A faixa da esquerda da Rodovia Ayrton Senna foi liberada, no km 59, onde houve um acidente no sentido capital. O tráfego segue normal no corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, as condições de tráfego são boas em ambos os sentidos. Há boa visibilidade nas vias administradas pela Ecopistas.

