TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

20h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

20h34 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,4 km de morosidade, sentido Marginal, da Cabo Verde até a Marginal do Pinheiros.

20h23 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido Morumbi, da Guararapes até a Avenida Roberto Marinho.

20h12 – A Ponte Ary Torres registra 1,2 km de morosidade da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

20h – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

19h23 – A cidade tem 99 km de vias engarrafadas no momento.

19h21 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h15 – A Avenida Jaguaré registra 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Jaguaré até a Cesar Washington de Proença.

19h10 – A pista local da Marginal do Tietê tem 5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte do Tatuapé.

19h – A Avenida do Estado tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

18h45 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h30 – A Rua da Consolação registra 1,4 km de lentidão, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até a Praça Franklin Roosevelt.

18h20 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

18h05 – A Radial Leste tem 4,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h58 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Alameda Franca até a Gabriel.

17h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

17h45 – A rodovia Ayrton Senna apresenta dificuldades no acesso à Itaquaquecetuba, sentido Interior, por problemas fora da concessão. No restante flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal. Há boa visibilidade por todas as vias operadas pela Ecopistas.

17h31 – A cidade tem 80 km de vias congestionadas.

17h23 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Ribeiro do Vale até a Antonio de Macedo Soares.

17h15 – O Elevado Costa e Silva tem 2,2 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h08 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h01 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad Cebolinha.

16h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,1 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte das Bandeiras até Ponte Velha Fepasa.

16h01 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com lentidão entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h56 – Avenida João Dias, sentido bairro, com excesso de veículos entre a Avenida Joaquim dos Reis e a Ponte Alves Pontual.

15h52 – Continua lentidão na Avenida Rebouças, sentido centro. O tráfego segue intenso entre a Rua Oscar Freire e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

15h32 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

15h20 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido bairro, tem tráfego intenso entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto até Grande São Paulo.

15h09 – Corredor Rebouças, sentido centro, com 2,2 km de filas entre a Rua Oscar Freire até a Avenida Faria Lima.

14h33 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com tráfego intenso entre o Viaduto Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

14h27 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Rua Sólon (entre a Rua Newton Prado e a Rua Matarazzo), na região do Bom Retiro, na sexta-feira (29/06), sábado (30/06) e domingo (01/07), das 18h00 às 23h59, para a realização de “Festa do Padroeiro São Paulo”.

Os motoristas que transitam pela Rua Sólon, sentido centro, e desejam acessar a Rua David Bigio deverão virar à esquerda na Rua Newton Prado, até virar à direita na Avenida Presidente Castelo Branco, novamente à direita na Avenida do Estado, acessando à esquerda a Rua David Bigio.

14h01 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

13h42 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Gabriel e a Alameda Franca.

13h11 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão entre a via Jose Gomes Falcão e a Avenida Julio de Mesquita Neto.

12h49 – Veículo quebrado na pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, junto à Rua Demétrio Ribeiro.

12h34 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco. São 3,2 km de filas entre a Ponte Eusébio Matoso e a via Quintana.

12h08 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, com lentidão entre a Ponte Demétrio Ribeiro e a via Montesina.

12h – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

11h55 – Avenida Washington Luis, sentido centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Viaza.

11h53 – Três carros se envolveram em um acidente na Avenida Ellis Maas, próximo ao terminal Capão Redondo. Bombeiros no local.

11h31 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão do Viaduto Santa Efigênia até Pte das Bandeiras.

11h27 – A rodovia Ayrton Senna apresenta dificuldades no acesso à Itaquaquecetuba, sentido Interior, por problemas fora da concessão. No restante flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

11h16 – Um grupo de manifestantes saiu em passeata por volta das 9h30, da Radial Leste, em direção à prefeitura. Segundo a CET, o grupo ocupa totalmente no momento a Rua Boa Vista, junto ao Largo São Bento.

11h14 – Avenida Rebouças, sentido centro, com tráfego intenso entre a Rua Tietê e o Túnel Maria Carolina.

10h52 – Pista local da Marginal do Tietê, com excesso de veículos no sentido Castelo Branco, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a altura do Arco da Sabesp.

10h32 – Avenida Vinte e Três de Maio com tráfego intenso no sentido Santana. São 3,2 km de filas entre o Viaduto João Jorge Saad Cebolinha e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

10h27 – Uma faixa da direita da Radial Leste está fechada devido a passeata no sentido centro, próximo ao Viaduto Alcântara Machado.

