AO VIVO: Acompanhe o trânsito em SP e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h30 – São Paulo apresenta 11 km de lentidão, de acordo com a CET. A região com mais trânsito parado é a zona sul, com 10 km.

20h00 – O pior engarrafamento da cidade está no Corredor Norte-Sul. No sentido aeroporto, há 4 km de lentidão, entre a Euclides Figueiredo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h45 – O trânsito está parado na altura do km 16 da Rodovia Anchieta, no acesso à Avenida Lions.

19h20 – A Avenida República do Líbano está congestionada no sentido bairro, da Oliveira Pimentel até a Arapanes, por 2 km.

19h10 – A Avenida dos Bandeirantes está com lentidão no sentido Imigrantes, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro, por 3,2 km.

19h00 – A capital paulista apresenta 65 km de lentidão, segundo a CET. A pior situação estava na região sul, com 38 km.

18h50 – A Avenida Paulista tem congestionamento por 2,3 km no sentido Paraíso, desde a saída da Rebouças até a Praça Oswaldo Cruz. No sentido inverso, a lentidão é de 2,2 km, da Teixeira da Silva até a Bela Cintra.

18h40 – A Avenida Washington Luís apresenta trânsito ruim por 3,7 km no sentido bairro, entre a Rafael Iório e a Capitão Pacheco e a Rua Chaves.

18h30 – A Radial Leste está congestionada por 3,5 km, entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra, no sentido bairro.

18h20 – O trânsito no Corredor norte-sul está lento por 3,2 km no sentido aeroporto, entre a região do Parque do Ibirapuera e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h50 – A Avenida João Dias, na zona sul, está engarrafada desde a João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves, por 2,4 km, no sentido bairro.

17h35 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na altura do km 16, na chegada aos bairros do ABC Paulista, no sentido litoral.

17h20 – O Corredor norte-sul está com 2,9 km de lentidão no sentido Santana, desde a Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h00 – A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão por 4 km devido a uma interdição para obras. A lentidão no sentido interior está na pista expressa entre os km 24 e 28.

16h40 – A pista local da Rodovia Presidente Dutra está congestionada por 6 km no sentido Rio, por causa do excesso de veículos. O engarrafamento vai do km 223 ao 217, na região de Guarulhos

16h20 – A Marginal do Tietê tem 2,8 km de lentidão nas pistas local e expressa, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e do Piqueri, sentido Castelo Branco.

15h15 – São Paulo tem 29 km de congestionamentos, segundo a CET. A zona oeste concentra a maior parte da lentidão, com 17 km de lentidão.

13h40 – As pistas central e expressa da Marginal Tietê registram lentidão no sentido Lapa entre as Pontes dos Remédios e Julio de Mesquita Neto.

12h56 – A Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem lentidão entre as Ruas

Monlevade e Avanhandava.

12h37 – Acidente no Km 46 da Anchieta, altura de Cubatão, sentido litoral interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do km 38 ao km 46. Colisão aconteceu por volta das 12h, envolvendo uma carreta, uma van e um veículo de passeio. Não houve vítimas.

Trecho de descida da serra da Anchieta tem o tráfego lento na faixa da direita, devido a excesso de veículos pesados. Demais trechos da Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

12h26 – Os motoristas devem evitar circular pela Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, devido a um acidente com vítima fatal ocorrido na altura da Ponte dos Remédios.

12h25 – O sentido Lapa da Marginal do Tietê registra lentidão nas três pistas. A situação está pior na pista central, que tem 11 kms de retenção entre as Pontes dos Remédios e da Casa Verde. A local tem lentidão entre as Pontes dos Remédios e Limão e a expressa entre as Pontes Atílio Fontana e Casa Verde.

11h58 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, congestionada entre a Rua Acre e Ponte do Tatuapé.

11h34 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 14 kms de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte das Bandeiras.

11h24 – O tráfego segue com retenção do km 50 ao km 48 da pista Norte (sentido Belo horizonte) da rodovia Fernão Dias, na região de Atibaia, devido a obras de fresagem no km 48. A faixa 2 e o acostamento estão bloqueados e o fluxo de veículos segue pela faixa 1.

10h50 – Tráfego é intenso, por excesso de veículos, em todo o trecho de subida da serra pela Imigrantes, mas não há pontos de parada. Demais trechos da Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

10h29 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde. São Paulo com 86 kms de filas. Zona sul com 38 kms de lentidão.

10h16 – Lentidão na Imigrantes sentido São Paulo do Km 51 ao km 49, reflexo de colisão entre três veículos de passeio. O acidente aconteceu por volta das 9h30 e interditou a faixa da esquerda. Não houve vítimas e a faixa já está liberada.

Demais trechos da Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

9h32 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves. São Paulo com 110 kms de retenção. Zona sul com 42 kms de filas.

9h21 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Ary Torres e Castelo Branco. São Paulo com 118 kms de filas. Zona sul com 48 kms de trânsito lento.

9h00 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna segue lento entre os kms 23 e 20, sentido Capital, reflexo de excesso de veículos. No sentido oposto, flui normal.

Motorista que trafega pelas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt encontra tráfego tranquilo.

8h57 – O sentido Lapa da Marginal Tietê registra congestionamento na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Limão e a local entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó. São Paulo tem 108 kms de retenção. Zona sul com 37 kms de filas.

8h40 – Motorista encontra nesta manhã o tráfego lento no sentido São Paulo pela Imigrantes do Km 20 ao km 12. Já pela Anchieta a lentidão está do Km 19 ao km 18, rumo a Capital e do km 64 ao km 65, na chegada a Santos. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos nas rodovias. O SAI opera em esquema 5×3. A descida é feita pela pista norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apena a pista norte da Imigrantes.

7h37 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Transamérica e Nova do Morumbi. São Paulo com 59 kms de lentidão. Zona sul com 26 kms de filas.

7h30 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 56 kms de filas. Zona sul com 24 kms de lentidão.

7h13 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, registra lentidão entre as Pontes Nova Fepasa e Freguesia do Ó. São Paulo com 36 kms de lentidão. Zona sul com 10 kms de filas.

6h37 – A Rodovia Presidente Dutra tem dois pontos de congestionamento no sentido São Paulo, do km 223 ao 225 e do km 219 ao 221.

6h21 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão, no sentido capital, do Km 23 ao 20. Morosidade também em direção ao interior, na alça de acesso para o Aeroporto de Cumbica.

6h14 -A Rodovia Raposo Tavares tem engarrafamento no sentido São Paulo, do km 12 ao 10 e do km 21 ao 19.

6h01 – A Rodovia Presidente Dutra foi liberada, às 5h50, no km 185, em Santa Isabel, sentido capital. Uma carreta havia tombado e bloqueado totalmente a via. Permanece 4 km de engarrafamento no local

5h10 – A Rodovia Presidente Dutra está bloqueada no km 185, em Santa Isabel, no sentido capital, em razão do tombamento de uma carreta. Há 2 km de lentidão no local.