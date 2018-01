FLAGRA NO TRÂNSITO: motorista arranca com carro e atropela morador em Vitória (ES)

O projeto Flagra no Trânsito é um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde são exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal Estadão vasculha o que há na web e recebe sugestões mandadas pelos leitores.

Você pode enviar seu vídeo pelo facebook do Metrópole do Estadão, pelo twitter de trânsito e pelo e-mail flagradetransito@grupoestado.com.br. A partir das imagens, o portal irá apurar o que ocorreu e contar a história e os desdobramentos das cenas.

O QUE ACONTECEU: Uma motorista estacionou o carro em frente à garagem de um prédio em Vitória, no Espírito Santo, na noite do dia 20 de setembro. Um dos moradores do local, insatisfeito com o descaso, aguardou o retorno da mulher para abordá-la e reclamar da irregularidade. As imagens mostram que ela entra no veículo sem dar atenção ao morador e arranca sobre condômino. Ele chega a ficar sobre o capô do carro, mas cai e acaba atropelado.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: A engenheira Fabrícia Ribeiro Lenharo, de 32 anos, atropelou o morador Ayrton de Souza Porto Filho, de 57 anos, em frente ao número 201 da Rua Adolpho de Oliveira, no bairro Praia do Canto. O caso aconteceu às 21h30 da quinta-feira, 20 de setembro, de acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Praia do Canto.

O documento diz que Lenharo estacionou o carro, um Honda Fit, às 21h30 em frente à garagem de um prédio residencial. A engenheira entrou em uma unidade da Universidade Getúlio Vargas (FGV), localizada em frente ao prédio, na esquina com a Avenida Desembargador Sampaio.

Por volta das 20h50 Ayrton Filho chegou, sozinho, ao local e não pôde estacionar o carro na garagem do apartamento por conta do carro da engenheira. Uma vizinha dele, também moradora do edifício disse que já havia acionado a Polícia Militar pelo número de emergências, 190.

Ayrton ficou na calçada esperando a chegada da polícia quando um segurança da universidade o abordou, perguntou o que acontecia, e saiu. Em depoimento prestado na delegacia, o morador do prédio diz que o guarda voltou para a faculdade para avisar a dona do carro sobre a confusão.

Cerca de 30 minutos depois, a engenheira voltou ao carro e, sem dar atenção ao morador, impedido de entrar na garagem, ligou o veículo. De acordo com seu depoimento, Filho diz que parou em frente ao Honda Fit para evitar que a mulher saísse, uma vez que a polícia estava a caminho e ela deveria ser multada.

Em seguida ela acelera o carro e atropela o homem. Lesionado nos joelhos, braços, abdômen e mãos, ele foi direto para a delegacia registrar queixa.

Após contar sua versão da história a vítima foi encaminhada para o Departamento Médico Legal, na Avenida Nossa Senhora da Penha. Na unidade de saúde ele passou por exames, que não constataram fraturas, e foi liberado ainda no mesmo dia.

Três testemunhas também contaram o fato à polícia e confirmaram o que disse Ayrton Filho.

No dia seguinte, por sua vez, Lenharo também foi à mesma delegacia e registrou outra ocorrência com a sua versão do fato. Segundo a engenheira, ela saiu da universidade depois do término das aulas e foi até seu carro. Neste momento, ela diz ter sido abordada por um homem desconhecido. Ele fazia gestos e portava uma lata ou copo de bebida, o que fez ela entrar no carro com receio.

A engenheira conta também que, mesmo dentro do veículo, o homem teria continuado a gesticular. Ela confessa que acelerou e o atropelou, porém atribui o crime ao medo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

ENVIE SEU FLAGRA: Para remeter o seu flagrante, poste um vídeo no Youtube e mande o link para o email flagradetransito@grupoestado.com.br, coloque no facebook do Estadão ou mande para o nosso twitter do trânsito. Valem todos os tipos de flagrantes: acidentes, desrespeito à lei etc.