TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 12 de março

21h23 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo. Até amanhã, às 6h! Boa noite.

21h16 – São Paulo tem 44 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, registra a maior extensão na pista expressa, com 5,7 quilômetros de lentidão da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Nova do Morumbi. Já no sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, são 2 quilômetros entre as ruas Quintana e Tucuma.

20h38 – Avenida Rebouças tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Avenida Embaixador Macedo Soares.

20h32 – A capital paulista tem 94 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A zona oeste, região com maior lentidão, registra 40 quilômetros.

20h17 – Rodovia Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral, nas saídas dos quilômetros 16, 20 e 23, por causa de alagamento.

20h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 220 ao 221.

20h07 – São Paulo tem 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Marginal Pinheiros há 18,1 quilômetros congestionados, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Transamérica.

19h43 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 23, e congestionamento do quilômetro 24 ao 25 na pista local.

19h35 – Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 21 ao 18. Já no sentido litoral, congestionamento nas saídas da rodovia nos pontos dos quilômetros 16, 20 e 23, além da chegada a São Vicente, do quilômetro 61 ao 65.

19h24 – São Paulo tem 156 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zonas sul e oeste são as mais afetadas.

19h21 – Marginal do Tietê soma 30,1 quilômetros de lentidão: 18,3 quilômetros na pista expressa, sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Avenida Aricanduva; outros 11,8 quilômetros na pista local, da Ponte Atílio Fontana até a rua Azurita.

19h17 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem a faixa da direita bloqueada no quilômetro 23 por causa de um carro quebrado. O tráfego é lento do quilômetro 20 ao 23.

19h15 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 18,1 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Transamérica.

19h06 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco na pista marginal, do quilômetro 15 ao 14.

19h04 – São Paulo tem 172 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h54 – São Paulo tem quatro pontos de alagamento segundo a CGE. Em M’Boi Mirim, o incidente ocorre na rua Daniel Klein. Na Avenida Guarapiranga, ambos os sentidos, o ponto é a rua Ptolomeu. Já a Avenida das Nações Unidas, ambos os sentidos, tem alagamento próximo à Avenida Mário Lopes Leão. O problema também ocorre na Avenida Vitor Manzani, sentido centro, próximo à rua Cristalino Rolim de Freitas.

18h45 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 17. No sentido litoral, do quilômetro 15 ao 18 (Santos) e do quilômetro 61 ao 65.

18h35 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do quilômetro 262 ao 270.

18h34 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento, no sentido São Paulo, do quilômetro 21 ao 18. No sentido litoral, da saída dos quilômetros 16, 20 e 23, por causa de alagamento na região de Diadema e São Bernardo do Campo. Já na chegada a São Vicente, o congestionamento é do quilômetro 62 ao 65.

18h34 – Rodovia Gabriel Paulino Bueno Couto, sentido leste, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 64 ao 62.

18h32 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em São José dos Campos, do quilômetro 137 ao 139.

18h30 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 14,1 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h29 – São Paulo tem 158 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zonas sul e oeste são as de maior lentidão.

18h13 – Segundo a CGE, o número de alagamentos ativos cai para 4 na capital paulista.

18h07 – Neste momento, São Paulo tem 150 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h06 – Todas as linhas da CPTM funcionam normalmente.

17h56 – Todas as linhas do Metrô continuam a operar em velocidade reduzida, exceto a linha 4-Amarela.

17h55 – A CET contabiliza no momento 22 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

17h48 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 14 ao 21 no sentido Cotia, e lentidão do quilômetro 28 a o22 no sentido capital.

17h44 – Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, tem trânsito lento do quilômetro 56 ao 47, devido ao excesso de veículos.

17h42 – São Paulo tem, neste momento, 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h40 – Todas as linhas do Metrô operam com velocidade reduzida, exceto a linha 4-Amarela.

17h38 – O rodízio hoje na cidade de São Paulo vai até as 20h, e é para carros com placas de final 5 e 6.

