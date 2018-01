TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 17 de julho

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h28 – Na chegada a Guarujá, Rodovia Cônego Domênico Rangoni ainda tem 8 km de congestionamento, na altura do acesso ao porto.

21h24 – Pista local da Marginal do Tietê tem 7,1 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Vila Guilherme.

21h21 – Tráfego é normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão.

20h58 – Avenida Paulista tem 2,4 km de trânsito, no sentido Consolação.

20h39 – Acidente na Rua Alfredo Pujol, sentido bairro, próximo à Rua Marechal Hermes da Fonseca, em Santana, zona norte de São Paulo.

20h35 – Marginal do Tietê registra mais de 7 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Vila Guilherme.

20h32 – Acidente prejudica trânsito Avenida Jacu-Pessego, sentido Ayrton Senna, próximo à Rua Masato Misawa, em Itaquera, região leste da capital.

20h28 – Tráfego ainda é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido leste, do km 11 ao km 15.

20h21 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 8,8 km de tráfego, no sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

20h03 – Eixo Norte-Sul tem lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até Complexo Viário João Jorge Saad.

19h55 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem 11 km de congestionamento, na direção de Guarujá, na chegada ao porto. No sentido Cubatão, lentidão está no trecho entre o km 261 e o km 270.

19h49 – Rodovia Castelo Branco apresenta lentidão, na altura de Barueri, no sentido interior.

19h39 – Principais vias da capital têm 139 km de lentidão, segundo a CET.

19h35 – Excesso de veículos deixa trânsito lento na pista marginal da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos.

19h28 – Congestionamento na Marginal do Tietê atrapalha fluxo de veículos na Rodovia Castelo Branco, na altura de Osasco.

19h22 – Motoristas não encontram más condições de visibilidade na Rodovia Anchieta, que tem tráfego intenso nos dois sentidos.

19h15 – Pista local da Marginal do Tietê tem mais de 23 km de congestionamento, entre o acesso à Rodovia Castelo Branco e a Ponte Imigrante Nordestino, no sentido Ayrton Senna. Um caminhão quebrado ocupa parte da pista na altura da Ponte das Bandeiras.

19h04 – Principais vias da capital têm 130 km de lentidão, com tendência de alta. Zona sul é a região mais congestionada, com 42 km de filas.

19h02 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso no sentido capital, na região de Jandira, na altura do km 24.

18h56 – Rodovia Imigrantes tem lentidão na chegada a São Vicente do km 63 ao 65, sentido litoral, por excesso de veículos.

18h50 – Ônibus quebrado ocupa faixa direita na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido bairro, junto à Avenida Presidente João Goulart, na região de Cidade Dutra.

Ayrton Senna tem tráfego intenso no sentido interior e neblina na manhã desta quarta-feira. FOTO: Ecopistas

18h43 – Tráfego é normalizado no trecho da serra da Rodovia Imigrantes.

18h42 – Acidente na Avenida Aricanduva, sentido Marginal, antes da Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, na zona leste da capital.

18h34 – De acordo com a CET, há 84 km de filas neste momento.

18h25 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem mais de 6 km de lentidão entre Ponte Ary Torres e Ponte Transamérica.

18h17 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem mais de 14 km de filas entre Ponte Atílio Fontana e Ponte Jânio Quadros.

18h15 – Rodovia Anchieta está com pista norte bloqueada para normalização.

18h13 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem 13 km de lentidão na chegada a Guarujá, região de acesso ao porto. No sentido Cubatão, congestionamento está no trecho entre o km 267 ao o km 270.

18h11 –Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao km 15, no sentido interior.

18h07 – Principais vias da capital apresentam 77 km de lentidão neste momento, segundo a CET.

17h59 – Rodovia Imigrantes apresenta trânsito lento, no sentido São Paulo, na altura do Planalto.

17h57 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso no sentido interior, na altura de Barueri.

17h45 – Veículo quebrado no Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, próximo à Rua da Consolação.

17h44 – Rodovia Anchieta apresenta lentidão nos dois sentidos. Tráfego na via é lento na chegada a Santos.

17h43 – Principais vias da capital registram 80 km de lentidão neste momento, com tendência de alta.

