TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo, 4 de maio

22h04 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes está liberada. O trânsito é bom nos dois sentidos e na Rodovia Anchieta.

21h06 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes está bloqueada para inversão de sentido e normalização do sistema depois da operação do feriado. Descida para o litoral deve ser feita pela Rodovia Anchieta.

20h53 – Rodovia Ayrton Senna não tem mais retenções na chegada a São Paulo.

20h50 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem trânsito intenso na região da Serra do Cafezal entre os quilômetros 351 e 349.

20h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem ponto de lentidão na região de Itaquaquecetuba entre os quilômetros 34 e 32.

20h28 – Trânsito é tranquilo na capital. Há apenas três quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h27 – Todas as linhas do Metrô operam em velocidade normal.

20h17 – Acidente complica trânsito na Rodovia Raposo Tavares na chegada a São Paulo. Há lentidão a partir do quilômetro 26.

20h09 – Rodovias Bandeirantes e Anhanguera têm trânsito sem retenções neste momento.

20h00 – Rua da Consolação tem trânsito liberado nos dois sentidos depois da 18ª Parada Gay.

19h59 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem lentidão entre os quilômetros 26 e 23.

19h58 – Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, tem trânsito intenso em São Vicente entre os quilômetros 70 e 65.

19h56 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão em São José dos Campos entre os quilômetros 140 e 138.

19h54 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, continua com lentidão em Mairiporã entre os quilômetros 57 e 59.

19h18 – Segundo a Ecopistas, cerca de 72 mil veículos devem passar ainda hoje na Rodovia Ayrton Senna para chegar na capital. No momento, há lentidão do quilômetro 39 ao 32.

19h15 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem lentidão na Serra do Cafezal (do quilômetro 355 ao 349) e em Embu das Artes, entre os quilômetros 288 e 279.

19h08 – Chegada a São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal.

19h05 – Por causa de obras, as linhas 7-Rubi e 9-Esmeralda da CPTM continuam operando em velocidade reduzida. Os trens da Linha 12-Safira também não circulam entre as estações Brás e Calmon Viana. A Linha 8-Diamante também está paralisada entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes. Os trajetos são feitos com ônibus estacionados na entrada das estações.

19h00 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, tem lentidão do quilômetro 27 ao 23.

18h39 – Tráfego é intenso na Rodovia Anhanguera, sentido capital, também em Jundiaí entre os quilômetros 62 e 60.

18h36 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem trânsito intenso na pista expressa em Jundiaí entre os quilômetros 66 e 58. Na chegada a São Paulo, também há congestionamento entre os quilômetros 16 e 13.

18h23 – Trânsito na Avenida Paulista é liberado depois da 18ª Parada Gay.

17h56 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 70 ao 65, devido ao excesso de veículos.

17h55 – Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, obstáculo na pista provoca tráfego moderado do quilômetro 354 ao 352, na altura da Serra do Cafezal.

17h51 – Rodovia Ayrton Senna segue lenta no sentido São Paulo por excesso de veículos:

– Do quilômetro 39 ao 32, na altura de Itaquá;

– E do quilômetro 30 ao 29, na altura de Guarulhos.

17h42 – Tráfego lento na Rodovia Fernão Dias, do quilômetro 56 ao 59, sentido Minas Gerais, devido ao excesso de veículos.

17h40 – Avenida Paulista liberada, no sentido Consolação, em relação à Parada Gay.

17h32 – Na Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tráfego lento em Jandira, Itapevi, na pista expressa, do quilômetro 32 ao 30. Retenção também entre os quilômetros 37 e 36 devido a operação da Polícia Militar Rodoviária.

17h31 – Atenção! Tráfego proibido de caminhões na Rodovia Castelo Branco aos domingos e feriados, sentido Capital, do quilômetro 129 ao 13, de Tatuí a São Paulo, das 14h à 1h da manhã – com exceção de cargas perecíveis.

