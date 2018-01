Uma carreta quebrada ocupa a faixa da direita na subida da serra na rodovia dos Imigrantes, na altura do km 52. Há trânsito lento entre o km 52 e km 50, como reflexo do acidente. Segundo a concessionária, as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.