Marginal Pinheiros fica mais carregada

O tráfego fica mais lento na Marginal Pinheiros nos dois sentidos. Pela expressa o congestionamento passa dos 7 kms entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Cidade Universitária, no sentido Castelo. No sentido Interlagos, a tráfego fica mais lento entre a Ponte Ary Torres e a Ponte João dias em 6,2 km.

Pela pista local, sentido Interlagos, a lentidão é de 2,3 km entre o Viaduto Ary Torres e a Ponte Nova do Morumbi. No sentido oposto da local, o congestionamento passa dos 5 kms entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte Cidade Jardim.

Pela expressa, nas proximidades da Cidade Universitária, pouco antes das 18h, um carro pegou fogo e o acidente tomou as faixas 3 e 4 da direita e o acostamento.