade em função da forte chuva na região entre São Paulo e Guarulhos.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento segue tranquilo. Chove em alguns pontos do Corredor, mas a visibilidade é boa em todo o trecho.

18h48 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de tráfego carregado, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h40 – A cidade tem 98 km de vias congestionadas nesta noite.

18h30 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 279 e o km 283, na região de Embu das Artes, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão na noite de hoje. O tempo é chuvoso ao longo da rodovia.

18h20 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luis Antonio até a Rua Frei Caneca.

18h09 – A Via Anchieta tem morosidade na região de São Bernardo do Campo do km 12 ao km 16 e do km 18 ao km 20, sentido litoral. No sentido São Paulo, há lentidão do km 20 ao km 18. A pista central na altura do km 14 chegou a ser interditada nos dois sentidos, por medida de segurança contra a subida de nível do Ribeirão dos Couros. O trecho já foi reaberto.

Pela Rodovia dos Imigrantes o motorista encontra lentidão no sentido São Paulo, há lentidão do km 19 ao km 18, reflexo de uma interdição momentânea causada por um veículo que rodou na pista e parou nas faixas centrais. O veículo já foi removido do local.

Pela Cônego D. Rangoni, o tráfego segue lento do km 267 ao km 270 sentido Cubatão, também por excesso de veículos.

O SAI opera em esquema normal (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

18h07 – A pista central da Marginal do Tietê tem 1,2 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri.

18h03 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Jaguaré.

17h57 – A Avenida Ermano Marchetti tem 1,4 km de fluxo intenso, sentido Lapa, da Praça Pedro Corazza até a Rua Marina Ciufuli Zanfelice.

17h53 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

17h45 – O Corredor Rebouças/Eusébio tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido centro, da Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

17h42 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra cinco pontos de alagamento na cidade, sendo dois intransitáveis no Elevado Costa e Silva, perto da Alameda Glete, sentido Penha, e na Avenida do Estado com a Rua São Caetano, sentido Ipiranga. Os outros pontos transitáveis estão na Rua Doutor Fomm, junto da Avenida Alcântara Machado; pista local da Marginal do Tietê, com a Ponte da Vila Guilherme, sentido Castelo Branco e na pista expressa, perto da Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ayrton Senna.

17h38 – A Avenida João Dias registra 1,2 km de luxo lento, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até o Centro Africana.

17h37 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, do Arco da Sabesp até a Ponte Aricanduva.

17h32 – A pista central sul da Via Anchieta ficou bloqueada, sentido litoral, do km 10 ao km 14, como medida de precaução ao possível transbordamento do córrego Ribeirão dos Couros, no ABC Paulista. A interdição foi feita entre 16h30 e 17h30. Como reflexo, a via tem lentidão do km 10 ao 20, devido excesso de veículos.

17h27 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra três pontos de alagamento na cidade, sendo um intransitável no Elevado Costa e Silva, perto da Alameda Glete, sentido Penha. Os outros pontos transitáveis estão na Avenida do Estado com a Rua São Caetano, sentido Ipiranga; Rua Doutor Fomm, junto da Avenida Alcântara Machado.

17h22 – A cidade tem 40 km de vias congestionadas, sendo que 13 km desse total está concentrado no centro.

17h17 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado.

17h10 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de engarrafamento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h – A Radial Leste registra 1 km de fluxo moroso, sentido bairro, da estação de metrô Carrão até o Viaduto Alberto Badra.

16h50 – A Rua das Juntas Provisórias tem 1,4 km de tráfego intenso, sentido Vila Prudente, da Rua do Grito até o Viaduto Grande São Paulo.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Rua Tutoia.

16h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h09 – A Avenida Ibirapuera registra 1,1 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida Rouxinol.

16h01 – A Avenida do Estado registra 1,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

15h49 -A Avenida Paulista tem 1,8 km de tráfego intenso, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

14h42 – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego lento do km 265 ao km 262, sentido Guarujá, por excesso de veículos comerciais que acessam uma empresa na altura do km 262 em Cubatão. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com fluxo tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da Rodovia dos Imigrantes e da Via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

14h19 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

12h58 – A Avenida Rebouças, sentido Centro, com lentidão entre as Ruas Oscar Freire e Maria Carolina.

