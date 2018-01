AO VIVO: Acompanhe o trânsito na capital paulista e o tráfego nas estradas neste domingo, 26

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h – O trecho da Raposo Tavares administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), entre Cotia e São Paulo, tem tráfego intenso no sentido Sâo Paulo.

Quanto às rodovias litorâneas administradas pela concessionárias, há lentidão entre os km 300 e 292 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Praia Grande, e do km 98 ao km 96, trecho de serra, da Rodovia Mogi-Bertioga, sentido Mogi das Cruzes. A Rodovia dos Tamoios tem lentidão entre os km 40 e 37.

17h59 – Acidente na altura do km 262 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, deixa o trânsito lento no local.

17h55 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso nas pistas sul e norte, que têm sentido São Paulo devido à operação subida. Há congestionamento entre os km 70 e 62, no mesmo sentido da rodovia, por conta dos semáforos na região.

17h40 – Há lentidão na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 70 ao km 67, em São Vicente, devido ao excesso de veículos.

17h23 – A cidade de São Paulo segue com trânsito normal e sem pontos de lentidão.

17h05 – A Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego intenso e lentidão do km 98 ao 96. Já a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem congestionamento entre o km 293 e km 292 no sentido Praia Grande. As demais rodovias litorâneas administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), tem tráfego intenso no sentido Capital, mas sem pontos de lentidão.

17h03 – Há lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 265 ao km 268, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

16h32 – O trânsito está tranquilo nos trechos das rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Senador José Ermírio de Moraes e Dr. Celso Charuri administrados pela ViaOeste.

15h56 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos das rodovias Régis Bittencourt e Fernão Dias.

15h53 – Não há pontos de lentidão na cidade de São Paulo neste momento.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), pancadas de chuva podem ocorrer a partir do final da tarde deste domingo, 26, e há potencial para alagamentos na capital.

15h04 – O tráfego começa a ficar intenso na região de Riviera de São Lourenço no sentido Bertioga. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego já está intenso, no sentido Praia Grande, mas flui bem e não há pontos de lentidão.

14h26 – O tráfego segue tranquilo e com boa visibilidade em ambos os sentidos das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

14h19 – O tráfego segue tranquilo no sentido Capital no trecho São Paulo-Jundiaí da Rodovia dos Bandeirantes. De acordo com a AutoBan, concessionária da rodovia, o tráfego está proibido para caminhões, no período das 14:00 às 22:00 horas, no sentido São Paulo.

14h12 – A Avenida Carlos Queiróz Telles está totalmente interditada, no sentido centro, devido a um incêndio sem vítimas em um condomínio de luxo na região. O motorista deve pegar o seguinte desvio: na Rua Deputado Laercio Corte, entrar à direita na Rua Dr. Mario Vatanabe, à esquerda na Dr. Chibata Miyakoshi, à direita na Dr. José Gustavo Busch, seguir pela Rua Oagy Kalile e pegar a Rua Pio IX até a Avenida Morumbi e depois seguir até a Marginal do Pinheiros.

13h59 – Implantada operação subida no Sistema Anchieta-Imigrantes (2×8). As pistas da Rodovia Imigrantes e a pista norte da Rodovia Anchieta operam no sentido São Paulo. Apenas a pista sul da Rodovia Anchieta segue rumo ao litoral.

13h42 – Um acidente sem vítimas bloqueia totalmente a Avenida José da Natividade Saldanha com a Praça Celso Gilberto de Oliveira no sentido bairro.

13h20 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem tráfego traquilo em todo o trecho de concessão da Ecovias.

12h16 – A cidade de São Paulo não tem pontos de lentidão neste momento.