17h30 – Em Taubaté, na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, o tráfego é lento na pista expressa devido ao excesso de veículos, do quilômetro 106 ao 107.

17h29 – Na Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, lentidão se acumula do quilômetro 56 ao 59 devido ao excesso de veículos. Retenção também entre os quilômetros 503 e 499, em função do excesso de veículos.

17h25 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, por excesso de veículos:

– Do quilômetro 37 ao 32, na altura de Itaquá;

– E do quilômetro 30 ao 29, na altura de Guarulhos.

17h24 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, apresenta morosidade na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 58, devido a tráfego intenso.

17h22 – Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego é pesado do quilômetro 290 ao 279, sentido São Paulo, devido a excesso de veículos.

17h20 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego intenso do quilômetro 70 ao 65, devido ao excesso de veículos.

17h19 – Na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tráfego intenso na pista expressa, em Jundiaí. A lentidão se concentra entre o quilômetro 62 e o 58.

17h05 – Em Itaquera, ocorrência policial na Rua Padre Viegas de Menezes bloqueia pista próximo à Avenida Campanella, na zona leste de São Paulo.

17h04 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem sem pontos de lentidão.

17h02 – Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego é moderado do quilômetro 353 ao 350, Serra do Cafezal, sentido São Paulo.

17h01 – Ainda na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, retenção também em São Paulo, na pista expressa do quilômetro 22 ao 21 devido a acidente com interdição na faixa 1.

16h59 – Na Rodovia dos Bandeirantes, os carros trafegam com lentidão na pista expressa, sentido Capital, do quilômetro 62 ao 60. Veículos estão entre a faixa 1 e o canteiro central.

16h57 – Tráfego pesado do quilômetro 290 ao 282 da Rodovia Régis Bittencourt, no Embú das Artes, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

16h39 – Avenida Rebouças liberada em relação ao acidente, junto à Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Liberada também a Avenida São Miguel, próximo à Rua Abdon Milanês, na zona leste, após acidente.

16h19 – Liberada uma das faixas no quilômetro 25 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, por conta do acidente. Tráfego segue lento do quilômetro 29 ao 25.

16h06 – Tráfego lento na Rodovia Régis Bittencourt, do quilômetro 284 ao 282, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

15h56 – Acidente na Avenida Ipiranga, sentido bairro, junto à Rua Araújo, na República, zona central da cidade.

15h12 – Em Pinheiros, um acidente na Avenida Rebouças, sentido bairro, ocupa uma faixa, junto à Rua Henrique Schaumann.

14h50 – Na Rodovia Régis Bittencourt, tráfego lento do quilômetro 349 ao 347, sentido São Paulo, devido a excesso de veículos.

14h34 – Uma vítima foi atropelada por automóvel na Praça dos Bombeiros, na altura do nº 1600, em São Bernardo do Campo. Foi encaminhada ao local uma viatura do Corpo de Bombeiros.

14h14 – “Operação Caminhão”: A Rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 48 e 23 no sentido São Paulo, tem trânsito proibido para caminhões. Caminhões devem utilizar a Rodovia Anhanguera.

14h12 – Colisão entre automóvel e moto na Avenida Professor Castro Junior, 300, no bairro Vila Medeiros, próximo à Rodovia Presidente Dutra. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está a caminho.

14h10 – Ainda faltam retornar para São Paulo, aproximadamente, 44 mil veículos. Agora é um bom momento para iniciar sua viagem, informa a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

13h51 – Motorista encontra boas condições de tráfego nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. O tempo está bom e a visibilidade é boa.

13h47 – Rodovia Régis Bittencourt apresenta lentidão do quilômetro 346 ao 345, sentido São Paulo, devido a obstáculo na pista.

13h46 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego lento do quilômetro 55 ao 56, sentido Paraná, devido a acidente.

13h43 – Boa tarde! Acompanhe a situação do trânsito na capital, nas principais rodovias e eventuais problemas nos metrôs, ônibus e trens da cidade. Um ótimo feriado a todos.