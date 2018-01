TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h37 – O Corredor Norte-Sul tem 1,4 km de trânsito carregado, sentido Aeroporto, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h30 – A cidade tem 37 km de lentidão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h18 – O Túnel Jânio Quadros tem lentidão da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Oscar Americano.

20h12 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Jabaquara.

19h52 – A Avenida Paulista registra 2,1 km de trânsito lento, sentido Consolação, da Carlos Sampaio até a Rua da Consolação.

19h28 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de fluxo intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h15 – A Avenida Vicente Rao tem 1,8 km de morosidade, sentido Diadema, da Desire Contier até a Avenida Washington Luís.

19h02 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Picarolo até a Ponte da Bandeira.

18h52 – A pista central da Marginal do Tietê tem 5,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Cristina Tomas até a Ponte Jânio Quadros.

18h45 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h42 – A Avenida Washington Luís tem 3,2 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h39 – A capital tem 130 km de engarrafamento.

18h20 – A Avenida Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h10 – A Radial Leste tem 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Melchert até o Viaduto Alberto Badra.

18h05 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

18h01 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de tráfego moroso, sentido Imigrantes, da Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h58 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Tucumã.

17h56 – A Rua da Consolação tem 2 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

17h47 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de fluxo intenso da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h36 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h28 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

17h15 – O Corredor Norte-Sul tem 4,7 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Euclides Figueiredo até a Praça da Bandeira.

17h09 – A pista local da Marginal do Tietê registra 8,8 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros.

17h07 – A capital tem 86 km de vias congestionadas no momento.

17h02 – Na Rodovia Ayrton Senna, há tráfego lento no sentido Capital, do km 37 ao 35, reflexo de obras no km 35, que interditam as duas faixa da direita (2 e 3). No sentido Interior, o movimento é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos – o tráfego é tranquilo. Há boa visibilidade nas vias administradas pela Ecopistas.

16h – São Paulo com 54 km de lentidão.

15h46 – Avenida do Estado com lentidão no sentido Santana. O motorista enfrenta filas entre a Rua Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h38 – São Paulo com 37 km de filas nas principais vias da capital.

14h57 – Túnel Ayrton Senna tem 1,7 km de lentidão.

14h07 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem 1,6 km de morosidade entre a Alameda Gaucha e o Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie.

14h04 – Avenida Jaguaré com lentidão entre o Viaduto Torres de Oliveira e a Avenida César Washington de Proença, no sentido Centro.

13h34 – Avenida Salim Farah Maluf tem 6,4 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo até a Ponte do Tatuapé.

13h21 – Cidade tem 36 km de lentidão.

13h12 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com 3,2 km de filas na pista expressa. Motorista reduz a velocidade entre a Ponte Nova Fepasa e a Ponte do Piqueri.

12h57 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

12h56 – São Paulo com 57 km de filas.

12h10 – Há 4,4 km de filas na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente. Motorista encontra lentidão entre a Ponte Tatuapé e a Rua do Jaboticabal.

12h02 – Radial Leste, sentido Centro, tem 4,7 km de congestionamento entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

11h06 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com lentidão entre a Rua Conselheiro Saraiva até a Avenida do Estado.

11h03 – Trânsito lento no início do trecho de serra da Rodovia Anchieta, na altura do km 40, sentido litoral, devido excesso de veículos.

10h39 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em dois pontos, no sentido Capital: do km 37 ao km 34, reflexo de obras no km 35 que interditam a faixa da direita e do km 30 ao 25, reflexo dos trabalhos que ocorrem no Trevo dos Pimentas, altura do km 25.

10h27 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 8,3 km de filas entre a Praça Campo de Bagatelle e o Túnel Ayrton Senna.

10h07 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,4 km de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrenta engarrafamento desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Avenida Santo Amaro.

10h06 – São Paulo com 77 km de lentidão nos principais corredores da capital.

9h27 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Bandeirantes por excesso de veículos, entre os quilômetros 20 e 18 e os quilômetros 29 e 24, em um trecho entre São Paulo e Embu das Artes.

8h56 – Cidade tem 81 km de lentidão.

8h44 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

8h33 – Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães têm 4,4 km de lentidão no sentido aeroporto, do Túnel Ayrton Senna até a Praça da Bandeira.

8h11 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

7h54 – Cidade tem 52 km de lentidão.

7h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Jabaquara.

7h21 – Marginal do Tietê tem 5,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri.

7h17 – Cidade tem 39 km de lentidão.

6h52 – Complexo Maria Maluf com quase dois quilômetros de lentidão no sentido Imigrantes a partir da Rua do Boqueirão.

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de quatro quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

6h36 – Acidente entre duas carretas ocorrido às 4h15 no quilômetro 341 da Rodovia Régis Bittencourt, na Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, causa congestionamento de 10 quilômetros na pista sentido São Paulo a partir do quilômetro 331 e de quatro quilômetros na pista sentido Curitiba a partir do quilômetro 345. Pista está totalmente liberada.

6h27 – Tráfego lento em três trechos da Rodovia Presidente Dutra no sentido capital: são três quilômetros a partir do quilômetro 212; mais dois a partir do quilômetro 221 (pista lateral) e mais um a partir do quilômetro 225 (pista lateral). Motivo: excesso de veículos.

6h24 – Queda de moto no quilômetro 21 e o excesso de veículos causam congestionamento de seis quilômetros na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna desde o quilômetro 27, região de Guarulhos.

6h20 – Lentidão em dois trechos da Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital: entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.