TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

15h49 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego congestionado do km 35 ao km 40, por excesso de veículos.

15h44 – Há 7 km de congestionamento na Marginal do Tietê devido a um acidente entre dois caminhões que aconteceu às 12h na altura da Ponte do Piqueri, no sentido Ayrton Senna da via. Segundo a CET, duas faixas estavam bloqueadas, mas já foram desocupadas às 15h15. O trânsito segue intenso desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Freguesia do Ó. Já o sentido oposto tem tráfego tranquilo, afirma a CET.

15h30 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Rua Oscar Freire e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

14h37 – Avenida Salim Farah Maluf com 5,7 km de lentidão no sentido Vila Prudente entre a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello e a Rua Ulisses Cruz.

14h15 – Cidade tem 26 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 7 km de fila na pista expressa, sentido Rodovia Castel0 Branco, entre a Ponte da Freguesia e a rodovia.

13h59 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Nova Fepasa.

13h49 – Avenida Salim Farah Maluf, no sentido Vila Prudente, tem morosidade entre a Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello até o Viaduto Pires do Rio.

13h43 – Corredor Eusébio Matoso registra 2,6 km de excesso de veículos no sentido sentido Centro, entre a Rua Jose Jannarelli até a Praça Eugene Boudin.

13h00 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Trinta e Um de Março e a Rua do Pari.

12h44 – Avenida Jaguaré lenta no sentido bairro entre a Ponte do Jaguaré até a Praça Cesar Washington Alves de Proença.

12h32 – Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato lento em direção ao centro entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rua José Janarelli.

12h15 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta tem lentidão do km 13 ao Km 10. Já no sentido litoral o tráfego também é lento do km 39 ao Km 40. O motivo, segundo a Ecovias, é excesso de veículos.

12h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros tem tráfego intenso entre a Alameda dos Tupiniquins e o Viaduto Santo Amaro.

11h55 – Pior via com lentidão na capital paulista neste momento é a Marginal do Tietê. Segundo a CET, há congestionamento de 2,5 km na pista expressa, sentido Ayrton Senna, entre a Avenida Azurita até a via Milton Rodrigues Anhembi. Ainda no mesmo sentido, a Marginal tem congestionamento mais adiante, entre a Dutra e a Ponte da Vila Guilherme. O sentido oposto, sentido Castelo Branco, há lentidão entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Vila Guilherme.

11h21 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias, do km 871 ao km 873,5, na região de Estiva, devido a uma colisão entre duas carretas no km 873,5. As faixas 1 e 2 estão bloqueadas e o tráfego segue pelo acostamento. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção dos veículos e na liberação da via.

11h13 – Marginal do Tietê com 2,3 km de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, entre a POnte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco.

10h54 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com o tráfego intenso entre a Rua Estados Unidos e a Rua Gabriel.

10h29 – Há 6,9 km de filas na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. O congestionamento está na pista expressa, entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Freguesia do Ó.

10h19 – Cidade tem 20 km de lentidão. Marginal do Tietê com 6,9 km de lentidão na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Freguesia do Ó.

9h44 – Marginal do Tietê tem 4,1 km de lentidão na pista expressa entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Atílio Fontana.

9h23 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 4,4 km de lentidão no sentido Aeroporto.

8h56 – Cidade tem 17 km de lentidão. Marginal do Pinheiros é via mais congestionada, com trânsito lento no sentido Interlagos entre as pontes Eusébio Matoso e Cidade Universitária.

8h37 – Avenida Washington Luis com 1,2 km de lentidão no sentido centro da Rua Catarina até a Rua Takeo Yoshimura.

8h34 – Túnel Ayrton Senna com 1,7 de lentidão a partir da Avenida Vinte e Três de Maio.

8h30 – Marginal do Tietê tem 1,7 km de lentidão no sentido da Rodovia Castelo Branco entre o Arco da Sabesp e a Ponte do Tatuapé.

8h00- Acidente na Avenida Francisco Morato, sentido centro, interdita uma faixa na altura da Avenida Francisco Morazam. Lentidão por aproximação.

7h50 – Rodovia Presidente Dutra com três pontos de congestionamentos no sentido Guarulhos por conta de excesso de veículos: entre os kms 210 e 212, na pista expressa, e entre os kms 219 e 221, e 223 e 225, na pista local.

7h31 – Avenida dos Bandeirantes com 1,3 km de lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e a Rua Miruna, no sentido Margianal do Pinheiros.

7h21 – Avenida Aricanduva lenta no sentido Marginal do Tietê, entre a Radial Leste e a Rua Álvaro Ávila de Queiroz.

7h17 – Ligação Leste-Oeste com trânsito lento no sentido Lapa, entre o Avenida Alcântara Machado e a Avenida Vinte e Três de Maio.

7h15 – Marginal do Tietê, pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, com 1,7 km lentidão, entre o Arco da Sabesp até a Ponte do Tatuapé.

7h13 – Cidade tm 18 km de lentidão. Zona sul concentra os maiores engarrafamentos, com 8 km.

6h58 – Lentidão de 1,7 quilômetros no túnel Ayrton Senna I, sentido único, a partir da Avenida 23 de Maio.

6h55 – São quase 2 quilômetros de lentidão na pista local sentido Castello da Marginal do Tietê a partir da Ponte do Tatuapé

6h35 – Lentidão de quase 1,5 quilômetro na pista sentido Marginal da Avenida Aricanduva a partir da Avenida Itaquera em razão de acidente entre dois veúiculos

4h06 – Rodovia Régis Bittencourt, no quilômetro 459, em Registro, sentido Curitiba, liberada por completo às 3h25. Congestionamento era de 7 quilômetros às 3h55.

2h02 – Tombamento de carreta bloqueia por completo pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 459, em Registro, Vale do Ribeira, desde à 1h40. Houve queda de carga de boninas de aço na pista, há congestionamento e uma pessoa teve ferimentos leves e foi levada para o PS Municipal de Pariquera-Açu.