17h37 – Na ligação Leste-Oeste, sentido Penha, o motorista enfrenta 2,8 quilômetros de lentidão, desde a rua augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h30 – Na Marginal Tietê, a pista Expressa que vai para a Ayrton Senna tem 14,8 qiolômetros de lentidão, desde a ponte Nova Fepasa até a ponte Presidente Jânio Quadros

17h26 – Devido a um alagamento, a pista central da Rodovia Anchieta está bloqueada do km 10 ao km 13, no sentido litoral.

17h19 – Bombeiros resgatam mulher que caiu em um córrego na Rua Alba, em Jabaquara, próximo ao piscinão.

17h09 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlados, tem 12,5 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Transamérica e Cidade Universitária.

17h07 – São Paulo neste momento tem 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, com 14,8 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre as pontes Jânio Quadros e Nova Fepasa.

17h – A CGE decreta o fim do estado de atenção para alagamento em todas as regiões da capital paulista.

16h46 – A pista Local da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 7,9 quilômetros de congestionamento, desde a Ponte Atílio Santana até a ponte da Casa Verde.

16h42 – Capital paulista tem, neste momento, 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h40 – Por causa de pontos de alagamento, Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 275 e 273, em Taboão da Serra. Também há congestionamento no sentido Curitiba, no Embu das Artes, entre os quilômetros 278 e 282.

16h39 – Todas as linhas do Metrô operam com velocidade reduzida, exceto a Linha 4-Amarela.

16h35 – Usuário do Twitter Anderson Ramos (@zoinho58) registrou via alagada nas proximidades da Estação Santo Amaro da CPTM. Segundo a CGE, há oito pontos de alagamento em São Paulo neste momento.

16h30 – Na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, um alagamento junto à Avenida Padre José Maria (Santo Amaro) impede a passagem de veículos.

16h27 – O transbordamento do Córrego Ipiranga deixa a Avenida Professor Abraão de Morais intransitável na altura da Avenida FAgundes Filho, em ambos os sentidos.

16h25 – Avenida Vinte Três de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão, desde o viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h21 – O Córrego Ipiranga transborda e coloca as subprefeituras de Ipiranga e Vila Mariana em Estado de Alerta.

16h19 – Congestionamento aumenta na Marginal Pinheiros. Na via Expressa, sentido Interlagos, já são 12,5 quilômetros de lentidão, desde a Ponte da Cidade Universitária até o Hotel Transamérica.

16h11 – Córrego transborda na zona sul e SP entra em estado de alerta. Confira a matéria no site do Estadão.

16h08 – No momento, São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h03 – A chuva forte também põe parte da Zona Leste em Estado de Atenção.

16h02 – Em Santo Amaro, um alagamento na avenida Mário Lopes Leão, próximo à Marginal Pinheiros, deixa o trânsito intransitável.

15h55 – A CGE contabiliza três pontos alagamentos na cidade de São Paulo neste momento. Em Itaquera, um alagamento na rua Doutor Luiz Ayres com a rua engenheiro Sidney Aparecido de Moraes, sentido Centro. Os outros dois são em M’Boi Mirim: um na avenida Guarapiranga com a rua Ptolomeu, e outro na altura do nº 145 da Avenida Guido Caloi, sentido Interlagos.

15h51 – Marginal Pinheiros tem 7,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, desde a Ponte Ari Torres até o hotel Transamérica.

15h40 – Capital paulista tem 64 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

15h38 – Metrô opera com velocidade reduzida nas linhas 3-Vermelha, 5-Lilás e 2-Verde. Linhas 1-Azul e 4-Amarela operam normalmente.



15h36 – CGE coloca Marginal Pinheiros e zonas Sul, Sudeste e Oeste em estado de atenção devido a fortes chuvas. Nas subprefeituras de Campo Limpo e M’Boi Mirim, o estado é de alerta. Um córrego transbordou no morro do S, perto do cruzamento entre a rua Joaquim Nunes Teixeira com Avenida Carlos Caldeira Filho.

15h35 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quarta-feira, 12. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

11h53 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quarta-feira, 12. Retornaremos na tarde de hoje. Bom dia!

11h44 – Na Rodovia dos Imigrantes, o motorista que segue em direção à capital encontra tráfego intenso no trecho de serra.