12h52 – Congestionamento na Cônego D. Rangoni permanece do km 257 ao km 263, sentido Cubatão e do km 271 ao km 263, sentido Guarujá, por excesso de veículos comerciais que acessam uma empresa na altura do Km 262 em Cubatão. Por reflexo do tráfego congestionado na Cônego, a Anchieta sentido São Paulo tem fluxo lento do km 58 ao km 55, altura do trevo.

11h37 – Tráfego congestionado na Cônego D. Rangoni do km 260 ao km 262, sentido Cubatão e do km 268 ao km 262, sentido Guarujá, por excesso de veículos comerciais que acessam uma empresa na altura de Cubatão.

Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

11h35 – O sentido Centro da Avenida Rebouças registra lentidão entre as Ruas Oscar Freire e Maria Carolina.

11h16 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes da Casa Verde e das Bandeiras.

10h31 – A Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem lentidão entre as Ruas Morais de Barros e Ana Catharina Randi.

9h53 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Jaguaré.

9h28 – Fluxo de veículos foi normalizado pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

9h27 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, do km 89 ao km 90, na região de Guarulhos, devido ao tráfego intenso se veículos.

9h26 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 44 kms de lentidão. Zona sul com 17 kms de filas.

9h16 – Tráfego normalizado na chegada a São Paulo pela Anchieta.

9h08 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 38 kms de lentidão. Zona sul com 11 kms de filas.

8h50 – Trânsito é lento na rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do km 24 ao 20 (região de Guarulhos), por excesso de veículos. No sentido oposto e rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento também é tranquilo.

8h49 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, estão congestionadas entre a Rua Rubens Gomes Bueno e Ponte Transamérica. São Paulo com 33 kms de lentidão. Zona sul com 13 kms de filas.

8h25 – Chegada a São Paulo pela Anchieta tem lentidão do Km 12 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5X5). A subida da serra é feita pelas pistas norte da rodovia dos Imigrantes e da via Anchieta. Para a descida da serra, o motorista utiliza as pistas sul das duas rodovias.

8h19 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre a Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Jabaquara.

8h10 – Radial Leste, sentido Centro, com dois trechos congestionados, um da Estação Belém do Metrô até a Rua Wandenkolk e outro da Avenida Melchert até a Rua Pinhalzinho. São Paulo com 30 kms de lentidão. Zona sul com 11 kms de filas.

7h53 – O Sentido Aeroporto do Corredor norte-sul registra lentidão entre os Viadutos Santa Generosa e Pedroso. São Paulo com 27 kms de lentidão. Zona sul com 9 kms de filas.

7h38 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com trânsito carregado entre a Radial Leste-oeste e Rua Moravia. São Paulo com 23 kms de filas. Zona sul com 8 kms de lentidão.

7h26 – Rodízio voltou ao normal nesta quinta, para veículos com placas finais 7 e 8.

7h25 – O Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, com trânsito lento entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Boqueirão. São Paulo com 17 kms com lentidão. Zonas leste e sul com 6 kms de filas cada.

7h19 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionamento entre as Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado. São Paulo com 19 kms de filas. Zonas sul e leste com 6 kms de lentidão cada.

7h11 – A Radial Leste, sentido Centro, congestionada da Avenida Álvaro Ramos até a Rua Piratininga. São Paulo com 19 kms de filas. Zonas sul e leste com 6 kms de lentidão cada.

6h58 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com dois quilômetros de lentidão a partir da Ponte das Bandeiras.

6h48 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, apresentava lentidão de dois quilômetros de lentidão, entre a Rua do Boqueirão e o início da Avenida dos Bandeirantes

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com cinco quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Piratininga.

6h26 – Tráfego ruim na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21 e 19, em Cotia, próximo ao Rodoanel, e entre os quilômetros 12 e 10, já em São Paulo.

6h25 – Rodovia Anchieta apresentava lentidão de três quilômetros de congestionamento nachegada à capital, nas pistas lateral e central, entre os quilômetros 13 e 10, já em São Paulo.

6h20 – Na Rodovia Presidente Dutra eram registrados dois pontos de lentidão na região de Guarulhos, no sentido São Paulo: entre os quilômetros 221 de 224 (pista lateral) e entre os quilômetros 209 e 211.

6h15 – Motorista encontrava três quilômetros de congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

5h20 – Todas as principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo permaneciam com tráfego bom segundo as concessionárias.

2h20 – Não eram registrados pontos de congestionamento nem bloqueios significantes nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo.