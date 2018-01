TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h37 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Tuiuti até a Cesário Galero.

19h29 – A Dutra tem trânsito complicado, sentido Rio, do km 226 ao 226 em São Paulo.

19h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1 km de trânsito carregado, sentido Ibirapuera, da Ramos Batista até a Bandeira Paulista.

19h15 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Cristiano Viana até a Pedroso de Morais.

19h06 – A capital tem 69 km de morosidade nesta noite, índice considerado abaixo do normal para o horário pela CET.

19h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

18h48 – A Avenida Ibirapuera registra morosidade, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida República do Líbano.

18h36 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h25 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h14 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h08 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Joaquim Eugenio de Lima.

18h – A Avenida João Dias tem 1,1 km de tráfego complicado, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h50 – A pista expressa da Radial Leste tem 3,2 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Guadalajara.

17h44 – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Linneu Gomes Aeroporto até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h35 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Independência até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h28 – A cidade tem 67 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

17h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,9 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

17h20 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

17h17 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h11 – Há 3,9 km de filas na Marginal do Tietê. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

15h17 – Operação comboio na Rodovia Anchieta sentido litoral, devido neblina. O tráfego é represado a partir da praça de pedágio Riacho Grande, localizada no Km 31, em São Bernardo do Campo.

14h43 – Cidade tem 24 km de congestionamento.

14h33 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com excesso de veículos entre o Viaduto Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h59 – Avenida Santos Dumont, sentido Aeroporto, com tráfego intenso desde a Avenida do Estado até a Avenida Campo de Bagatelle.

13h44 – Capital com 23 km de filas. O maior congestionamento está na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

13h35 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem 1,5 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Doutor Roberto Feijó até o Viaduto Grande São Paulo.

13h27 – Cidade tem 25 km de lentidão.

13h10 – Colisão entre dois veículos na Avenida Nove de Julho prejudica o trânsito na Avenida Paulista. O acidente aconteceu às 12h06, no cruzamento da Nove de Julho com a Avenida Doutor Paes de Barros. A faixa da esquerda, sentido centro, está bloqueada. Uma pessoa ficou ferida. A Polícia Militar acompanha a ocorrência. A Avenida Nove de Julho tem 2,6 km de lentidão por conta do acidente. Na Paulista, o congestionamento está no sentido Consolação, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Alameda Peixoto Gomide.

13h03 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos desde o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

12h58 – São Paulo com 28 km de filas nas principais vias da capital.

12h36 – Há 5,1 km de tráfego intenso na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros. O motorista reduz a velocidade desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

12h30 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna.

12h16 – Avenida Nove de Julho tem 1,7 km de lentidão no sentido bairro da Avenida São Gabriel até a Rua José Maria Lisboa.

11h05 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 17 ao 13 no sentido São Paulo entre Osasco e Barueri.

10h24 – Tráfego intenso na Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Ponte da Água Espraiada.

10h03 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso á rodovia até 1 km depois da Rodovia dos Bandeirantes.

9h48 – Avenida Abraão de Morais tem 2,9 km de lentidão no sentido São Paulo, da Rua Elisa Silveira até o Viaduto Matheus Torloni.

9h38 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão em Guarulhos no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Na pista local, congestionamento vai do km 207 ao 212. Na pista expressa, fila vai do km 224 ao 225.

9h23 – Avenida Interlagos tem 1,6 km de congestionamento no sentido centro, da Avenida Miguel Yunes da Avenida Antonio Barbosa da Silva Sandoval.

9h18 – Cidade tem 89 km de lentidão.

8h54 – Marginal do Pinheiros tem 9 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Cidade Jardim até a Rodovia Castelo Branco.

8h42 – Via Anchieta tem lentidão do km 19 ao km 18 e do km 13 ao km 10 na chegada a São Paulo, por excesso de veículos. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 3, com a descida da serra pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes. O tempo e a visibilidade são bons no momento.

8h27 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à Rodovia até 1 km depois da Rodovia dos Bandeirantes.

8h26 – Prefeitura gasta R$ 23 mi com obras de emergência em pontes e viadutos.

8h10 – Radial Leste apresenta lentidão de 3 km no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até 200 metros depois do Viaduto Guadalajara.

8h08 – Cidade tem 61 km de congestionamento.

7h40 – Blitz da Polícia Militar na altura da Ponte do Imigrante Nordestino causa lentidão na chegada da Rodovia Ayrton Senna à Marginal do Tietê. Operação ocupa uma faixa da estrada.

7h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.