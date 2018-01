Marginais têm pontos de lentidão; tendência é de queda

A lentidão é de 63 km neste momento, segundo a CET. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, mantém congestionamento de 8,7 km entre a Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

A Marginal Pinheiros tem tráfego lento no dois sentidos. Quem vai para Interlagos, pela expressa, enfrenta lentidão de 6,9 km entre a da Ponte Cidade Jardim e a Ponte João Dias. Quem segue para a Castelo pela pista local, encontra lentidão de mais de 5,1 km entre a Rua Américo Brasiliense até a Ponte Cidade Jardim. No mesmo sentido, pela pista expressa a morosidade atinge um trecho de 4 km entre a Ponte Nova do Morumbi e a Rua Tucumã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.