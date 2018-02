TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP desta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.



22h30 – Capital paulista registra neste momento zero quilômetro de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

22h11 – Liberadas as faixas da direita e esquerda devido queda de moto na Rodovia dos Imigrantes sentido litoral, entre o Km 51 e Km 55. Fluxo intenso no local.

22h06 – Túnel Takeharu Akagawa será interditado, em ambos os sentidos, das 23h30 às 4h30, para serviços de manutenção. Os motoristas que trafegam no sentido Centro deverão utilizar a Avenida Santo Amaro, Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Avenida São Gabriel. Para aqueles que pretendem trafegar no sentido Bairro deverão utilizar a Avenida São Gabriel, Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Avenida Santo Amaro.

21h58 – Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do Km 51 ao Km 55, causada por uma queda de moto no Km 51, interdita faixa da esquerda. Equipes de resgate estão no local prestando atendimento.

21h28 – Avenida Escola Politécnica liberada, em relação a interferência, próximo a Rua Cesar Washington A. de Proença.

21h25 – Capital paulista registra neste momento 24 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h20 – Interferência na Avenida Escola Politécnica, sentido Raposo Tavares, interdita pista próxima a Rua Cesar Washington A. de Proença.

21h17 – Em virtude do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, o rodízio municipal estará suspenso para veículos de passeio e caminhões na próxima segunda-feira, 9, na capital paulista.

21h08 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo tem tráfego lento do km 53 ao Km 52, devido a queda de moto no km 52. Faixa da esquerda está interditada.

21h05 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni permanece com lentidão nos dois sentidos entre os km 268 e km 270, por excesso de veículos.

20h25 – Cerca de 330 mil veículos devem descer a serra com destino ao litoral paulista durante o feriado da Revolução Constitucionalista, entre esta sexta e segunda-feira. A estimativa é para as estradas administradas pela Ecovias, Rodovias Anchieta e dos Imigrantes.

20h15 – Tráfego normalizado na chegada a Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes. Fluxo segue intenso no trecho de serra.

20h12 – Interferência na Rua Coronel Jaime Americano, sentido bairro provoca congestionamento na pista junto a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Capital Paulista registra neste momento 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Túnel Tribunal de Justiça, sentido Marginal, será interditado das 23h30 às 4h30, para manutenção.

Desvios. Sentido Ibirapuera: seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Rua Doutor Renato Paes de Barros, Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, Avenida Santo Amaro e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Sentido Marginal: seguir pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Avenida Santo Amaro (sentido Bairro) e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

20h02 – Lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 337 ao km 342, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram congestionamento.

19h56 – Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego intenso no sentido Caraguatatuba, tempo encoberto e visibilidade reduzida devido a neblina, em trechos isolados.

19h53 – Acidente na Avenida Vicente Rao, sentido Diadema. Pista bloqueada junto a Praça Airton Ayres de Abreu, zona sul.

19h51 – Acidente na Avenida Rubem Berta, sentido Santana, ocupa duas faixas junto ao Complexo Viário João Jorge Saad, na zona sul da cidade.

19h49 – Rodovia Fernão Dias, no trecho São Paulo, registra tráfego lento do km 65 ao km 37, até entrada da cidade de Atibaia, devido ao excesso de veículos.

19h40 – Rodovia Castello Branco apresenta tráfego lento com paradas, no sentido interior, do km 18 ao km 24, devido ao excesso de veículos.

19h25 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal, nos dois sentidos, de Cotia a Araçoiaba da Serra.

19h19 – Movimento é normal nas Rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

19h17 – Acidente na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, após a Ponte do Piqueri. Capital Paulista registra neste momento 198 quilômetros de lentidão.

19h13 – Interferência na Avenida Padre Gregório Mafra, sentido bairro, próximo a Rua Flor de Santa Cruz, em Itaquera, provoca engarrafamento na região. Segundo a CET, os motoristas que desejam se dirigir no sentido bairro, devem utilizar a Rua Manuel de Guimarães.

