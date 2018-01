TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h50 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,8 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Cidade Universitária.

19h36 – A Radial Leste tem 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o viaduto Pires do Rio

19h15 – A Avenida Santo Amaro registra 2,4 km de trânsito carregado, sentido centro, da Cotovia até a Gastão Liberal Pinto.

19h02 – A pista norte da Via Anchieta já está liberada no trecho de serra entre o km 40 e o km 55. A interdição aconteceu das 8h às 17h para obras de limpeza de placas, sinalização horizontal e implantação de tachas refletivas. Lentidão na Cônego D. Rangoni sentido Cubatão do km 267 ao km 270 e na Anchieta sentido litoral do km 36 ao km 40, por excesso de veículos. As demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI volta a operar em esquema normal (5×5), com descida pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. A subida da serra acontece pelas pistas norte das duas rodovias.

18h57 – A Avenida do Estado tem 2,9 km de engarrafamento, sentido Santana, da Avenida Mercúrio até a Marginal do Tietê.

18h45 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

18h42 – A Avenida República do Líbano tem 2 km de lentidão, sentido bairro, da Colatino Marques até a Avenida Ibirapuera.

18h36 – A Avenida João Dias tem 2,2 km de lentidão, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h28 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de trânsito lento, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h19 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

18h10 – A cidade tem 115 km de vias congestionadas.

18h05 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 3,3 km de tráfego intenso, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Ponte Cidade Universitária.

17h50 – O Corredor Norte-Sul tem 4,1 km de engarrafamento, sentido Santana, da Rua Tutoia até a Praça da Bandeira.

17h37 – A pista local da Marginal do Tietê tem 7,7 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

16h08 – Carreta quebrada no km 55 da Rodovia Anchieta sentido litoral, interdita a faixa da direita e causa tráfego lento do km 54 ao km 55.

15h57 – Capital tem 48 km de congestionamento.

15h27 – Marginal do Tietê registra 7 km de filas no sentido Ayrton Senna como reflexo de acidente entre moto e um caminhão. De acordo com a CET a colisão aconteceu por volta das 12h40 mas mantém duas faixas interditadas. O bloqueio é de duas pistas da esquerda pela via expressa. Há lentidão desde a Ponte da Freguesia do Ó e a Rodovia Castelo Branco.

14h39 – Liberada a faixa da direita no km 42 da Rodovia Anchieta, sentido Litoral, interdição foi devido uma colisão entre um caminhão e um ônibus, que aconteceu por volta das 13h20 e não deixou vítimas.

14h23 – Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com excesso de veículos desde a Rodovia Castello Branco até a Ponte Freguesia do Ó. São 7 km de filas.

13h49 – Por volta das 13h20, uma colisão entre um caminhão e um ônibus voltou a bloquear a faixa da direita no km 42 da Rodovia Anchieta, sentido Litoral. Não há vítimas e o tráfego que já estava lento por excesso de veículos, permanece na mesma condição do km 38 ao 44.

13h47 – São Paulo com 44 km de filas nas principais vias da capital.

13h38 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, com 4,3 km de lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Bandeirantes.

12h51 – Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com 5 km de filas na pista expressa. A lentidão é reflexo de acidente que interdita duas faixas na altura do Sambódromo. O congestionamento está entre a Ponte Jânio Quadros até o Sambódromo do Anhembi.

11h54 – Tráfego intenso no trecho de subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes entre o km 55 e o km 40, por excesso de veículos

11h17 – Avenida Washington Luis com lentidão no sentido centro. Há congestionamento entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Água Espraiada.

10h25 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, também com tráfego intenso desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Bandeirantes. São 4,3 km de filas.

10h23 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 km de lentidão na pista expressa. Congestionamento entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h11 – Tráfego normalizado em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes, com boas condições de tráfego e visibilidade

10h02 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 281 e o km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no trecho do Rodoanel Sul.

9h45 – Pista Local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem trânsito lento de 890 metros depois da Ponte Transamérica até a Rua Quintana.

9h27 – Avenida do Morumbi, sentido Santo Amaro, com trânsito lento da Avenida Padre Lebret até a rua Leonor Quadros.

9h12 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com trânsito lento de 890 metros depois da Ponte Transamérica até a Rua Américo Brasiliense.

9h – Pista norte da Rodovia Anchieta, trecho de serra, do km 40 ao 55, bloqueada para obras das 8h às 16h. Subida da serra acontece só pela Rodovia Imigrantes.

8h52 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Casa Verde

8h39 – Avenida Washington Luis, sentido centro, com trânsito lento da rua Sócrates até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h30 – São Paulo tem 67 km de trânsito lento, segundo a CET.

8h04 – Via Dutra tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos, entre o km 208 e o km 212. Há excesso de veículos.

7h48 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Boqueirão.

7h36 – Avenida Brás Leme tem 2,1 km de lentidão no sentido centro, da Ponte da Casa Verde até a Rua Angélica.

7h20– Cidade tem 31 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 2,1 km de congestionamento no sentido Castelo Branco pela pista local. Da Ponte do Tatuapé até a Avenida Aricanduva.

6h53 – Pista sentido centro da Avenida Washington Luís com mais de 4,5 quilômetros de lentidão, até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, que passa sobre a Avenida dos Bandeirantes.

6h45 – Avenida Brás Leme, sentido centro, apresenta 2,2 quilômetros de lentidão até a chegada à Ponte da Casa Verde.

6h43 – Avenida Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetros de tráfego lento entre o Viaduto Guadalajara e a Ligação Leste-Oeste.

6h40 – Pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2,8 quilômetros de lentidão a partir do trecho localizado 800 metros após a Ponte Transamérica.