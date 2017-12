TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 16 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h06 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

21h51 – São Paulo tem 21 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h31 – Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre as pontes da Cidade Universitária e Antiga Fepasa.

21h30 – Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 5,2 quilômetros de lentidão entre as pontes Jânio Quadros e Imigrante Nordestino.

21h15 – São Paulo tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h04 – A CET informa que o túnel Fernando Vieira de Mello, na avenida Rebouças, será interditado no sentido Centro, das 23h30 às 4h30, para manutenção.

20h54 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,1 quilômetros de lentidão entre a Avenida Senador Queiros e a ponte Das Bandeiras.

20h47 – Avenida do Estado, no sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto Trinta e Um de Março e a avenida Tiradentes.

20h41 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre a saída para a Marginal do Tietê e o começo da avenida.

20h38 – Capital Paulista tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h22 – A linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida por causa de problemas na operação.

20h02 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 10,7 quilômetros de lentidão na pista Local, entre as pontes de Vila Guilherme e da Velha Fepasa.

20h – Linhas 9-Esmeralda e 11-Coral da CPTM voltam a circular normalmente.

19h57 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenwolk e viaduto Pires do Rio.

19h43 – São Paulo tem 167 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 5,4 quilômetros de lentidão entre o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) e a Praça da Bandeira.

19h32 – Avenida do Estado, no sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto 31 de Março e a avenida Tiradentes.

19h27 – Avenida Paulista, no sentido Paraíso, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre o acesso à Avenida Doutor Arnaldo e a rua Oswaldo Cruz.

19h25 – Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 12,7 quilômetros de lentidão entre as pontes Julio Mesquita Neto e Imigrante Nordestino.

19h10 – Avenida Guido Caloi, no sentido Bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre as avenidas João Dias e Guarapiranga.

19h04 – O usuário de WhatsApp Wueslley Ferreira da Silva registrou a situação na estação Brás, por onde passa a linha 12-Safira da CPTM. A L12 está com problemas de velocidade reduzida e maior tempo de parada. Para mandar uma notícia para o Estadão via WhatsApp, utilize o número (11) 9-7069-8639.

18h59 – CPTM: Linha 11-Coral também circula com maior tempo de parada e velocidade reduzida.

18h55 – Trens da Linha 9-Esmeralda da CPTM circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

18h52 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a rua Pedro de Toledo a Avenida Bandeirantes.

18h45 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 9,9 quilômetros de lentidão entre o viaduo Engenheiro Ary Torres e o shopping SP Market.

18h44 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenwolk e viaduto Pires do Rio.

18h42 – São Paulo tem 175 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h10 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento nos dois sentidos entre os quilômetros 15 e 22.

17h57 – São Paulo tem neste momento 160 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h54 – Linha 12-Safira opera em velocidade reduzida. Segundo a CPTM, o problema é causado por interferência externa.

17h52 – Consórcio Ecopistas alerta motoristas que seguem pela Rodovia dos Imigrantes a ligarem os faróis, por causa da falta de energia em alguns túneis da via.

17h49 – Engavetamento com cinco veículos prejudica trânsito na Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, entre os quilômetros 17 e 20.

17h43 – Acidente complica trânsito na Rua da Consolação, no sentido bairro, na altura da Rua Piauí.

17h40 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão de 2,4 quilômetros entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Pedro de Toledo.

17h19 – São Paulo tem neste momento 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h18 – Trânsito é intenso na Rodovia Anhanguera na saída de São Paulo entre os quilômetros 18 e 20.

17h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, apresenta 3,5 quilômetros de congestionamento na pista local entre as pontes Roberto Marinho e Eusébio Matoso. Na pista expressa, há 3,2 quilômetros de retenção entre as pontes Roberto Marinho e Tucumã.

17h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 4,2 quilômetros congestionados entre os viadutos Indianópolis e Santa Generosa.

17h05 – No sentido Rodovia Ayrton Senna, a Marginal tem 8,3 quilômetros de retenção na pista expressa e 7,1 na pista local entre as pontes Freguesia do Ó e Vila Guilherme.