11h43 – Pista sul da Rodovia Anchieta está bloqueada na serra para obras. A descida é realizada pela pista norte da rodovia e sul da Rodovia dos Imigrantes.

11h40 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem morosidade na pista expressa do quilômetro 16 ao 13 devido a congestionamentos nas Marginais.

11h36 – O Corpo de Bombeiros empenhou uma viatura para atendimento de vítima atropelada na Rua Léon Trotski, 45, Serraria, em Diadema.

11h31 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, há 4 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

11h29 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem retenção de 5,6 quilômetros na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

11h23 – Após mais de três horas, os trens da Linha 9 -Esmeralda voltam a circular normalmente. Um apagão de energia na linha havia impedido a circulação dos carros numa via, sentido Osasco. Usuários tiveram que deixar os vagões e caminhar sobre os trilhos durante a paralisação. Leia mais

11h05 – Após acidente entre moto e ônibus que bloqueou duas faixas da Ponte do Limão na manhã desta quarta-feira, a via foi liberada e o fluxo segue sem lentidão.

10h55 – A manutenção foi concluída na Linha 9 -Esmeralda, onde um apagão de energia interrompeu completamente a circulação numa via (sentido Osasco) por três horas. O processo de normalização foi iniciado, mas a CPTM não informou qual é o prazo para que os trens voltem a circular nos dois sentidos. Usuários tiveram que deixar os vagões e caminhar sobre os trilhos durante a paralisação. A pane teve reflexos ainda nas Linhas 3-Vermelha e 5-Lilás do Metrô, que também passaram a operar com velocidade reduzida.

10h41 – Aos usuários que aguardam na estação Pinheiros pela retomada da circulação em via dupla da Linha 9-Esmeralda, uma alternativa é a Linha 4 – Amarela.

10h39 – Neste momento, de acordo com a rádio CNB, uma viatura da Polícia Militar está parada na entrada da estação Pinheiros. Havia movimentação muito intensa para o horário e filas de espera para o embarque no trem e no táxi.

10h37 – Por volta das 9h30 desta quarta-feira, um trem parou na estação Hebraica/Rebouças e não continuou viagem. Um grupo de 50 usuários desceu para a via e tentou ir a pé até a estação Pinheiros. Vários passageiros registraram no Twitter imagens e depoimentos de usuários que caminharam nos trilhos. Segundo a CPTM, a equipe de segurança atuou na remoção e não há mais usuários na via.

10h35 – A previsão da CPTM é de que até 10h40 os trens da Linha 9 – Esmeralda voltem a circular em via dupla e toda o percurso seja normalizado. Uma equipe de manutenção trabalha na estação Pinheiros neste momento para retomar as atividades. Há três horas, a circulação ocorre apenas em via única da Cidade Jardim até Jaguaré.

10h23 – Para mais informações sobre o apagão na Linha 9 – Esmeralda, acompanhe a cobertura ao vivo da Rádio Estadão.

10h21 – As faixas da direita e da esquerda na Ponte do Limão, sentido bairro, foram liberadas e neste momento o trânsito está normal, sem lentidão. Em função do acidente entre uma moto e um ônibus, que deixou o motociclista ferido, a faixa do meio ainda está bloqueada.

10h16 – A CPTM está intensificando a segurança a fim de evitar que os usuários não para a via na estação Pinheiros. Vários passageiros registraram no Twitter imagens e depoimentos de usuários que caminharam nos trilhos.

10h13 – O tempo de espera de táxis na estação Pinheiros é de aproximadamente 1 hora. Usuários lotam também as paradas de ônibus próximas à estação, segundo informações da rádio CBN.

10h09 – Cerca de 487 mil usuários circulam diariamente na Linha 9 – Esmeralda, segundo informações da CPTM. Desde 7h40, 40 ônibus do Paese fazem o transporte entre as estações Hebraica/Rebouças e Vila-Lobos.

10h05 – No Twitter, o usuário Carlos Drehmer publicou uma foto de passageiros caminhando nos trilhos da estação Pinheiros na manhã desta quarta-feira.

