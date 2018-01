TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 15 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

19h30 – No momento, são 98 km de lentidão na capital, de acordo com a CET.

19h04 – O corredor da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos também está sobrecarregado de veículos, em um congestionamento de 14,3 km ao longo das três pistas. Só na expressa, são 7,2 km desde a Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica. Há também um trecho de 6,5 km da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

18h53 – A avenida que concentra mais lentidão na cidade é a Marginal Tietê, com congestionamento de 10,4 km no sentido Castelo Branco, da Ponte Aricanduva até a Ponte da Casa Verde, nas pistas expressa e local.

18h48 – Horas antes do jogo do Corinthians, os arredores do estádio Pacaembu não têm problema no trânsito. Dá para chegar pela Avenida Pacaembu que é um caminho um pouco mais cheio que os demais, mas não é tão ruim no sentido estádio. No sentido marginal é ruim a partir da Alameda Barros. Informação da Rádio Estadão.

18h37 – No momento, São Paulo tem 131 km de lentidão.

9h35 – 71 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim (6,5 km)

• Avenida Washington Luis, sentido Centro, a Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (5,0 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Campo de Bagatelle (3,9 km)

8h34 – Ponte João Dias apresenta trânsito intenso no sentido bairro.

8h25 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão do km 14 ao 10, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

8h22 – 69 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Praça Campo de Bagatelle (3,9 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

• Avenida Washington Luis, sentido Centro, da Rua Tamoios até a Praça Ministro Pedro Chaves (3,1 km)

7h52 – Na Freguesia do Ó, acidente ocupa a Avenida General Edgar Facó, sentido centro, próximo à Rua Angelina Ugoline.

7h30 – Avenida Cruzeiro do Sul apresenta retenção entre a Rua Pedro Vicente e a Avenida do Estado. Também há problemas no Viaduto Engenheiro Alberto Badra e na saída da Avenida Aricanduva, na zona leste.

7h19 – 29 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (3,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Atilho Fontana (2,5 km)

• Complexo Viário Maria Maluf, sentido imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castello, pista local, da Ponte Transamérica até a Rua Rubens Gomes Bueno (1,7 km)

7h08 – Acidente ocupa a pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, após a Ponte Atílio Fontana.

7h – 20 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 10 km.

6h25 – No Brooklin, acidente ocupa a Avenida Santo Amaro, sentido centro, junto à Avenida Jornalista Roberto Marinho.

6h16 – Bom dia! São Paulo ainda não apresenta pontos de lentidão.