17h03 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,7 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, entre as pontes Vila Guilherme e Velha Fepasa.

16h46 – Linha 1-Azul do Metrô normalizada.

16h37 – Segundo o Metrô, a Linha 3-Vermelha já está normalizada. A Linha 1-Azul ainda está em velocidade reduzida.

16h33 – A queda de uma pessoa nos trilhos da Estação Penha do Metrô faz com que as linhas 3-Vermelha e 1-Azul operem em velocidade reduzida.

16h04 – Acidente em Arujá deixa trânsito lento na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 204 e 212.

16h03 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, apresenta lentidão na saída da capital entre os quilômetros 13 e 17, por causa de obras de construção de uma 5ª faixa.

16h00 – São Paulo tem neste momento 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h59 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta quarta-feira, 16 de abril.

11h34 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta quarta-feira, 16. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

11h25 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 6,2 quilômetros de retenção na pista local entre as Pontes Presidente Jânio Quadros e Casa Verde.

Na via expressa, há dois trechos congestionados: entre as Pontes do Imigrante Nordestino e do Tatuapé (cinco quilômetros) e entre as Pontes da Vila Guilherme e Casa Verde (4,5 quilômetros).

Já na central, lentidão soma 4,6 quilômetros da Ponte da Vila Guilherme até a Casa Verde.

11h16 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem mais de seis quilômetros de congestionamento na pista expressa a partir da Ponte do Tatuapé.

11h07 – Rede de Trólebus, sentido único, é restabelecida no Viaduto 25 de Março. Ônibus circulam normalmente no local.

11h01 – Marginal do Pinheiros está liberada, após acidente na altura da Ponte Estaiada.

10h57 – Houve um engavetamento envolvendo oito veículos na Rodovia Antônio Romano Schincariol, sentido interior, na altura do quilômetro 114, em Tatuí. O acidente ocorreu por volta das 9h desta quarta-feira, 16.

A colisão envolveu uma motocicleta, seis carros e um caminhão, que estava carregado de soja. Por conta do acidente, a carga chegou a se espalhar pela pista, mas já foi removida. Os veículos ainda estão sendo removidos, mas nenhuma das quatro faixas (duas sentido sul, duas sentido norte) está bloqueada.

Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, das quais cinco precisaram ser encaminhadas ao Pronto-Socorro de Tatuí.

10h45 – Trânsito vai melhorando na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, mas ainda é ruim. Agora, lentidão tem 7,5 quilômetros na pista expressa a partir da Rodovia Castelo Branco.

10h31 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Osasco. Motorista enfrenta filas do quilômetro 16 até o 13.

10h29 – Dois carros bateram na Rua Tabor, no Ipiranga, na altura do número 780. Uma pessoa ficou ferida.

10h24 – Congestionamento na Avenida Nove de Julho, sentido bairro, já soma 4,7 quilômetros a partir da Praça da Bandeira. Tráfego lento vai até a Avenida São Gabriel.

10h23 – Neste momento, todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

10h21 – O leitor do Estadão Daniel Jacobino reclama, via WhatsApp, no número (11) 9-7069-8639, do trânsito na Avenida Nove de Julho, sentido bairro. “Levei mais de 40 minutos em um trecho que faço em diariamente em dez”, diz.

Ele fez o registro já na Avenida São Gabriel, na sequência do percurso, também congestionada.

10h10 – Avenida Guarapiranga, sentido centro, também está liberada, após acidente próximo à Rua Ptolomeu.

10h07 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, está liberada em relação ao acidente na altura da Rua Pedro Machado.

09h58 – Neste momento, São Paulo tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h56 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, tem quase três quilômetros de lentidão da Praça da Bandeira até a Alameda Franca. De acordo com a CET, trânsito é lento devido a obras na Rua Jesuíno Arruda.

09h38 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem agora 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. A via registra a maior lentidão entre as monitoradas pela CET.

09h30 – Radial Leste, sentido centro, tem 1,7 quilômetro de lentidão na pista expressa entre as Ruas Brasil e Wandenkolk.

