TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

20h40 – A pista local da Avenida do Estado registra 1,3 km de trânsito lento, sentido Santana, da Ana Néri até o Viaduto Trinta e Um de Março.

20h20 – A Rua da Consolação registra 1,5 km de lentidão, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

20h02 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h55 – A Avenida do Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h45 – A cidade tem 58 km de vias congestionamento.

18h22 – A Radial Leste tem 5,2 km de tráfego carregado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a estação de Metrô Vila Matilde.

18h14 – A Operação Comboio segue em vigência pela via Anchieta, em razão da visibilidade inferior a 100 metros no topo de serra, provocada pela neblina. O tráfego está sendo represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no km 31 da via Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Na via Anchieta, sentido Litoral, o tráfego é lento do km 64 ao 65, na chegada a Santos. Já no sentido São Paulo, há lentidão do km 20 ao 18, pela pista central. Em ambos os sentidos a lentidão é ocasionada pelo excesso de veículos.

Pelo mesmo motivo a Interligação Planalto, no sentido Imigrantes – Anchieta, também tem tráfego lento do km 03 ao 01. Na Cônego Domênico Rangoni, há lentidão do km 267 ao 270, sentido Cubatão, e do km 252 ao 05 (SP 248), sentido Guarujá.

18h13 – A cidade tem 89 km de vias congestionadas.

18h10 – Um protesto bloqueia a Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 29. O grupo se reuniu na altura da Rua Engenheiro José Cruz de Oliveira, sentido bairro, as 17h30.

17h51 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Estados Unidos.

17h42 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de congestionamento, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Brigadeiro Luis Antonio.

17h39 – O Túnel Ayrton Senna I registra 1,7 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h34 – A Avenida Washington Luís registra 1,2 km de fluxo intenso, sentido centro, de Congonhas até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h25 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de lentidão, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h16 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão, sentido Interior, do km 22 ao 23, para o motorista que segue em direção a Avenida Jacu Pêssego. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Cumbica, o movimento também é tranquilo. Há boa visibilidade ao longo das vias controladas pela Ecopistas.

17h12 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,8 km de engarrafamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h05 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até o Centro Africana.

17h – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

16h45 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de lentidão, sentido Aeroporto, da estação São Joaquim até o Viaduto João Jorge Saad.

16h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,1 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Arapua até o Viaduto Santo Amaro.

14h42 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Rebouças tem 3,1 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Maria Carolina.

12h42 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem 2,2 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Salim Farah Maluf.

12h29 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 4,8 km de lentidão no sentido aeroporto, da Onze de Junho até o Viaduto Pedroso.

11h44 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Miruna.

11h19 – Rodovia Régis Bittencourt ainda apresenta lentidão no km 560, altura de Barra do Turvo, sentido Curitiba. Uma carreta-tanque transportando borras de óleo que tombou na terça-feira ainda está sendo removida. A faixa da direita e o acostamento seguem bloqueados pelo veículo causando fila do km 557 aokm 560. Um outro caminhão-tanque está no local para receber o óleo da carreta capotada, que só será removida depois desse procedimento.

11h15 – Rodovia Régis Bittencourt teve as duas faixas no km 7, sentido São Paulo, liberadas às10h. A carreta que havia tombado no local na madrugada já foi removida, mas motorista ainda enfrenta seis quilômetros de lentidão por conta de excesso de veículos, do km 13 ao km 7.

10h51 – Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10.

10h45 – Cidade tem 55 km de lentidão.

10h19 – Avenida Aricanduva segue com três das quatro faixas da pista expressa bloqueadas no sentido Marginal, por conta de um acidente entre um caminhão, um carro e duas motos. Motorista enfrenta fila de 6,6 km entre a Avenida Heitor de Melo e a Rua Cristóvão de Oliveira. Pista local é melhor alternativa, com lentidão apenas por aproximação.

10h12 – Marginal do Tietê tem uma das faixas bloqueadas na pista local, sentido Castelo Branco, após a Ponte do Limão. Via está isolada para perícia de acidente envolvendo um carro e um ônibus, às 5h50.

9h40 – Cidade tem 41 km de lentidão. Avenida Aricanduva tem 6,6 km de lentidão no sentido Marginal do Tietê, reflexo de um acidente ocorrido mais cedo. Fila vai da Avenida Heitor de Melo até a Rua Cristóvão de Oliveira.

9h14– Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão no sentido Barueri, do km 28 ao km 25, por excesso de veículos.

8h58 – O tombamento de um caminhão interdita as duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo no km 7, altura de Campina Grande do Sul, Paraná. O tráfego foi desviado para o acostamento e o motorista enfrenta dez quilômetros de congestionamento, entre o km 7 e o km 17, informa a concessionária Auto Pista Régis Bittencourt. Veja mais.

8h29 – Via Dutra congestionada na pista expressa em Guarulhos, sentido São Paulo, entre os quilômetros 209 e 212, por excesso de veículos.

8h21 – Acidente na Avenida Aricanduva com a Rua Manilha interdita três das quatro faixas das pista expressa no sentido Marginal do Tietê. Um carro, um caminhão e duas motos se envolveram na batida, segundo a CET. Duas pessoas ficaram feridas. Por conta do bloqueio, o motorista enfrenta 1,2 km de lentidão, da Avenida Itaquera até a Avenida Heitor de Melo. A Avenida Conselheiro Carrão é alternativa para quem circula na zona leste.

8h03 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,9 km de lentidão no sentido centro, da Rua Sebastião até a Avenida dos Bandeirantes.

7h45 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte João Dias.

7h20 – Um acidente entre um ônibus municipal e um carro interdita duas faixas da pista local da Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco. Os veículos colidiram por volta das 5h50, mas continuam bloqueando as pistas e causam lentidão por aproximação. Agentes da CET e policiais militares estão no local. Uma pessoa se feriu. Veja mais informações.

7h09 – Cidade tem 25 km de lentidão.

6h50 – Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, sentido Ipiranga (centro), com lentidão de 2,5 quilômetros a partir do viaduto junto ao entroncamento com a Avenida Salim Farah Maluf.

6h47 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 2,5 quilômetros de trechos de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a Ligação Leste-Oeste.

6h43 – Motorista enfrenta lentidão em vários pontos das avenidas Interlagos e Washington Luís no sentido centro.

6h35 – Acidente entre um Fiat Uno e um micro-ônibus, ocorrido às 5 horas, bloqueia duas das 4 faixas de rolamento da pista local da Marginal do Tietê 360 metros após a Ponte do Limão, no sentido Castello. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelos bombeiros. O motorista encontra lentidão logo após a passagem sob a ponte.

6h33 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros sentido Castello apresentam cerca de 2,5 quilômetros de lentidão a partir da Ponte João Dias

0h20 – Afunilamento de pista na entrada da Serra do Cafezal e o tráfego de carretas com excesso de peso causam lentidão de 4 mil metros na pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 333 e 337, região de Juquitiba.