09h59 – A leitora do Estadão Silvana Lira da Silva registrou um vídeo no momento de socorro ao motociclista, após acidente entre um ônibus e uma moto na Ponte do Limão:

)



09h50 – Problema operacional na Linha 5-Lilás do Metrô foi resolvido e a circulação dos trens está em processo de normalização.

09h49 – A Linha 9 – Esmeralda ainda não teve a atividade normalizada entre as estações Cidade Jardim e Jaguaré, segundo a CPTM. Os trens circulam com maior tempo de parada e velocidade reduzida. Foram colocados em circulação para os usuários 40 ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), da SPTrans.

09h36 – O acidente entre um motociclista e um ônibus na Ponte do Limão ainda ocupa as duas faixas da esquerda no sentido bairro. Apenas a faixa da direita foi liberada.

09h34 – Segundo a SPTrans, 40 ônibus adicionais destinados a atender os usuários da CPTM foram colocados nas ruas a partir das 7h40. Eles estão fazendo o trecho entre as Estações Hebraica/Rebouças e Villa-Lobos/Jaguaré. Os coletivos pertencem ao Consórcio Sudoeste (viações Transpass e Gato Preto).

09h33 – De acordo com a CPTM, a falta de energia aconteceu entre as Estações Cidade Jardim e Jaguaré, mas acabou afetando toda a linha, forçando as composições a circular em via única em todo o trecho: da Estação Osasco, na zona oeste da Grande São Paulo, à Grajaú, na zona sul da capital. Usuários tiveram que deixar os vagões e caminhar sobre os trilhos durante a paralisação. A pane teve reflexos ainda nas Linhas 3-Vermelha e 5-Lilás do Metrô, que também passaram a operar com velocidade reduzida – esta última, seguia com atrasos às 9h11.

09h31 – Os trens da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida nesta quarta-feira, 12, depois de um apagão de energia interromper completamente a operação entre as 7h10 e as 7h40. As estações foram fechadas no período para evitar superlotação nas plataformas, segundo a CPTM, e foram colocados em circulação ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), da SPTrans. A previsão da companhia é de que a situação seja normalizada às 9h40.

09h26 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, soma 9,3 quilômetros de congestionamento na via expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h10 – Motociclista que bateu em ônibus na Ponte do Limão foi encaminhado para o Hospital das Clínicas em estado grave.

09h04 – Avenida Rebouças, sentido bairro, liberada em relação ao acidente, perto da Rua Oscar Freire.

09h02 – Registro do atendimento ao motociclista que se envolveu em acidente na Ponte do Limão. Os dois sentidos da via estão bloqueados.

08h58 – De acordo com a Rádio Estadão, acidente na Ponte do Limão envolveu dois ônibus e uma moto. Motociclista foi encaminhado de helicóptero para o Hospital das Clínicas em estado grave.

08h52 – São Paulo tem, neste momento, 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h48 – Trânsito completamente parado na Ponte do Limão por conta do acidente. Após batida com ônibus, motoqueiro ficou ferido e está sendo socorrido. Viatura dos Bombeiros e até um helicóptero águia estão no local.

08h47 – Ponte do Limão está com os dois sentidos bloqueados por conta de um acidente entre uma moto e um ônibus.

08h43 – Também na estação Pinheiros, o usuário do Twitter Gean Carlos publicou uma foto da atuação da equipe de manutenção da CPTM atuando para a normalizar os problemas técnicos da L9.

08h37 – Passageiros são flagrados andando sobre trilhos na Linha 9-Esmeralda da CPTM. A usuária do Twitter @WriterKos registrou o momento na estação Pinheiros às 8h02.

08h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, acumula 6,5 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Jardim. Já na direção Rodovia Castelo Branco, tem 3,9 quilômetros de retenção, também na via expressa, de 347 metros antes da Avenida João Dias até 60 metros depois do shopping SP Market.

08h22 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 4,2 quilômetros de lentidão entre os viadutos Takeo Yoshimura e João Julião da Costa Aguiar.

08h18 – Radial Leste, sentido centro, está com quase seis quilômetros de trânsito carregado entre a Rua Matilde e o Viaduto Pires do Rio. A via expressa também está congestionada. Lentidão soma cinco quilômetros, do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

08h12 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão, entre a Rua Ana Catharina Randi e a Avenida dos Bandeirantes.

