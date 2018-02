TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP desta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h05 – São Paulo registra 34 quilômetros de lentidão.

19h57 – Acidente na Avenida das Nações Unidas, sentido Interlagos, ocupa pista única perto da Ponte Caio Pompeu de Toledo.

19h45 – Capital paulista registra 55 quilômetros de lentidão.

19h40 – Trânsito intenso em ambos os sentidos no planalto da Anchieta, por excesso de veículos.

19h37 – Pista expressa da Marginal do Tietê apresenta lentidão, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

19h25 – Um acidente na Rua Gumercindo Saraiva, sentido bairro, ocupa duas faixas perto da Avenida Faria Lima.

19h15 – Após acidente, Viaduto 25 de Março é liberado e trânsito passa a fluir perto da Avenida Rangel Pestana.

19h10 – Trânsito diminui e São Paulo registra 104 quilômetros de lentidão. Zonas oeste, sul e centro são as regiões que apresentam mais vias congestionadas.



19h05 – Lentidão na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Tatuapé.



18h55 – Marginal do Tietê apresenta lentidão na pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé, sentido Rodovia Ayrton Senna.



18h53 – São Paulo registra agora 111 quilômetros de lentidão.



16h01 – Radial Leste, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Brasil e a Rua Wandenkolk.

15h53 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte do Piqueri.

15h18 – Avenida Doutor Arnaldo, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Rua Rebouças até a Rua Galeno de Almeida.

15h10 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 2,5 km de filas entre a Rua José Gomes Falcão até a Ponte das Bandeiras.

14h45 – Avenida Nove de Julho, tem lentidão nos dois sentidos. No sentido Centro, a via tem excesso de veículos entre a Rua Estados Unidos e a Rua Urimonduba. Já no sentido Bairro, há tráfego intenso entre a Rua Gabriel e a Rua Estados Unidos.

14h34 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão de 1,4 km entre a Rua Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março.

14h08 – Cidade apresenta 8 km de lentidão. Avenida do Estado é via mais engarrafada, com um 1,4 km de congestionamento no sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Março até a Rua São Caetano.

12h53 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, vai lenta entre o Viaduto Pedroso e o Santa Generosa.

12h50 – Cidade registra 15 km de lentidão. Região central é a mais problemática, com 6 km de congestionamento. Avenida do Estado, sentido Santana, com trânsito lento a aproximação do Viaduto Trinta e Um de Março.

11h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, 2,9 km de lentidão, entre Alameda dos Maracatins e Viaduto Jabaquara.

10h52 – Uma pessoa ficou ferida em um acidente que envolveu uma carreta e três carros na altura do km 227 na Rodovia Dutra, próximo ao acesso à Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. A colisão aconteceu por volta das 9h14 desta terça-feira, 3, e deixa duas faixas interditadas na via, o que causa lentidão de 8 km na chegada à capital.

A CCR Nova Dutra, concessionária responsável pela via, informa que uma pessoa ficou levemente ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu às 9h14, mas por volta das 10h40 duas faixas da Dutra continuavam bloqueadas.

O congestionamento, de acordo com a Nova Dutra, atinge a pista expressa desde o km 221 até o km 227, e a pista marginal tem lentidão desde o km 219 ao km 227.

10h34 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego lento em direção a Capital, do km 30 ao 25, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido oposto, permanece tranquilo.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos -, o movimento segue normal.

10h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre a Rua dos Tupiniquins e o Viaduto Jabaquara.

10h05 – Chegada a São Paulo tem tráfego lento na Rodovia Anchieta do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. O SAI operar em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h04 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego intenso entre a Avenida Eusébio Matoso e a Ponte do Jaguaré.

9h54 – A CET vai interditar o Túnel Jornalista Odon Pereira, em ambos os sentidos, das 23h30 de terça-feira (10/07) às 4h30 de quarta-feira (11/07), para manutenção. A túnel liga a Rua Doutor Luís Ayres à Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera.

8h13 – Radial Leste com lentidão no sentido Lapa entre a Rua Almirante Brasil e a Av. Vinte e Três de Maio.

7h39 – Carreta carregando produtos perigosos está tombada desde às 2h na alça de acesso do Rodoanel Oeste para Carapicuíba, km 21. Uma das duas pista está obstruída e remoção não começou. Lentidão também entre km 23 e km 18, sentido Bandeirantes, por excesso de veículos.

7h39 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, 5,6 km de lentidão entre a Cidade Universitária e a Castelo Branco.

7h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com 2,9 km de lentidão entre a Alameda dos Tipiniquins e o Viaduto Dante Delmanto.

7h29 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna-Castelo Branco, tem 6,9 km lentidão na pista expressa, entre a Castelo Branco e a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Na pista local, trânsito lento no trecho de 5,4 km entre a rodovia Castelo Branco e a Ponte do Piqueri.

7h23 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Interlagos-Castelo Branco, nas pistas local e expressa, entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte João Dias.

7h15 – Marginal do Pinheiros com 4 km de congestionamento no sentido Castelo Branco-Interlagos, desde a aproximação da Cidade Universitária até a rodovia Castelo Branco.

7h12 – Marginal do Tietê tem 5,4 km de lentidão na pista expressa, no sentido Ayrton Senna-Castelo Branco, entre a rodovia Castelo Branco e o Piqueri.

7h06 – Cidade apresenta 26 km de congestionamento, 3% dos 868 km de vias monitoradas pela CET.

2h00 – Todas as principais estradas estaduais e federais com tráfego bom e sem registro de acidentes graves até o momento.