09h28 – Colisão entre dois carros na Rua General Bagnuolo, na Vila Prudente. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada ao Pronto-Socorro Vila Alpina.

09h16 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito livre nos dois sentidos.

09h13 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na via expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco, e cinco quilômetros, entre as Pontes do Imigrante Nordestino e do Tatuapé.

Na pista local, há seis quilômetros de retenção, da Ponte Aricanduva até a Rua da Coroa, e 2,5 quilômetros entre as Pontes do Piqueri e Atílio Fontana.

09h09 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quase seis quilômetros de congestionamento a partir do Viaduto Jabaquara.

09h03 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h02 – Atropelamento na Avenida Guarapiranga, sentido centro, próximo à Rua Ptolomeu.

09h01 – Metrô informa que o problema operacional na Linha 2 – Verde foi resolvido e a circulação está sendo normalizada.

08h59 – Na Rodovia Imigrantes, sete túneis da pista norte, no sentido São Paulo, trecho da serra, permanecem sem energia. O motivo é o rompimento de um cabo de média tensão. Técnicos da concessionária Ecovias estão no local.

08h56 – Linha 2 – Verde, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada por causa de falha em trem na Estação Vila Prudente.

08h50 – Acidente interdita duas faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte Engenheiro Ary Torres.

08h31 – Acidente na Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, na altura da Rua Pedro Machado.

08h15 – O leitor Wueslley Ferreira da Silva registrou a movimentação intensa da estação Luz após falha em trem da Linha 1 – Azul do Metrô e enviou ao WhatsApp do Estado, número (11) 9-7069-8639 . De acordo com o Metrô, a situação já foi normalizada.

08h11 – Trânsito se intensifica na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Há 10,1 quilômetros de lentidão desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres.

08h09 – São Paulo tem 94 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h01 – CET aponta defeito em rede de trólebus no Viaduto Diário Popular, sentido único, próximo à Avenida do Estado.

07h57 – Rodoanel, sentido Mauá, tem três quilômetros de congestionamento, reflexo de um acidente. Um caminhão tombou e acabou ocupando duas faixas da via, que já foram liberadas. Não houve vítimas. Há lentidão no trecho entre os quilômetros 17 e 20.

07h56 – Linha 1 – Azul do Metrô opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada por causa de um falha na porta de um trem da estação Parada Inglesa, que já foi retirado de circulação.

07h48 – Túneis da pista norte da Rodovia Imigrantes estão sem energia, no trecho da serra.

07h45 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de retenção em Guarulhos, a partir do quilômetro 19. No sentido interior, trânsito flui normalmente.

07h44 – Avenida Cruzeiro do Sul foi liberada em relação ao acidente, no sentido Ipiranga, próximo à Rua Paulo Septubal.

07h44 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem três quilômetros de congestionamento na região de Barueri, entre o 18 e o 21.

07h42 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas. Motorista enfrenta filas entre os quilômetros 108 e 101.

07h39 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, por causa de obras para a construção da quinta faixa. Lentidão vai do quilômetro 13 até o 17.

07h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão em dois trechos: do quilômetro 21 ao 19 e do 14 ao 10.

07h24 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

07h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h18 – São Paulo tem 70 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento do quilômetro 221 ao 220, em Guarulhos.

07h08 – Acidente na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, próximo à Rua Paulo Septubal, em Santana.

07h06 – São Paulo tem 64 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h05 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 16 ao 10.

06h57 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase sete quilômetros de congestionamento desde a Ponte Freguesia do Ó.

06h46 – São Paulo tem 39 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h46 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, desde a Ponte do Piqueri.

06h45 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

06h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem lentidão em Osasco, pista expressa, do quilômetro 17 ao 16.

06h29 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 223.

06h29 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 14 ao 12.

06h27 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de congestionamento da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h16 – Radial Leste, sentido centro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio.

05h12 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito de São Paulo e nas principais rodovias do estado. Veja também o que ocorre com os metrôs, trens e ônibus da capital.