19h01 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego lento do km 231 ao km 226, na pista marginal, sentido Rio de Janeiro e em Guarulhos, do km 218 ao km 225, devido ao excesso de veículos.

18h54 – Tráfego é lento do km 11 ao km 24 da Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior. No sentido São Paulo e restante do sistema, não há congestionamento.

18h47 – Fluxo intenso nos dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra. Tráfego é lento na chegada a Praia Grande do Km 68 ao km 70 por excesso de veículos.

18h44 – Capital Paulista registra neste momento 166 quilômetros de lentidão. A zona sul é a região com maior retenção no trânsito, 57 quilômetros.

18h40 – Radial Leste, sentido Penha, com lentidão do Largo Padre Péricles até Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h23 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na altura do trevo, entre o Km 52 ao km 55, por excesso de veículos.



18h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão na pista local da Ponte Cidade Jardim até Ponte Nova Morumbi.

18h10 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com lentidão na pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Deputado Ricardo Izar.

18h05 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Aricanduva.

17h59 – Vinte e Três de Maio, sentido aeroporto, com lentidão da Praça da Bandeira até a Avenida João Julião da Costa.

17h41 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h35 – São Paulo tem 122 quilômetros de vias congestionadas nesta sexta-feira.

17h25 – Zona sul de São Paulo tem trânsito acima da média para o horário, com 42 quilômetros de lentidão.

17h20 – Acidente na Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, ocupa duas faixas perto da Rua Cardeal Arcoverde.

17h09 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com lentidão na pista local entre as pontes Eusébio Matoso e Nova do Morumbi.

17h04 – Lentidão na pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Tatuapé.

16h53 – Movimento intenso na Rodovia Imigrantes, em ambos os sentidos, devido ao excesso de veículos.

16h49 – Em virtude do feriado, o rodízio municipal de veículos será suspenso para carros e caminhões no dia 09 de julho.

16h39 – Capital paulista registra neste momento 110 quilômetros de lentidão.

16h30 – Operação Descida é iniciada no Sentido Anchieta Imigrantes. As duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes operam sentido litoral. Para subir, o motorista segue apenas pela Rodovia Imigrantes.

16h25 – Tráfego lento na pista expressa da Marginal Tietê, entre as pontes Atílio Fontana e Tatuapé.

16h14 – Mais de 700 mil veículos devem deixar a capital paulista neste feriado.

16h11 – Acidente na Avenida Eusébio Matoso, sentido bairro, junto à Praça Jorge de Lima.

16h – Avenida Vinte e Três de Maio tem 5,7 km de congestionamento em seus dois sentidos. O sentido Aeroporto, tem lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Generosa. Já o sentido Santana, com filas entre a Ponte da Bandeira até Complexo João Jorge Saad Cebolinha.

15h55 – Aumenta o índice de lentidão nas principais vias da capital. São Paulo registra 92 km de congestionamentos.

15h53 – Há retenção entre o km 200 e o km 205 da pista Sul (sentido Palhoça) da BR-101/SC, na região de São José, devido ao tráfego intenso no local. Na pista Norte (sentido Curitiba), os usuários não encontram dificuldades. O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos (Curitiba e Palhoça) das rodovias BR-116/PR e BR-376/PR, na tarde de hoje.

15h46 – A maior lentidão da capital está concentrada na Marginal do Tietê, que registra 10 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. As filas estão entre o Viaduto do Tatuapé e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

15h37 – São Paulo com 70 km de filas. Maior lentidão está registrada na zona sul, com 29 km de congestionamento.

15h28 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com excesso de veículos no sentido Centro, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Salim Farah Maluf.

15h03 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, registra 3,6 km de lentidão entre a Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h58 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte da Casa Verde.

14h39 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Oscar Freire e o Túnel Maria Carolina.

14h24 – A CET vai interditar a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, entre a Avenida Alberto Ramos e a Rua Ribeirópolis, das 21h00 de sexta-feira, 6, às 6h00 de sábado, 7, para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho. Os veículos que trafegam pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido São Mateus, deverão virar à esquerda na Rua Domingos Afonso, à direita na Avenida Vila Ema, à direita na Rua Ribeirópolis e à esquerda na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

14h20 – Tráfego normal em todas as rodovias do Sistema de Rodovias Anchieta-Imigrantes.

