TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

20h10 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h35 – A Avenida Vereador José Diniz tem morosidade, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Vieira de Morais.

19h18 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de trânsito intenso, sentido centro, da João Castaldi até a Gastão Liberal Pinto.

19h03 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,6 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h58 – A Avenida Francisco Morato tem 3,7 km de lentidão, sentido bairro, da Jacob Salvador Zveibil até Taboão.

18h56 – A cidade tem 109 km de vias congestionadas.

18h49 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

18h40 – O trecho sul do rodoanel apresenta 11 quilômetros de trânsito lento, do km 39 ao km 50, da pista externa sentido Mauá, reflexo do fechamento das 3 faixas às 17h30, para a realização do destombamento e transbordo da carga de uma carreta que se acidentou na madrugada desta quarta feira, no km 58, por volta da 01h20. O acidente não teve vítimas.

Todas as faixas foram liberadas às 17h55 e, em apoio a ação da Policia Militar Rodoviária, as viaturas da concessionária SPMar estão na via fazendo sinalização no km 39.

18h35 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

18h28 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de trânsito moroso, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

18h20 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de tráfego lento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h10 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

18h – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h33 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h28 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,8 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h22 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 330 e o km 344, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego é intenso do km 367 ao km 337, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, com lentidão entre o km 362 e o km 359 (Miracatu), devido ao tráfego intenso.

Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 288 e o km 285, na região de Itapecerica da Serra, devido a obras para implantação de passarela no km 285 que restringem o tráfego na faixa da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda no local.

17h19 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Cruzeiro do Sul.

17h15 – O Corredor Norte-Sul tem 6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Borges Lagoa.

17h09 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Américo Brasiliense até a Juscelino Kubitschek.

15h54 – Marginal do Pinheiros com excesso de veículos no sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida do Jaguaré e a Rodovia Castelo Branco.

15h47 – Avenida dos Imigrantes, sentido Marginal do Pinheiros, com lentidão desde o Viaduto Santo Amaro e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

15h34 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h22 – Rua da Consolação tem pontos de parada no sentido Centro, desde a Avenida Paulista e a Rua Piauí.

15h17 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 3,9 km de congestionamento entre a Praça Campo de Bagatelli e a Praça da Bandeira.

15h14 – São Paulo tem 43 km de lentidão nos principais corredores da capital.

14h49 – Lentidão na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte das Bandeiras e o Viaduto da Casa Verde.

14h47 – Radial Leste, com excesso de veículos no sentido Bairro. Há pontos de parada entre a Avenida Alvaro Ramos e a Rua Piratininga.

14h30 – Rodovia dos Imigrantes com tráfego intenso na subida da serra.

14h25 – Avenida Eusébio Matoso com morosidade no sentido Centro. Há filas desde a Avenida Lineu de Paula Machado e a Rua José Jannarelli.

14h12 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 3,2 km de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

13h55 – Avenida João Dias tem excesso de veículos no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Alameda Itu e o início da Avenida João Dias.

13h49 – Avenida Vinte e Três de Maio tem excesso de veículos no sentido Santana. Há pontos de parada entre o Viaduto João Jorge Saad e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h07 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com excesso de veículos entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad.

12h51 – Cidade tem 48 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

12h29 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte do Morumbi.

12h12 – Corredor Eusébio Matoso, Francisco Morato, tem 2 km de lentidão no sentido centro, da Lineu de Paula Machado, altura da Praça Jorge de Lima, até a Rua José Jannarelli.

11h30 – Cidade tem 58 km de lentidão.

11h18 – Avenida Washington Luis com lentidão no sentido Centro. Há congestionamento entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Catarina.

10h57 – Avenida Washington Luis tem 2,9 km de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h40 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. Há filas entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

10h24 – Cidade tem 82 km de lentidão.

9h50 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Darzam.

9h33 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 3,2 km de lentidão no sentido Santana, da Avenida João Jorge Saad até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h15 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 18 no sentido Rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Embu, por excesso de veículos.

8h47 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,5 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Maracatins ao Viaduto Dante Delmanto.

8h19 – Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Américo Brasiliense.

7h54 – Rodovia dos Tamoios será fechada nos dois sentidos para detonação de rochas, das 12h às 14h, entre o km 51,3 e o km 52,6.

7h47 – Cidade tem 71 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

7h30 – Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco, do acesso à estrada até a Ponte Atílio Fontana.

7h17 – Radial Leste tem 3,1 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, da Piratininga até a Alvaro Ramos.

6h55 – Lentidão entre os quilômetros 23 e 20, região de Guarulhos, da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna.

6h52 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com lentidão de quase 1,5 quilômetro desde 1.200 metros após a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

6h48 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com dois trechos de lentidão: entre os quilômetros 26 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h45 – São cerca de 2,5 quilômetros de lentidão na pista sentido centro da Avenida Washington Luís a partir do Viaduto Luís Eduardo Magalhães.

6h17 – Motorista enfrenta 13 quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt e outros 15 no sentido Curitiba, na região da Serra do Cafezal, em razão de um acidente no quilômetro 359 da pista sentido SP envolvendo duas carretas.

1h30 – A Rodovia dos Tamoios (SP-99) está bloqueada em ambos os sentidos nos quilômetros 47 e 55, região de Paraibuna, para detonação de rochas. Os trabalhos fazem parte do processo de duplicação da rodovia. As pistas devem ser liberadas somente às 4h30, segundo o DER. À 1h30, as filas de veículos chegavam a um pouco mais de 500 metros. Não há desvio e o motorista que já está na Tamoios não tem alternativa.