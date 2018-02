TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP desta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h10 – São Paulo registra 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h00 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 10 km de trânsito lento da rua Quintana até a Castelo Branco

17h55 -Lentidão na Cônego D. Rangoni, do km 264 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos.

17h50 – No primeiro dia útil de julho, São Paulo com 54 km de trânsito lento.

17h24 – Caminhão perde controle na Ponte Atílio Fontana e cai sobre a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna. Acidente deixa 3 das 4 vias totalmente bloqueadas.

17h15 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, ocupa duas faixas, antes da Ponte do Jaguaré.

17h10 – São Paulo registra 28 quilômetros de vias com lentidão na tarde desta segunda-feira.

17h02 – Acidente na Marginal Tietê deixa pista interditada no sentido Ayrton Senna.