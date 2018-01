TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 18 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h27 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, tem 1,7 quilômetro de retenção, da Rua Benedita de Paula Coelho à Radial Leste.

20h26 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Avenida Dória à Avenida Interlagos.

20h25 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Rodovia Anchieta, tem 1,9 quilômetro de congestionamento, do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro à Rua Nossa Senhora da Saúde.

20h18 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de congestionamento, do 51 ao 47, por conta de veículo quebrado no quilômetro 47, na faixa 2.

20h16 – O tráfego está normalizado nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

20h14 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem 2,1 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua do Acre à Rua Montesina.

20h07 – A via mais congestionada neste momento é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 10 quilômetros de lentidão, da Ponte Eusébio Matoso à Ponte Transamérica.

20h05 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – Está implantada operação comboio na Rodovia Anchieta. Na Rodovia dos Imigrantes, também segue comboio para veículos pesados e leves que optarem pela interligação com a Anchieta.

19h53 – O tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

19h51 – Rodovia Ayrton Senna segue lenta no sentido interior, do quilômetro 16 ao 18 e do 22 ao 24, em ambos trechos por excesso de veículos. No sentido Capital, o tráfego segue normal.

19h34 – São Paulo tem neste momento 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h33 – Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de trânsito lento, de 404 metros depois da Marginal do Tietê à Rua Zilda.

19h32 – Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de tráfego congestionado, do Largo Padre Péricles ao Viaduto Pompeia.

19h31 – Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, tem dois quilômetros de tráfego lento, da Rua Venezuela à Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h30 – Avenida Guarapiranga, sentido centro, tem 2,1 quilômetros de retenção, da Estrada do M’boi Mirim à Ponte do Socorro.

19h29 – Avenida do Estado, sentido Marginal do Tietê, tem 2,3 quilômetros de congestionamento, do Viaduto 31 de Março à Avenida Cruzeiro do Sul.

19h28 – Avenida Guido Caloi, sentido bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão, da Ponte João Dias à Avenida Guarapiranga.

19h15 – São Paulo tem neste momento 139 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h14 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão, do quilômetro 20 ao 18.

19h13 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem 13 quilômetros de congestionamento, do quilômetro 59 ao 46. A operação comboio está valendo apenas para ônibus e caminhões. As faixas 1 e 2 seguem liberadas para os veículos leves.

19h08 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem dois pontos de lentidão: sete quilômetros, do 17 ao 24; e dois quilômetros, do 12 ao 14. Em direção a São Paulo, o tráfego é normal.

19h04 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem dois pontos de parada na pista expressa: entre os quilômetros 15 e 16; e do 26 ao 29.

19h02 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do 23 ao 24.

19h00 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois quilômetros de retenção na pista expressa, do quilômetro 103 ao 105.

18h59 – Rodovia Dom Gabriel tem dois quilômetros de lentidão em cada sentido, entre os quilômetros 62 e 64.

18h58 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 25 e 30.

18h53 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, entre os quilômetros 230 e 223. Já em direção a São Paulo, há dois quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 221.

18h50 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem 2,8 quilômetros de retenção, da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Capitão Prudente.

18h49 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem 3,2 quilômetros de congestionamento, da Ponte Eusébio Matoso à Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

18h46 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem dois pontos de lentidão: 3,3 quilômetros, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro; e 3,1 quilômetros, da Marginal do Pinheiros à Rua Antônio de Macedo Soares.

18h45 – Radial Leste, sentido bairro, tem 3,5 quilômetros de retenção, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h44 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem quatro quilômetros de congestionamento, da Rua Martinho Prado ao lado oposto da Avenida São Gabriel.

18h36 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

18h35 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 8,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Vila Guilherme à Ponte da Freguesia do Ó. Nas pista local e central, o congestionamento soma 6,8 quilômetros e vai da Ponte Cruzeiro do Sul à Ponte da Freguesia do Ó.

Já em direção à Rodovia Ayrton Senna, a Marginal do Tietê tem 2,8 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte do Tatuapé à Ponte Aricanduva e outro trecho de 1,2 quilômetro, da Ponte do Limão à Ponte da Casa Verde. Além disso, há 1,3 quilômetro de lentidão na pista local, da Ponte da Vila Maria à Ponte do Tatuapé.

18h28 – São Paulo tem neste momento 150 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O pior congestionamento ocorre no Corredor Norte-Sul, onde há 8,7 quilômetros de retenção no sentido sul, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Em direção à zona norte, há 2,4 quilômetros de lentidão, que vai do Complexo Viário João Jorge Saad, conhecido como Cebolinha, ao Viaduto Santa Generosa.

18h23 – O usuário do Instagram Nando Brumann registrou o tráfego lento na Marginal do Pinheiros na tarde desta quarta-feira, 18.

A via tem 5,9 quilômetros de lentidão na pista expressa no sentido Interlagos, da Ponte Engenheiro Ary Torres à Ponte Transamérica.

Já em direção à Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros tem 3,4 quilômetros de retenção na pista local, da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso, e dois pontos na pista expressa: de 1,2 quilômetro depois da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rua Tucumã (dois quilômetros); e da Ponte Jurubatuba à Ponte do Socorro (1,9 quilômetro).

17h46 – São Paulo tem neste momento 170 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h45 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

09h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Dante Delmanto.

08h45 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 23 e 15.

08h35 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

08h22 – Radial Leste no sentido bairro já liberada. Mais cedo, um acidente no local bloqueou faixas da via, próximo a Avenida Almirante Brasil.

08h13 – Rodovia dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

08h00 – Capital tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h52 – Radial Leste permanece com interdição de duas das cinco faixas do sentido bairro, próximo a Avenida Almirante Brasil, devido a acidente envolvendo carro e caminhão que transportava legumes. Os veículos já foram removidos e homens fazem a limpeza da pista.

07h46 – Marginal do Pinheiros tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir do SP Market.

07h36 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h29 – Radial Leste tem agora interdição de duas das cinco faixas do sentido bairro, próximo a Avenida Almirante Brasil, devido a acidente envolvendo carro e caminhão.

07h22 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h09 – Anhanguera tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Campinas.

07h00 – Capital tem 25 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h49 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 20.

06h42 – Incêndio em um depósito em Parelheiros, na Rua Balneário São José. Viaturas dos bombeiros estão no local.

06h38 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10.

06h33 – Linha 3-Vermelha teve há cerca de uma hora lentidão na circulação, devido ao problema de um trem na estação Belém. A operação já está normalizada.

06h17 – Radial Leste tem interdição de três das cinco faixas do sentido bairro, próximo a Avenida Almirante Brasil, devido a acidente envolvendo carro e caminhão, cuja carga está na pista. Montagem da faixa reversível está suspensa.