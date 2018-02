TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP desta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h52 – Túnel Takeharu Akagawa será interditado, em ambos os sentidos, das 23h30 às 4h30, para serviço de manutenção.

19h34 – São Paulo com 102 km de trânsito lento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h24 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 8,9 km de trânsito lento entre a ponte da Casa Verde e a ponte das Bandeiras

19h04 – São Paulo com 108km de trânsito lento.

18h55 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da ponte da Casa Verde até Bandeiras

18h44 – Fluxo pouco acima do normal na região de São José dos Pinhais, porém sem congestionamento. Tempo encoberto entre Curitiba e Paranaguá.

18h33 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, com trânsito lento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Avenida do Estado.

18h23 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, com trânsito lento da Ponte da Casa Verde até Ponte Deputado Ricardo Izar .

18h18 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, com trânsito lento da Ponte do Limão até a Ponte da Casa Verde.

18h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até Aliomar Baleeiro

17h45 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Aeroporto, com trânsito lento entre ponte da Bandeira e viaduto Indianópolis

17h27 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com 14 km de trânsito lento da Ponte dos Remédios até Azurita.

17h10 – São Paulo com 92 km de trânsito lento

16h01 – Avenida dos Bandeirantes, com 4 km de lentidão no sentido Marginal, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

15h52 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem excesso de veículos entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Ribeiro do Vale.

15h43 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso por 5,1 km entre a Ponte das Bandeiras e o Viaduto Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 38 km de lentidão.

15h39 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, com tráfego intenso entre Oswaldo Cruz e a Rua Casa Branca.

15h29 – Rua Cecília Meireles foi liberada após o Corpo de Bombeiros identificar a causa de um pequeno incêndio. Não houve vítimas.

15h21 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, com lentidão entre a Avenida Rebouças e a Rua Arcoverde.

15h12 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h05 – Há 1,2 km de lentidão na Avenida Nove de Julho, sentido Centro. O congestionamento está concentrado entre a Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

15h03 – Avenida Aricanduva, tem 1,2 km de lentidão no sentido Marginal entre a Radial Leste e a Avenida Rodeio. São Paulo com 16 km de filas.

14h47 – Incêndio em um prédio comercial no número 547 da Rua Cecília Meireles, em Vila Maria. Não há vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

14h41 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

14h28 – Devido obras que interditam a faixa da esquerda nos dois sentidos da Rodovia Anchieta na altura de Santos, há lentidão do km 55 ao km 56, sentido litoral e do Km 63 ao Km 61. Demais rodovias têm o tráfego tranquilo e boa visibilidade.

14h24 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Aratas e a Avenida dos Bandeirantes.

13h36 – São Paulo tem 13 km de lentidão. A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, registra excesso de veículos entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Rua Montesina.

13h25 – Avenida Ibirapuera, tem excesso de veículos no sentido Centro, entre a Rua Aratas e a Avenida dos Bandeirantes.

13h20 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Estados Unidos e a Rua Gabriel.

13h17 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Maracatins.

12h59 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida João Moura e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

12h35 – Cidade tem27 km de congestionamento. Radial Leste apresenta lentidão no sentido centro em trecho de 3,8 km da Estação Penha do Metrô até a Rua Divinolândia.

12h21 – Avenida Washington Luís, é a via com maior fluxo de veículos neste momento. A via registra 2,6 km de lentidão no sentido Centro, entre a Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h53 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, tem tráfego intenso entre a Avenida Almira até 290 m depois da Avenida do Estado.

11h42 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 2,5 km de tráfego intenso entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Atílio Fontana.

11h09 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Ática.

10h49 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Alberto Badra até Avenida Bernardino Brito de Carvalho. São Paulo com 30 km de filas.

10h30 – Acidente envolvendo dois carros na Rua da Consolação com a Avenida Paulista, sentido centro. Veículos ocupam a faixa da direita e motorista enfrenta lentidão por aproximação. Cidade tem 27 km de congestionamentos.

10h13 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento entre os kms 25 e 21, região de Guarulhos, sentido Capital, reflexo do tombamento de veículo de passeio km 21, no canteiro lateral. O acidente deixou duas vítimas, com ferimentos moderados, mas sem risco de morte, transferidas para ao Hospital Municipal de Guarulhos. No sentido Interior, flui bem.

10h12 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Rua dos Tupiniquins e o Viaduto Jabaquara.

9h57 – Cidade tem 17 km de lentidão. Pista expressa da Marginal do Pinheiros é via mais congestionada, com 4,6 km de lentidão no sentido Interlagos, entre as pontes Eusébio Matoso e do Jaguaré. Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre a Ponte da Freguesia e das Bandeiras.

9h39 – A rodovia dos Tamoios será totalmento bloqueada nesta quinta-feira entre os quilômetros 45,5 e 55,5 a partir das 12h. Previsão da Dersa é que estrada seja liberada até as 14h. O motorista que vai ao litoral norte tem como alternativas a Mogi-Bertioga(SP098) e a SP125, via Taubaté.

9h20 – Atropelamento causa interdição de uma das faixas da pista central da Marginal do Tietê próximo à Ponte das Bandeiras, no sentido Ayrton Senna. Motorista enfrenta fila de 2 km, até a Ponte Fepasa.

9h00 – Marginal do Tietê tem 7 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna, entre a rodovia Castelo Branco e a Ponte da Freguesia.

8h42 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão na altura da Rua Dr. Fomm. Acidente entre um carro e uma moto interdita a faixa da esquerda desde as 7h10.

8h28 – Cidade registra 17 km de lentidão. Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna é via mais lenta, com fila de 4,1 km no trecho entre as Pontes da Freguesia e Atílio Fontana.

7h41 – Acidente entre dois caminhões na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Sena, altura da Ponte da Freguesia. Duas faixas na pista central interditadas e lentidão num trecho de 2 km entre a Ponte da Freguesia e a Ponte Fepasa.

7h37 – Caminhão tombado na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, interdita duas faixas no cruzamento com a Rua Restinga. Acidente ocorreu à 1h11 e deixou duas vítimas. Lentidão por aproximação.

7h23 – Cidade tem 23 km de lentidão. Zona oeste é região mais problemática, com 10 km

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com 2 quilômetros de tráfego ruim entre as ruas Almirante Brasil e Wandenkolk.

6h45 – Pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton, com tráfego lento entre as pontes do Piqueri e Freguesia do Ó.

6h43 – Motorista que trafega no sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra encontra vários trechos de lentidão na região de Guarulhos.

6h40 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h37 – Corredor da Aricanduva, sentido Marginal, com tráfego ruim a partir da Rua Morávia. São 1.300 metros.

6h22 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com quase 2 quilômetros de lentidão entre as ruas Rubens Gomes Bueno e Américo Brasiliense.

0h05 – Comboio policial de carga de grande porte causa lentidão na pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes na região de Limeira, a partir do quilômetro 150. O comboio prosseguirá até o quilômetro 168.