14h01 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento entre a Avenida Milton Tavares de Souza e o Complexo Jânio Quadros.

13h49 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

13h46 – Em virtude do feriado, o rodízio municipal estará suspenso para veículos de passeio e caminhões na próxima segunda-feira,9.

13h27 – Avenida Salim Farah Maluf é o ponto com maior congestionamento da capital neste momento. O sentido Vila Prudente computa 2,8 km de filas entre a Ponte Demétrio Ribeiro e o início da via Tatuapé.

13h11 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre o Viadut Grande São Paulo e a Avenida Almira.

13h07 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 2,8 km de filas entre a Ponte do Tatuapé até a Rua Demétrio Ribeiro.

12h10 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 3,3 km de filas entre o Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h04 – Trânsito lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, entre o km 13 e km 10, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

12h – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 288 e o km 279, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes, reflexo do tráfego intenso no Rodoanel Sul.

11h33 – A pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias está liberada no km 721,9, na região de Carmo da Cachoeira (MG). No local, houve um acidente envolvendo uma carreta com carga de produtos diversos que derramou a carga na pista e restringiu o tráfego na via. Não há mais restrições. O tráfego segue com retenção entre o km 716,9 e o km 721,9. Ainda nesse sentido, há retenção entre o km 475 e o km 478, na região de Contagem (MG), devido ao excesso de veículos.

11h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre a Rua dos Tupiniquins e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h16 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, tem 3,6 km de lentidão entre a Rua Benedita de Paula Coelho até a Ponte Aricanduva.

8h58 – Queda de moto na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido centro, na altura da Praça da Bandeira. Lentidão por aproximação.

8h53 – Atropelamento na Rua Augusta, 1053, sentido centro. Faixa da direita e calçada interditadas e lentidão por aproximação.

8h07 – Ligação Norte-sul com lentidão entre a Ponte das Bandeiras até a Avenida do Estado no sentido aeroporto.

8h09 – Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo congestionada na pista expressa na altura de Guarulhos, entre o km 208 e 212. Motivo é excesso de veículos.

8h4 – Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo congestionada na pista local na altura de Guarulhos, entre os quilômetros 220 e 230, por conta de um acidente.

8h00 – Avenida Professor Francisco Morato com trânsito lento no sentido centro no trecho entre a Avenida João Jorge Saad e a Rua Heitor Bastos Tigre.

7h47 – Cidade registra 17 km de congestionamento. Marginal Pinheiros, pista local, vai mal da Rua Américo Brasiliense até a Ponte João Dias, num trecho de 2,7 km.

7h15 – Ônibus se incendeia, e em razão de bloqueia de faixa, o congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Castello Branco ocorre entre os quilômetros 33, em Itapevi, e 27, em Barueri.

7h13 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com tráfego intenso e lentidão apenas na aproximação dos semáforos, nos quilômetros 12 e 9,7.

7h09 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2 quilômetros até a Rua Américo Brasiliense.

7h05 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

7h00 – Acidente entre moto e carro causa congestionamento na Rodovia Castello Branco, no sentido interior, entre os quilômetros 19 e 27 na pista lateral e entre os quilômetros 21 e 27 na expressa. Pistas foram bloqueadas por completo há pouco para socorro do motoqueiro por parte do helicóptero Águia.

6h45 – Excesso de veículos causa lentidão na Rodovia Presidente Dutra, no sentido SP, em Guarulhos, entre os quilômetros 210 e 212 e entre os quilômetros 223 e 225 (pista lateral)

6h42 – Colisão traseira envolvendo caminhão e carreta bloqueia faixa da direita da pista lateral da Rodovia Presidente Dutra, no sentido capital, no quilômetro 320, já em São Paulo. Congestionamento é de 5 quilômetros. De um dos veículos caiu parte da carga de resíduos líquidos.