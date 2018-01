TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 2 de outubro

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h00 – Obrigada por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na noite desta quarta-feira, 2.

21h49 – Cacique Taruan Guarani fala sobre as reivindicações indígenas.

21h44 – Mensagens foram escritas no Monumento às Bandeiras. Foto: Mateus Fagundes/ Estadão

21h22 – Tinta vermelha é jogada no Monumento às Bandeiras.

FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

21h13 – Manifestantes dançam em roda perto do Monumento às Bandeiras. Assista ao vídeo.

21h02 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio foi liberada. Manifestantes se concentram no entorno do monumento. FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

20h41 – Manifestantes sobem no Monumento às Bandeiras. FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

20h38 – Manifestantes começam a chegar ao Monumento às Bandeiras.

20h23 – Grupo de cerca de 30 Black Blocs caminha no sentido contrário ao da manifestação (Mateus Fagundes/ Estadão).

20h10 – Manifestantes continuam bloqueando a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Participantes do movimento Passe Livre organizam o trânsito. Assista ao vídeo.

19h52 – Manifestantes descem a Avenida Brigadeiro. Assista ao vídeo

19h42 – Participantes do Movimento Passe Livre auxiliam no direcionamento da manifestação. (Mateus Fagundes/ Estadão)

FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

19h38 – Avenida Paulista foi liberada em relação ao protesto. Nesse momento, os manifestantes bloqueiam a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Apenas a faixa exclusiva para ônibus está liberada.

19h26 – Manifestantes começam a descer pela faixa da esquerda da Avenida Brigadeiro Luís Antônio em direção ao Monumento às Bandeiras.

19h10 – Segundo participantes, a manifestação seguirá até o Monumento às Bandeiras. Os cerca de 400 manifestantes devem descer a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. No momento, eles estão na Avenida Paulista, entre as ruas Itapeva e Alameda Campinas. (Mateus Fagundes) O Monumento às Bandeiras amanheceu pichado contra a PEC 215 nesta quarta-feira, 2. Leia Mais.

19h01 – A manifestação segue pacífica neste momento. Além de indígenas e quilombolas, há representantes do grupo SOS mata atlântica.

FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

18h59 – Manifestação está na altura da Rua Pamplona, no sentido Paraíso da Avenida Paulista. CET pede para que os motoristas evitem a região.

18h54 – Indígenas sobem na escultura de um Bandeirante no Parque Trianon. Confira o vídeo.

18h50 – A usuária do Instagram lillygama registrou de um prédio o protesto que acontece neste momento na Avenida Paulista e bloqueia o sentido Paraíso.

18h40 – Policiamento está reforçado na Avenida Paulista. Assista ao vídeo.

18h36 – Os índios protestam contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215 que passa para o Legislativo a incumbência de demarcação de terras indígenas. Na noite desta terça-feira, 1, a presidente Dilma também se posicionou contra a PEC 215 em sua conta no Twitter. Leia Mais

18h35 – FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

18h31 – Policiamento foi reforçado no local da manifestação. Cerca de 20 black blocs acompanham o protesto que, no momento, está pacífico. (Mateus Fagundes/ Estadão)

18h30 – O sentido Paraíso da Avenida Paulista está totalmente bloqueado, próximo à Alameda Campinas.

18h18 – Sentido Consolação da Avenida Paulista foi liberado. Agora o sentido Paraíso que está bloqueado pelos manifestantes.

FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

18h18 – O tumulto na Avenida Paulista já foi controlado e o Batalhão de Choque está no local. Pelo menos uma pessoa foi detida. (Mateus Fagundes)

18h11 – Manifestantes e Policiais Militares entram em conflito neste momento na Avenida Paulista. O grupo de cerca de 300 pessoas está na altura da Rua Augusta.

18h05 – Avenida Paulista bloqueada no sentido Consolação. Confira o vídeo.

17h58 – Cerca de 100 manifestantes indígenas e quilombolas fecham a Avenida Paulista no sentido Consolação. Segundo a Polícia Militar, o protesto segue pacífico e não há reforço policial além da PM da região.

17h48 – Manifestação de Indígenas bloqueia Avenida Paulista no sentido Consolação.

FOTO: Mateus Fagundes/ Estadão

17h47 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, região metropolitana da baixada santista, tem lentidão do km 266 ao km 270, por excesso de veículos.

17h30 – Na capital, há 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada com 13, 2 quilômetros de filas da Ponte Nova Fepasa até a Ponte Vila Guilherme.

17h24 – Boa tarde. Retomamos agora a cobertura ao vivo do Trânsito em SP.

07h20 – Encerramos o blog nesta manhã. Voltamos mais tarde.

07h00 – Capital tem 33 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste – 6,6 quilômetros no sentido centro, entre a avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho e o viaduto Pires do Rio.

06h51 – Capital não tem mais estado de atenção para alagamentos, segundo a CGE. Há apenas um ponto de alagamento na cidade, na rua Guararapes, sentido centro, no Itaim Bibi. Veículos conseguem passar.

06h47 – Dutra tem 2 quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h45 – Radial Leste tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h42 – Rua Joaquim Antunes tem árvore bloqueando o tráfego no cruzamento com a rua Artur de Azevedo.

06h40 – Castelo Branco tem lentidão de 2 quilômetros na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Jandira. Reflexo de acidente.

06h36 – Ayrton Senna tem 5 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h31- Anchieta tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

06h26 – Capital tem 20 semáforos desligados ou intermitentes. Há ponto de alagamento na avenida Rebouças, no sentido bairro, próximo à rua Pinheiros, porém veículos conseguem transitar.