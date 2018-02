TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP desta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h10 – Praça Júlio Mesquita é liberada em relação a uma interferência perto da Rua Aurora.



19h59 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com lentidão da Marginal Pinheiros até o Viaduto Jabaquara.

19h50 – São Paulo apresenta 64 quilômetros de vias congestionadas.

19h40 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, liberada em relação ao acidente depois da Ponte do Jaguaré.

19h26 – CET registra 55 quilômetros de lentidão na zona sul de São Paulo.



19h17 – Tráfego lento na Anchieta, sentido São Paulo, entre os km 20 e o km 18, devido excesso de veículos.



19h10 – Marginal do Tietê apresenta lentidão na pista expressa entre as pontes Freguesia do Ó e Imigrante Nordestino, sentido Ayrton Senna.



19h – Lentidão em São Paulo está acima da média nesta quarta-feira, com 139 quilômetros de vias congestionadas. Zonas sul e oeste são as mais prejudicadas pelo excesso de veículos.



18h55 – Radial Leste, sentido Lapa, apresenta lentidão da Rua Ana Cintra até a Rua Conselheiro Brotero.

18h45 – Eixo Norte-Sul, sentido aeroporto, apresenta lentidão do Viaduto Jaceguai até o Viaduto República Árabe Síria.

18h40 -Pista expressa da Marginal do Tietê apresenta lentidão, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Rua Azurita até Ponte Imigrante Nordestino.



18h35 – São Paulo registra neste momento 136 quilômetros de lentidão.

16h01 – São Paulo segue com 39 km de lentidão em suas principais vias. Zona oeste concentra maior congestionamento com 11 km de filas.

15h55 – Pista expressa da Marginal do Tietê, com tráfego intenso no sentido Ayrton Senna, entre o Rio Tamanduateí e a Ponte da Freguesia do Ó.

15h49 – Permanece o tráfego lento na Rodovia Anchieta, acesso ao Porto de Santos do km 60 ao km 64, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de fluxo e visibilidade.

15h39 – Avenida Corifeu de Marques, sentido bairro, com lentidão de 1,3 km entre a Rua Maria Bonilha Jordão e a Rua Barroso Neto. Lentidão acontece em função de um trecho da Avenida que está bloqueado para retirada de escombros de um desabamento.

15h31 – Avenida Paulista, tem lentidão no sentido Consolação, entre a Alameda Otavio Mendes e a Rua Oswaldo Cruz.

15h08 – Pista expressa da Marginal Tietê, tem 2,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

14h57 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira. São Paulo tem 25 km de filas.

14h30 – Avenida Corifeu de Azevedo Marques totalmente interditada no sentido centro a partir do número 2146. Uma construção desabou no local por volta das 12h45.

14h16 – Lentidão na Rodovia Anchieta, acesso ao Porto de Santos do km 60 ao km 64, por excesso de veículos. Na Rodovia Cônego o tráfego também é lento no sentido Guarujá do km 252 ao km 249, reflexo de obras no Km 249. Demais rodovias seguem com boas condições de fluxo e visibilidade.

14h09 – Corredor Rebouças, sentido Centro, com 1,6 km de lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso até a Rua Capitão Antonio Rosa.

13h49 – O tráfego na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias está parado entre o km 728 e o km 723, na região de Carmo da Cachoeira (MG), devido ao tombamento de uma carreta cegonha no km 723 que restringe o tráfego na via. Um dos veículos da carga pegou fogo e equipes da Concessionária trabalham na remoção dos veículos, limpeza e liberação total da via. Ainda nesse sentido, há retenção entre o km 480,2 e o km 477,2, na região de Contagem (MG), devido ao excesso de veículos.

13h48 – Parte de uma construção desmoronou deixando pessoas soterradas na região do Butantã, zona oeste da capital, por volta das 12h46 desta quarta-feira, 4. O Corpo de Bombeiros enviou três viaturas para o local da obra, na altura do número 2146 da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a avenida está totalmente interditada, no sentido centro, para o resgate. Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para auxiliar no socorro às vítimas.

13h16 – Avenida 9 de julho vai lenta no sentido centro entre as ruas Estados Unidos e Urimonduba



12h49 – Cidade tem 17 km de lentidão. Ruas das Juntas Provisórias segue com tráfego lento no sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Escola de Engenharia Mackenzie.

12h23 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Moema e a Avenida dos Bandeirantes.

12h18 – Lentidão na Marginal do Tietê acontece em função de uma colisão entre dois caminhões e um veículo na altura da Ponte Tatuapé. O acidente aconteceu na pista expressa às 10h50. A via ficou totalmente bloqueada até às 11h40. Não houve vítimas.

12h14 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, com 5,6 km de lentidão na pista expressa, entre a Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte de acesso para à Rodovia Presidente Dutra.

12h03 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

11h53 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado. São Paulo tem 33 km de filas e zona leste com 15 km de filas.

11h39 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com lentidão entre Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

11h26 – A Rodovia Ayrton Senna, no sentido Capital, segue com tráfego lento do km 12 ao 11, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui tranquilo.

11h18 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem congestionamento até a Avenida Benedita de Paula Coelho.

11h17 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem lentidão no sentido Castelo Branco, entre a Rodovia Dutra até 990 metros depois da Avenida Milton Tavares de Souza.

10h52 – Cidade tem agora 31 km de congestionamento. Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo, é via com piores condições de tráfego, com 3,6 km de trânsito lento a partir da Presidente Dutra. Marginal do Pinheiros com tráfego lento no sentido Interlagos, entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte do Jaguaré.

10h00 – Ônibus parado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 349, sentido Vila Mariana. Lentidão por aproximação

9h28 – Colisão entre quatro veículos na chegada da rodovia Presidente Dutra a São Paulo. Pista local da Marginal do Tietê tem lentidão por aproximação no sentido da rodovia dos Bandeirantes

9h20 – Acidente na Marginal do Tietê, pista expressa, sentido rodovia Castelo Branco, próximo à Ponte Aricanduva

8h24 – Avenida Eusébio Matoso, sentido centro, com lentidão entre a Praça Eugene Boudin e a Ponte Eusébio Matoso

8h22 – Radial Leste tem 3,2 km de fila no sentido centro, entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Guadalajara.

8h17 – Cidade tem 25 km de congestionamento. Zona sul apresenta a maior lentidão

7h41 – Marginal Tietê, sentido castelo branco, com trânsito lento da Jânio Quadros até Cruzeiro do Sul

7h15 – São Paulo com 31 km de trânsito lento.

5h15 – Carreta com areia tomba e bloqueia uma faixa da pista central da Margina do Tietê sentido Castello após a Ponte das Bandeiras; motorista encontra lentidão por aproximação.

1h12 – Avenida Brigadeiro Luís Antonio, sentido centro, parcialmente bloqueada junto à Rua Jundiaí em razão de colisão envolvendo três veículos. Uma pessoa ficou ferida.

1h05 – Duas das sete faixas de rolamento da pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros bloqueadas, desde as 21h30, no trecho localizado 800 metros após a Ponte Eusébio Matoso, em razão de um engavetamento envolvendo cinco veículos. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Universitário. Não há registro de lentidão.

0h55 – Pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt com 3 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 391 e 394, em Miracatu, Vale do Ribeira, em razão de colisão traseira entre dois caminhões por volta das 23h45. Veículos estão no acostamento, mas pista ficou bloqueada até a 0h4o.

0h45 – Veículo de passeio capotado bloqueia parcialmente desde a 0h30 a alça de retorno da pista sentido interior para a capital da Rodovia Castello Branco na altura do quilômetro 32, em Itapevi, na Grande São Paulo.