TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 11 de dezembro

20h45 – Encerramos a cobertura nesta quarta-feira, 11. Boa noite!

20h11 – O tráfego está normal nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

20h09 – Operação comboio continua em andamento no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes.

20h08 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento pela pista local, do quilômetro 24 ao 25, sentido interior, por excesso de veículos.

20h06 – São Paulo tem neste momento 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h04 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue com tráfego congestionado do quilômetro 33 ao 42, em São Bernardo do Campo.

20h02 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim Bibi, tem 1,5 quilômetro de retenção, de 84 metros depois da Rua Teodoro Sampaio à Rua Tucumã.

20h01 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, tem 1,6 quilômetro de lentidão, da Rua Jundiaí à Rua Doutor Fausto Ferraz.

20h00 – Rua Melo Peixoto, sentido bairro, tem 1,7 quilômetro de congestionamento, da Rua Tuiuti ao lado oposto da Rua Cesário Galero.

19h55 – Na região do Parque do Ibirapuera, a Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Rua Panamá à Avenida Pedro Álvares Cabral. Já a Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, tem 1,8 quilômetro de retenção, da Praça Armando de Sales Oliveira à Avenida Ibirapuera.

19h48 – São Paulo tem neste momento 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h47 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem 2,6 quilômetros de lentidão, de 399 metros depois da Avenida Doutor Arnaldo à Avenida Pedroso de Morais. Na direção oposta, o congestionamento soma 2,5 quilômetros e vai do Túnel Desembargador Maria Carolina à Alameda Itu.

19h46 – Ligação Leste-Oeste, sentido zona leste, tem 2,9 quilômetros de retenção, da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

19h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de congestionamento, da Marginal do Pinheiros à Rua Antônio de Macedo Soares.

19h44 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão, da Rua Alves Pontual à Avenida Giovanni Gronchi.

19h36 – Rodoanel Oeste tem tráfego lento na pista expressa sentido litoral, entre os quilômetros 15 e 16, por causa de um acidente.

19h34 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna está lento do quilômetro 21 ao 24, sentido interior, por excesso de veículos.

19h32 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 107 ao 106.

19h31 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 221 e 219.

19h29 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem 13 quilômetros de lentidão, do 36 ao 49.

19h26 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, continua sendo a via mais congestionada da Capital. Agora, são 10,7 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso à Ponte Transamérica. Na pista local, o trecho de tráfego lento soma 3,8 quilômetros e vai da Ponte Cidade Jardim à Ponte Nova do Morumbi.

18h55 – O trânsito flui bem nos dois sentidos da Avenida Paulista. Em direção à Consolação, há apenas 700 metros de lentidão, da Praça Oswaldo Cruz à Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Já no sentido da Consolação, somente 300 metros, da Alameda Casa Branca à Rua Pamplona.

18h44 – Todas as linhas do Metrô estão operando normalmente neste momento.

18h41 – Radial Leste, sentido bairro, tem três pontos de lentidão: 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio a 390 metros antes da Rua Júlio Colaço; na pista expressa, três quilômetros, do término da Rua Almirante Brasil ao término do Viaduto Pires do Rio, e 800 metros, da Rua Wandenkolk à Rua Piratininga.

18h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 8,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Cidade Jardim à Ponte Transamérica. Também há retenção na pista local, da Ponte Cidade Jardim à Ponte Nova do Morumbi (3,8 quilômetros).

Em direção à Rodovia Castelo Branco, há congestionamento de 2,8 quilômetros na pista expressa, de 400 metros depois da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rua Tucumã.

18h38 – São Paulo tem neste momento 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h49 – Em direção à zona sul, o Corredor Norte-Sul tem 8,6 quilômetros de lentidão entre as avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira à Viaduto João Julião da Costa Aguiar, e 1,6 quilômetro no trecho que abrange as avenidas Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia e o Túnel Anhangabaú, da Rua Mauá à Praça da Bandeira.

Já no sentido da zona norte, o congestionamento no Corredor Norte-Sul, nos dois trechos citados, soma 5,9 quilômetros e vai do Viaduto Santa Generosa à Avenida do Estado.

17h38 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento e tem cinco pontos de lentidão. O maior é na pista local, onde há 8,7 quilômetros, da Ponte do Limão à Ponte do Tatuapé.

O motorista também encontra dificuldade em dois trechos da pista expressa: 7,2 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme; e 1,1 quilômetro, da sede do Corinthians à Ponte Aricanduva.

Já na pista central, outros dois pontos de retenção: 5,5 quilômetros, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria; e 1,2 quilômetro, da Ponte do Limão à Ponte da Casa Verde.

Na foto, o tráfego lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, nas pistas expressa, central e local, na altura da Ponte do Limão.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

17h25 – São Paulo tem neste momento 127 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h24 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 11 de dezembro.

11h26 – Encerramos o blog nesta manhã.

11h12 – Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto estão agora na Rua da Consolação, ocupando totalmente o sentido centro na altura da Rua Sergipe.

10h42 – Avenida Paulista está totalmente bloqueada no sentido Consolação, próximo a Alameda Campinas. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fazem protesto por moradia.

10h25 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

10h19 – Marginal do Tietê tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

10h03 – Avenida Paulista está bloqueada no sentido Consolação, próximo ao vão do MASP. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fazem protesto por moradia.

10h00 – Capital tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h30 – Marginal do Pinheiros tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Transamérica.

09h15 – Linha 3-Vermelha do metrô permanece com circulação em velocidade reduzida devido a chuva.

09h00 – Capital tem 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h42 – Ayrton Senna tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h34 – Rodoanel não tem registro de lentidão.

08h27 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h16 – Raposo Tavares tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

08h09 – Linha 3-Vermelha do metrô volta a circular em velocidade reduzida devido a chuva.

08h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h52 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Barueri.

07h40 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h25 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10. Operação Comboio foi implantada por conta de neblina.

07h20 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 20 e também do 18 ao 13.

07h13 – Linha 3-Vermelha do metrô circula em velocidade normal. Mais cedo, a linha operava em velocidade reduzida por conta da chuva.

07h11 – Corredor Norte-Sul tem 3,8 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h05 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho.

07h00 – Capital tem 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

06h50 – Dutra tem dois pontos de congestionamento no sentido São Paulo, totalizando sete quilômetros.

06h45 – Corredor Norte-Sul tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Rua dos Bandeirantes.

06h36 – Avenida Presidente Tancredo Neves tem duas faixas interditadas no sentido Anchieta, devido a acidente envolvendo três carros e um ônibus. Três pessoas ficaram feridas.

06h28 – Raposo Tavares tem dois pontos de congestionamento no sentido São Paulo, totalizando sete quilômetros.

06h18 – Linha 3-Vermelha do metrô circula em velocidade reduzida devido a chuva.