09h10- Neste momento, São Paulo tem 27 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, principais pontos de lentidão são:

Avenida Pedro Álvares Cabral , sentido Pinheiros, da Rua Sena Madureira até Arnaldo Sales (1,8 km)

, sentido Pinheiros, Corredor Norte/Sul , sentido Santana, da Avenida dos Aratãs até a Rua Borges Lagoa (1,8 km)

, sentido Santana, Marginal Pinheiros, sentido Castello, da Ponte Transamérica até a Rua Rubens Gomes Bueno (1,7 km)

sentido Castello, Túnel Ayrton Senna, sentido único, do Inicio da Avenida Vinte e três de Maio até a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade (1,7 km)

08h54- Ayrton Senna segue com lentidão no sentido interior, dos km 11 ao 15. Via teve uma faixa bloqueada por volta de 6h50 devido a uma van que pegou fogo no local. O veículo já foi retirado da pista mas a rodovia ainda tem lentidão como reflexo do acidente

08h43- Mesmo com neblina, congestionamento em São Paulo segue abaixo da média na manhã desta quarta-feira, confira no gráfico:

08h25- São Paulo tem agora 12 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, valor bem abaixo da média para o período

08h20- Castelo Branco também tem lentidão na pista Expressa sentido interior. Tráfego segue congestionado do km 26 ao 23, em Barueri

08h11- Um acidente envolvendo um carro e uma moto bloqueia duas faixas da esquerda da Av. das Nações Unidas, sentido Castelo Branco, na altura da Estação Socorro

08h05- No momento, São Paulo tem 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

08h00- A pista Expressa da Marginal Pinheiros acaba de ser liberada em relação ao incidente ocorrido na altura da Ponte Eusébio Matoso, sentido Castelo. A via ainda tem 9,7 km de lentidão desde a Ponte João Dias

07h55- Marginal Pinheiros tem 5,5 km de lentidão na pista Expressa, no sentido Castelo Branco, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso

07h52- Rodovia Raposo Tavares também tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do km 13 ao 10. A via segue com tempo encoberto e neblina em alguns trechos

07h50- Dutra segue com lentidão em dois pontos da pista Marginal na chegada a São Paulo, do km 227 ao 228 e do km 222 ao 225

07h48- Rodovia Castelo Branco registra agora lentidão na pista Expressa sentido capital, do km 28 ao 24, na altura de Barueri

07h44- As alternativas para quem quer evitar a Marginal Pinheiros nas proximidades da Ponte Eusébio Matoso são utilizar a Av.Faria Lima com a Av. Pedroso de Morais, ou a Av. Rebouças

07h20- Não há previsão de liberação das faixas da pista local da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, que foram interditadas devido ao derramamento de cimento na pista

07h15- Cerca de 100 manifestantes ocupam agora os dois sentidos da Av. Raimundo Pereira de Magalhães, na altura da Rua Comendador Feiz Zarzur. Grupo protesta por segurança

07h12- Um acidente envolvendo um carro e uma moto bloqueia a faixa esquerda da Alameda Santos, na altura da Rua Bela Cintra

07h08- Ayrton Senna tem agora 4 km de lentidão no sentido interior. Congestionamento vai do km 11 ao 15. No sentido São Paulo o tráfego flui normalmente

07h00- Com neblina e acidentes, pista local da Marginal Pinheiros já registra 9,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte João Dias até a Ponte Eusébio Matoso

06h56- São Paulo registra agora 20 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

06h40- Rodovia Presidente Dutra está agora com lentidão na pista Marginal sentido São Paulo do km 225 ao 224, na altura de Guarulhos

06h24- Anchieta já registra lentidão na chegada a São Paulo, do km 13 ao 10

06h20- Três faixas da pista Expressa da Marginal Pinheiros estão bloqueadas na altura da Ponte Eusébio Matoso devido ao derramamento de cimento que era transportado por um caminhão. Acidente já provoca 2 km de lentidão na via no sentido Castelo Branco

06h18- Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, do km 23 ao 20

06h10- A Rodovia Anchieta está com a pista sul bloqueada no trecho de serra entre os km 40 e 55 devido a obras na pista. A descida está sendo feita pela pista norte da Anchieta

06h08- Bom dia! Um acidente interdita duas faixas da pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, perto da Ponte Jânio Quadros