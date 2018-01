TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h54 – A Rua Oscar Americano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

19h45 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Gabriel Monteiro da Silva até a Marginal do Pinheiros.

19h35 – A pista local da Avenida do Estado tem 1,3 km de lentidão, sentido Ipiranga, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Ana Néri.

19h29 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

19h22 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Roberto Feijó.

19h10 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Dutra.

18h57 – A Avenida Luis Carlos Berrini registra 1,3 km de fluxo moroso, sentido Morumbi, da Rua Quintana até a Avenida Roberto Marinho.

18h46 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h38 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de trânsito complicado, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h23 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de tráfego intenso, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Joaquim Eugenio de Lima.

18h19 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h15 – A capital tem 78 km de engarrafamento no momento, segundo dados da CET.

18h01 – A Avenida Rebouças registra 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Enéas Carvalho de Aguiar até a Avenida Pedroso de Morais.

17h45 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de engarrafamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h30 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Tatuapé.

17h15 – A cidade tem 61 km de congestionamento.

16h59 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de fluxo intenso, sentido Imigrantes, da Rua Ribeiro do Vale até a Antonio de Macedo Soares.

16h55 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito lento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

16h43 – O Corredor Norte-Sul tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da estação São Joaquim até o Viaduto República Árabe Síria.

14h29 – Avenida Rebouças lenta no sentido centro, entre a Henrique Schauman e a Ovídio Pires de Campos.

12h41 – Marginal do Tietê tem 4,8 km de trânsito lento na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte da Nova Fepasa até a Ponte da Freguesia do Ó.13h31 – Cidade tem 15 km de lentidão. Avenida Paulista tem 1,8 km de lentidão no sentido Consolação, entre a Peixoto Gomide e a Praça Oswaldo Cruz.

14h07 – Corredor das avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato lento no sentido centro, da Eugene Boudin até a Rua Alvarenga.

11h53– Marginal do Tietê tem 6 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, entre a Ponte Nova Fepasa e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.12h25 – Avenida Vital Brasil lenta no sentido centro da Praça Jorge de Lima até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Há cerca de 1km de fila.

11h10 – Marginal do Tietê lenta na pista expressa, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Nova Fepasa e a Nova Fepasa.

10h45 – Cidade tem 60 km de lentidão. Túnel Ayrton Senna tem 1,7 km de congestionamento.

10h22 – Avenida Washington Luís lenta no sentido centro do Aeroporto até a João de Luca.

10h00 – Corredor Eusébio Matoso- Francisco Morato vai lento no sentido centro entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida João Jorge Saad.

9h36 – Cidade tem 60 km de congestionamento. Avenida 9 de julho lenta no sentido centro, a partir da Avenida São Gabriel.

8h58 – Acidente entre carro e micro-ônibus ocupa faixa da esquerda da Ponte Eusébio Matoso, no sentido centro, lentidão por aproximação. 9h13 – Corredor Eusébio Matoso-Rebouças com 2,7 km de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Maria Carolina.

8h45 – Via Dutra vai lenta no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, nos trechos entre os quilômetros 209 e 212 e entre os quilômetros 222 e 225.

8h27 – Cidade tem 60 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 4,6 km de tráfego lento no sentido Castelo Branco, pista expressa, ente a rodovia e a Ponte Velha Fepasa.

8h00 – Carro batido em poste causa lentidão por aproximação na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, sentido centro perto do acesso para o Rodoanel Oeste, na Freguesia do Ó. Duas pessoas ficaram feridas e o veículo interdita a calçada. Motorista enfrenta lentidão por aproximação.

7h33 – Ligação Leste-Oeste lenta no sentido Lapa, da Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

07h20 – Cidade tem 32 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de tráfego intenso no sentido Interlagos, da Ponte da Cidade Universitária até a Castelo Branco.

1h55 – Tráfego bom no trecho paulista das principais estradas estaduais e federais neste início de madrugada. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 2, “Operação Carreta”, com a pista norte da Imigrantes utilizada exclusivamente para passagem de cargas especiais. A concessionária Autopista foi acionada à 1h45 para o quilômetro 283,5 da pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt onde teria ocorrido um acidente, não confirmado até a postagem deste texto.