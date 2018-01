TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h48 – A cidade tem 45 km de lentidão nesta noite, segundo dados da CET.

20h44 – A Via Anchieta tem 1 km de lentidão, sentido Santos, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Regino Aragão.

20h41 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

20h30 – A Rua Engenheiro Oscar Americano tem 1,4 km de lentidão, sentido bairro, da Américo de Moura até a Avenida Morumbi.

20h23 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra morosidade, sentido Ibirapuera, da Faria Lima até a Bandeira Paulista.

20h12 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3,1 km de trânsito congestionado, sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Oscar Freire.

20h – A Avenida dos Bandeirantes tem 1 km de fluxo moroso, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Jabaquara.

19h51 – A Avenida Nove de Julho registra 1,1 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h40 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

19h16 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h57 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h51 – A Avenida Paulista tem 2,2 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

18h45 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Rua Conselheiro Brotero.

18h38 – Há dois quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 342 ao km 344, na região de Miracatu, devido ao fluxo intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego é intenso no km 270, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

18h29 – A Avenida Washington Luís tem 2,8 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Vitor Manzini.

18h13 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Antonio de Macedo Soares.

18h09 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de trânsito carregado, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

18h04 – A Avenida do Estado tem 1,4 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até o Pari.

18h – A cidade tem 107 km de vias congestionadas no momento.

17h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,1 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Tucumã.

17h22 – A Radial Leste registra 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h12 – O Corredor norte/Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

17h – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Castelo Branco até a Ponte da Casa Verde.

16h55 – A cidade tem 85 km de vias congestionadas.

16h07 – Capital com 57 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h05 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão entre o Complexo João Jorge Sadd Cebolinha e o Viaduto Indianópolis.

15h58 – Tráfego intenso na Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, desde o Viaduto Grande São Paulo e a Rua do Grito.

15h49 – São Paulo com 50 km de lentidão.

15h31 – Colisão entre duas carretas interdita a faixa da esquerda da Rodovia Anchieta na altura do no km 47, sentido litoral. Há lentidão no local. O acidente não deixou vítimas.

15h30 – Avenida Brigadeiro Faria Lima com excesso de veículos no sentido Itaim. Há tráfego intenso entre a Rua do Tucumã e a Rua Teodoro Sampaio.

15h13 – Tráfego intenso na Avenida Aricanduva, sentido Marginal. Filas entre a Rua Benedita de Paula Coelho e a Avenida Aricanduva.

15h12 – Há 13 km de filas na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte das Bandeiras.

14h29 – São Paulo com 21 km de lentidão nas principais vias da capital.

14h13 – Há 3,7 km de filas na Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Cidade Universitária.

13h57 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com excesso de veículos desde a Avenida do Estado e o término da via.

13h22 – Há 14,6 km de lentidão na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, por excesso de veículos, diz a CET. As filas estão entre a Rodovia Castello Branco e a Rua Azurita. Uma operação da Polícia Militar, que interdita uma faixa da esquerda, favorece com a lentidão.

13h09 – Lentidão na Avenida Rebouças, sentido Centro, entre a Avenida Paulista e a Ponte Eusébio Matoso.

12h37 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Caetano e a Rua Trinta e Um de Março.

12h24 – Avenida Salim Farah Maluf tem 4,6 km de lentidão pela pista expressa no sentido Vila Prudente, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo até a Rua Padre Adelino.

11h53 – Há 11,7 km de congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê. O motorista reduz a velocidade, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Azurita e a Avenida Atílio Fontana.

11h51 – Avenida Paulista com tráfego intenso, sentido Consolação, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Bela Cintra.

11h33 -Cidade tem 66 km de congestionamento. Avenida dos Bandeirantes tem 4,2 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Arapuã.

11h11 – Marginal do Tietê tem 9 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista expressa, da Rua Azurita até a Ponte do Piqueri.

10h56 – Rodovia Anchieta com lentidão nos dois sentidos. O motorista encontra tráfego intenso entre o km 13 e o km 10, na chegada a São Paulo, e do km 64 ao km 65, na chegada a Santos.

10h33 – Tráfego lento também pela Rodovia Ayrton Senna no sentido capital paulista. Há retensão entre o km 23 e o km 20, na região de Guarulhos. O sentido oposto, Rio de Janeiro, tem fluxo livre.

10h32 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida dos Bandeirantes e a via Ana Catharina Randi.

10h06 – São Paulo com 76 km de trânsito lento nas principais vias da capital.

10h04 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4,4 km de lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto dos Bandeirantes.

9h10 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento do km 23 ao 20, na região de Guarulhos, sentido capital, por excesso de veículos. No sentido Interior, o tráfego flui bem. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego também é bom e há boa visibilidade.

8h50 – Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Freguesia do Ó

8h21 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,4 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Bandeirantes até o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h58 – Cidade tem 59 km de lentidão. Marginal do Pinheiros é via mais congestionada, com 8 km de fila no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Ary Torres e a Transamérica.

7h45 –Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Em Guarulhos, motorista enfrenta trânsito intenso na pista marginal, do km 218 ao 225, e na expressa, do km 208 ao 218. Em São José dos Campos, morosidade vai do km 144 ao 145.

7h28 – Avenida Brás Leme tem 2,1 km de lentidão no sentido centro, da Ponte da Casa Verde até a Angélica.

7h20 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 24, sentido Bandeirantes, na altura de Embu, por conta de acidente.

7h17 – Via Anchieta tem trânsito lento na chegada a São Paulo por conta de um acidente entre um carro e um micro-ônibus próximo à chegada à capital.

7h10 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,6 km de lentidão no sentido aeroporto, da Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

6h50 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2,5 quilômetros de tráfego lento até a Avenida Santa Catarina.

6h44 – Motorista encontra lentidão nas pistas central e lateral da Rodovia Anchieta na chegada à capital paulista entre os quilômetros 13 e 10. Motivos: excesso de veículos em razão do horário e acidente entre dois veículos no quilômetro 10.

6h40 – Radial Leste, sentido centro, tem acúmulo de 5,5 quilômetros de trechos de tráfego lento entre o Viaduto Alberto Badra (Aricanduva) e a Rua Wandenkolk (chegada à Ligação Leste-Oeste)

6h37 – Atropelamento de pedestre causa bloqueio de uma das faixas de rolamento da pista sentido bairro da Radial Leste junto à Rua João Tobias, no Belenzinho. Há lentidão por aproximação.

6h33 – Rodovia Ayrton Senna apresenta lentidão de cinco mil metros na pista sentido capital entre os quilômetros 23 (Guarulhos) e 18 (São Paulo).

6h30 – Dois trechos de lentidão são registrados na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 26 (Cotia) e 19 (São Paulo) e entre os quilômetros 13 e 10, chegada à capital.