08h08 – Problemas também na Linha 9 – Esmeralda, da CPTM. Por conta de queda no sistema de energia, os trens pararam de circular às 07h30 desta quarta-feira e, agora, operam com velocidade reduzida.

07h52 – Após acidente, continua interditada a faixa direita da Avenida Queiroz Filho, sentido Jaguaré, depois da Avenida Imperatriz Leopoldina. Motorista invadiu um ponto de ônibus da via e acabou atropelando uma pessoa.

07h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quatro quilômetros de congestionamento na pista expressa, do Shopping SP Market à Ponte João Dias. Já no sentido Interlagos, pista expressa tem três quilômetros de lentidão, entre as Pontes do Jaguaré e Cidade Universitária.

07h42 – Por conta das chuvas, trens da Linha 3 – Vermelha, do Metrô, circulam com velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

A Linha 5 – Lilás também opera com velocidade reduzida, mas por restrições operacionais na CPTM.

07h38 – Neste momento, São Paulo tem 13 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

07h35 – Trânsito complicado na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Na via expressa, tráfego carregado soma mais de oito quilômetros, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

Na pista central, cinco quilômetros de lentidão entre as Pontes Júlio de Mesquita Neto e Atílio Fontana. Enquanto na via local, há dois pontos de retenção: entre as Pontes da Freguesia do Ó e Atílio Fontana (2,5 quilômetros) e as Pontes do Tatuapé e Presidente Jânio Quadros.

07h24 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão, no sentido São Paulo, e um quilômetro na direção do interior. Motorista pisa no freio entre os quilômetros 24 ao 11; e 18 ao 19.

07h21 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso nos dois sentidos. Na direção da capital, congestionamento tem dez quilômetros, entre o 110 e o 100. Já no sentido interior, lentidão soma quatro quilômetros, do 57 ao 61.

07h18 – Acidente na Avenida Queiroz Filho, sentido Jaguaré, em Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, depois da Avenida Imperatriz Leopoldina.

07h11 – Motorista encontra tráfego lento na pista marginal da Rodovia Castelo Branco, sentido capital, em São Paulo, entre os quilômetros 14 e 13.

07h08 – Radial Leste, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão entre os metrôs Vila Matilde e Carrão.

07h06 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem pouco mais de três quilômetros de morosidade a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h03 – Neste momento, São Paulo tem 25 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h02 – Avenida Celso Garcia, sentido centro, está liberada em relação ao acidente próximo à Rua Caruapanã, no bairro do Brás, na zona leste de São Paulo.

06h57 – A Pista Sul da Rodovia Anchieta, no trecho de serra, está bloqueada para obras. Motorista que segue para São Paulo deve recorrer à Rodovia dos Imigrantes.

06h53 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem nove quilômetros de tráfego carregado na pista marginal, em Guarulhos. Trânsito intenso inicia no quilômetro 216 e vai até o 225.

Já na via expressa, em Guarulhos, congestionamento soma dois quilômetros, do 219 ao 221.

06h45 – Apesar de a Rodovia Anhanguera já está liberada do acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feita, neste momento, a estrada tem dois pontos de lentidão na pista expressa, no sentido capital. Congestionamento vai do quilômetro 14 ao 11 e do 109 ao 107.

06h35 – Um acidente na Rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira, interior de São Paulo, deixou 30 feridos na madrugada desta quarta-feira, 12. Por volta da 0h40, um caminhão colidiu com um ônibus no quilômetro 146 da via, sentido capital, que foi interditada por cerca de duas horas.

De acordo com a assessoria da Concessionária CCR AutoBAn, a administradora do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, as vítimas foram encaminhadas para dois hospitais, Santa Casa de Limeira e Casa Humanitária, com ferimentos leves ou moderados.

06h15 – A Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com alerta de velocidade reduzida por conta das chuvas.

06h12 – Acidente também na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, após a ponte João Dias.

06h08 – Acidente na Avenida Celso Garcia, sentido centro, na altura da Rua Caruapanã, no bairro do Brás, zona leste de São Paulo.

06h06 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principaisrodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.