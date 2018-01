TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

7h20 – Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de lentidão na pista expressa, sentido Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

13h36 – Rua da Consolação tem 600 metros de lentidão, da Praça Roosevelt até a Rua Piauí.

13h03 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, com lentidão de 1,9 km entre a Rua Oscar Freire e o Túnel Maria Carolina.

12h53 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. A lentidão está entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

12h11 – Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista local. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco.

12h04 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro até a Miruna.

11h34 – Avenida Nove de Julho tem lentidão no sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade na região da Rua Gabriel até a Rua Monlevade.

11h02 – São Paulo com 44 km de lentidão nas principais vias da capital.

11h01 – Radial Leste, no sentido Centro, tem excesso de veículos entre a Avenida Malchert e a Rua Divinolândia.

10h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, com 5,1 km de excesso de veículos entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

10h16 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido São Paulo entre o km 17 e o km 13, por conta de congestionamento nas marginais.

9h56 – Há 4,7 km de lentidão na pista local da Marginal do Pinheiros. O congestionamento está no sentido Castello Branco desde a Rua Américo Brasiliense até a Avenida Juscelino Kubitschek.

9h52 – Duas faixas da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, estão interditadas na altura do km 267. Houve uma colisão traseira envolvendo três caminhões e um veículo de passeio. O tráfego de veículos segue pela faixa marginal. O acidente aconteceu por volta das 9h30 e deixou uma vítima presa nas ferragens. Equipes estão prestando atendimento no local.

9h28 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni está congestionada no sentido Guarujá do km 270 ao km 262 por conta de um acidente. Outro acidente também causa fila na estrada no sentido Cubatão, do km 268 ao km 270.

9h12 – Rodoanel tem tráfego lento do km 27 ao km 18 no sentido Rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Embu, por conta do excesso de veículos.

8h51 – Cidade tem 64 km de lentidão. Radial Leste tem 4,5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Alberto Badra até a Rua Divinolândia.

8h33 – Avenida Vicente Rao lenta sentido Marginal do Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luis, com 2,5 km de lentidão.

8h18 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, ambos em Guarulhos. Na pista marginal, congestionamento vai do km 219 ao 225. Na pista expressa, fila começa no km 206 e vai até o 212.

8h05 – Marginal do Tietê tem 2,8 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até 50 metros depois da ponte Atílio Fontana.

7h47 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Moreira Guimarães e Rubem Berta tem 2,6 km de lentidão do Viaduto Borges Lagoa ao João Julião da Costa Aguiar.

7h37 – Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Maracatins até o Viaduto Jabaquara.

7h34 – Cidade tem 25 km de lentidão.

7h16 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido bairro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara.

6h42 – Motorista encontra 2,5 quilômetros de lentidão na Radial Leste, sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

6h41 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, com quase 1,3 quilômetro de trânsito ruim a partir do Viaduto Indianópolis.

6h40 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 1,5 quilômetro de lentidão a partir do Viaduto Washington Luís.