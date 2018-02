TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP desta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h29 – Lentidão na Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, da Avenida Francisco Jose Resende até a Avenida Ragueb Chohfi.

20h16 – Acidente deixa trânsito lento na Avenida Conde de Frontin, sentido bairro, na zona leste de São Paulo.

20h04 – São Paulo registra 55 quilômetros de lentidão.

19h59 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, apresenta lentidão do Viaduto Julião da Costa Aguiar até a Marginal Pinheiros.

19h49 – Zona sul de São Paulo registra lentidão de 32 quilômetros nesta segunda-feira.

19h45 – Avenida Alcântara Machado liberada em relação a acidente que atrapalhava a circulação de veículos na região.

19h27 – Via expressa da Marginal Pinheiros apresenta lentidão da rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso, sentido Rodovia Castelo Branco.

19h12 – Capital paulista registra 103 quilômetros de lentidão.

18h54 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, apresenta trânsito lento da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte do Jaguaré.

18h42 – São Paulo registra agora 108 quilômetros de vias congestionadas.

18h35 – Lentidão na pista expressa da Marginal Pinheiros, da Ponte Nova Morumbi até Rodovia Castelo Branco.

18h22 – Três faixas da pista expressa da Marginal do Tietê bloqueadas desde as 16h30 por causa de um caminhão que caiu de ponte acabam de ser liberadas.

17h41 – Trânsito aumenta e capital paulista já registra 40 quilômetros de lentidão.

17h24 – Caminhão perde controle na Ponte Atílio Fontana e cai sobre a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna. Acidente deixa 3 das 4 vias totalmente bloqueadas.

17h15 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, ocupa duas faixas, antes da Ponte do Jaguaré.

17h10 – São Paulo registra 28 quilômetros de vias com lentidão na tarde desta segunda-feira.

17h02 – Acidente na Marginal Tietê deixa pista interditada no sentido Ayrton Senna.

16h13 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

15h40 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

15h10 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto Bandeirantes até a Rua Jamaris.

14h34 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Jamaris e a Avenida dos Bandeirantes.

14h06 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com lentidão entre a Alameda Jaú e a Alameda Tietê.

14h05 – Avenida Cidade Jardim, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Itália até o início da Ponte Cidade Jardim.

13h54 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Rua Pari até a Ruac Vinte e Cinco de Março.

12h54 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com lentidão entre a Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

11h49 – Radial Leste, sentido Centro com 8 km de tráfego intenso entre a Avenida Pires do Rio e Divinolândia. Lentidão acontece em função de um acidente entre carro e moto na altura da Rua 14 de Julho, na Ligação Leste/Oeste, sentido Lapa. A faixa da direita está bloqueada e há uma vítima sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

11h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, com tráfego intenso entre o Viaduto Dante Delmanto até a Alameda dos Tupiniquins.

10h58 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Wandenkolk e o Viaduto Alvaro Ramos.

10h29 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, ainda encontra tráfego lento do km 29 ao 25, região de Guarulhos, e do km 22 ao 11, região entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior, segue tranquilo.

10h22 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com tráfego intenso entre João Jorge Saad Cebolinha e a Avenida João Julião da Costa Aguiar

9h40 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento da Castelo Branco até Jaguaré

9h24 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento da Castelo Branco até Cidade Universitária.

9h02 – São Paulo com 64 km de trânsito lento. Zona sul concentra 28 km.

8h50 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento entre João Dias e Américo Brasiliense.

8h39- Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento entre João Dias e Américo Brasiliense

8h24 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com trânsito lento da Rua Almirante Brasil até Avenida Vinte e Três de Maio.

8h11 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com trânsito lento da Praça Campo de Bagatelle até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h56 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Santana, com trânsito lento entre o viaduto João Julião da Costa até a rua Borges Lagoa

7h40 – São Paulo com 31 km de trânsito lento.