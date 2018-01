FLAGRA NO TRÂNSITO: motorista bêbado atropela família na porta de mercado

O projeto Flagra no Trânsito é um espaço dentro do blog Trânsito em SP onde são exibidos vídeos com flagrantes de acidentes e de imprudência nas ruas e estradas de todo o País. Uma equipe do portal Estadão vasculha o que há na web e recebe sugestões mandadas pelos leitores.

O video de hoje mostra uma família sendo atropelada por um motorista alcoolizado na saída de um supermercado em Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre. O homem tenta fugir, mas acaba preso. O menino, de 4 anos, não sobreviveu.



O QUE ACONTECEU: A câmera de segurança de um supermercado de Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, flagrou o momento em que um motorista perde o controle do veículo e invade o estacionamento do local, atropelando uma família. O motorista tenta fugir, mas acaba detido logo em seguida.

O QUE O ESTADÃO.COM.BR APUROU: O acidente aconteceu no último sábado, 21, na Rua Carioca, no bairro Jardim Mauá, Novo Hamburgo. Davi Voguel, de 4 anos, sai do mercado acompanhada de seus pais, Elisa Goreti Vogel Emmerich, de 41 anos, e Clóvis Aurélio Emmerich, de 42. De repente, eles são atingidos por um Fiat Tempra desgovernado, que ainda bate num Fiat Uno estacionado na entrada e empurra todos para dentro do mercado. Quem dirigia o veículo era Paulo Inácio, de 57 anos, que tentou fugir após o atropelamento. Preso em flagrante, ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Encaminhado ao Presídio de Monte Negro, obteve um habeas corpus na Justiça, e aguarda o andamento do inquérito em liberdade.

A família foi socorrida a hospitais da região. Elisa foi medicada e liberada no domingo, 22. O pai, Clóvis, segue internado no setor cirúrgico do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, sem risco de morte. O menino de 4 anos não resistiu aos ferimentos e morreu na última quinta-feira, 26, no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. A polícia afirma que Paulo Inácio será indiciado por duas tentativas de homicídio doloso eventual e um homicídio doloso eventual – por ter digirido embriagado, entende-se que o autor não teve intenção de atropelar, mas estava ciente do risco.