10h22 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, com tráfego intenso entre a Avenida dos Bandeirantes e a via Ana Catharina Randi.

9h56 – O motorista que segue em direção a Capital pela rodovia Ayrton Senna encontra tráfego lento, do km 23 ao 20, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido oposto, o motorista enfrenta problemas entre o km 19 e 20, região de Guarulhos, também por excesso de veículos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

9h42 – A Rodovia Dom Pedro I ficou fechada por cerca de quatro horas por conta do tombamento de um caminhão que transportava móveis. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na região de Jacareí. A via foi liberada às 9h30, mas ainda há congestionamento de 11 quilômetros, no sentido Jacareí.

9h36 – Avenida Washington Luís liberada após acidente junto à Rua Tamoios, sentido centro.

9h19 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Maracatins e Viaduto Jabaquara. São Paulo com 35 km de filas. Zona sul com 21 km de lentidão.

9h17 – Boas condições de tráfego e visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

8h47 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h45 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 34 km de filas. Zona sul com 22 km de trânsito carregado.

8h43 – Acidente na Avenida Washington Luís ocupa duas faixas, sentido Centro, junto à Rua Tamoios.

8h28 – Chegada a São Paulo tem lentidão do km 13 ao km 10 da Anchieta, por excesso de veículos.

8h18 – Acidente na Avenida Dr. Eduardo Cotching ainda ocupa uma faixa, sentido Bairro, próximo à Praça Nossa Senhora das Vitórias.

8h06 – A Avenida Interlagos, sentido Centro, congestionada entre as Ruas Pedro Chaves e João Faustino. São Paulo com 41 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

8h05 – Três das quatro faixas de rolamento da Avenida 9 de Julho, sentido Bairro, estão interditadas por cavaletes da Polícia Militar, como medida de segurança, junto à Praça Quatorze Bis.

7h53 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul tem lentidão entre os Viadutos João Jorge Saad e João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 39 km de filas. Zona sul com 22 km de lentidão.

7h24 – A CET vai interditar a Avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), sentido Castelo Branco, entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Ponte Cidade Jardim e Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Marginal, entre a Avenida Henrique Chamma e Avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), para a realização de obras de construção de viaduto, mitigadoras do Polo Gerador WTorre.

Horários das Interdições

– Avenida das nações Unidas:

– Pista expressa: Uma faixa, todos os dias da semana, das 22h às 5h;

– Pista central: Ocupação total, todos os dias da semana, das 22h às 5h e, finais de semana, das 14h de sábado até as 5h de segunda-feira.

– Avenida Presidente Juscelino Kubitschek:

– Uma faixa, todos os dias da semana, das 22h às 5h e, finais de semana, das 14h de sábado até as 5h de segunda-feira.

7h22 – Uma faixa do sentido Bairro da altura do numeral 1.500 da Avenida Eduardo Cotching está fechada devido a uma colisão entre micro-ônibus e caminhão. Sete pessoas ficaram levemente feridas. O local ficará interditado para perícia.

7h18 – A CET vai interditar a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, entre a Avenida Alberto Ramos e a Rua Ribeirópolis, das 21h desta quarta-feira às 6h de quinta-feira, para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

Os veículos que trafegam pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, deverão virar à esquerda na Rua Domingos Afonso, à direita na Avenida Vila Ema, novamente à direita na Rua Ribeirópolis, à esquerda na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, voltando ao caminho original.

7h14 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h12 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com lentidão da Avenida Miruna até o Complexo Viário João Jorge Saad. São Paulo com 24 km de lentidão. Zona sul com 14 km de trânsito lento.

7h06 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionada entre as Pontes Américo Brasiliense e João Dias. São Paulo com 22 km de filas. Zona sul com 13 km de lentidão.

6h41 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com tráfego lento entre a Praça Ministro Pedro Chaves e Avenida Santa Catarina.

6h40 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, congestionada em 2,7 quilômetros a partir da Ponte João Dias.

6h36 – Ligações Leste-Oeste, sentido Lapa, apresenta congestionamento de 1,5 quilômetro a partir da Radial Leste

6h35 – Avenida Francisco Morato, sentido centro, com lentidão de quase 2 km a partir da Rua Taborda.

6h15 – Acidente na Avenida Aricanduva, sentido Marginal, bloqueia duas faixas antes do Viaduto Alberto Badra; CET registra lentidão de 1,3 quilômetro na via a partir a Rua Morávia.