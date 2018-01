TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h45 – A Radial Leste tem 4,7 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Avenida Pires do Rio até a Rua Wandenkolk

18h42 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta trânsito ruim, no sentido Rio, pista marginal, do km 230 ao 226 e do km 212 ao 211, já na pista expressa, congestionamento do km 67 ao 64, devido a obras. Na direção de São Paulo o motorista encontra lentidão do km 217 ao 221, na pista marginal, e do km 211 ao 212, na expressa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

18h23 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral do km 15 ao 18 e do km 64 ao 65; na direção de São Paulo, a rodovia tem congestionamento do km 20 ao 18. A Rodovia Cônego Eugênio Leite tem trânsito ruim do km 267 ao 270.

18h18 – O corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,9 km de engarrafamento, no sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedro de Morais.

18h17 – A Marginal Pinheiros tem 3,5 km de engarrafamento, na pista expressa, sentido Castelo, de 1,1 km depois da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,8 km de lentidão, no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar;

17h19 – O corredor norte-sul tem 6 km de engarrafamento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Borges Lagoa; já na direção de Santana, o corredor tem 3 km de trânsito ruim, de 234 metros depois da Avenida Engenheiro Antônio de Carvalho Aguiar até a Praça da Bandeira.

17h15 – A Marginal Tietê tem 7.8 km de lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte das Bandeiras; na mesma direção, na pista local, a marginal apresenta 3,8 km de congestionamento, entre as pontes da Freguesia do Ó e Casa Verde.

16h21 – São Paulo tem 51 km de lentidão nos principais corredores da capital.

16h15 – Pista central da Marginal do Tietê congestionada no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Casa Verde.

16h14 – Corredor Norte/Sul com 4,3 km de filas no sentido Santana. Há lentidão entre a Rua Miruna até o Viaduto Tutóia.

15h53 – Capital com 44 km de filas.

15h38 – Continua lentidão na Rodovia Anchieta desde o km 34 até o km 43, sentido litoral, na região de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

15h24 – Tráfego intenso em 3,5 km da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, desde a Rua Jaboticabal até a Avenida Celso Garcia.

15h00 – Cidade tem 26 km de congestionamento.

14h38 – Avenida Salim Farah Maluf tem 3,5 km de lentidão no sentido Marginal pela pista expressa, a partir da Avenida Celso Garcia.

14h26 – Via Anchieta tem congestionamento do km 34 ao km 40, sentido litoral, em São Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

14h11 – Corredor Rebouças com 1,9 km de filas no sentido Centro. O motorista enfrenta lentidão desde a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

13h50 – Rodovia Anchieta tem congestionamento do km 34 ao km 40, sentido litoral, em São Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

13h34 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, com lentidão desde a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

13h13 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua José Maria Lisboa e a Rua Urimonduba.

13h12 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 1,5 km de filas entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Doutor Roberto Feijó.

11h35 – Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão no sentido Santana, até o Viaduto Trinta e Um de Março.

11h27 – Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento do km 17 ao 13 no sentido São Paulo pela pista expressa.

11h10 – Ônibus quebrado foi removido da Avenida Eliseu de Almeida, na chegada da Rodovia Raposo Tavares. Veículo ocupava três das quatro faixas e ainda há congestionamento no sentido centro.

10h51 – Cidade tem 43 km de lentidão, ou 5% dos 868 quilômetros de vias monitoradas

10h29 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo por excesso de veículos. Em São José dos Campos, congestionamento vai do km 210 ao 212; em Guarulhos, do km 223 ao 225 e do 230 ao 231.

10h07 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Santana desde a Avenida Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h52 – Cidade tem 76 km de lentidão.

9h40 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Ana Catharina Randi.

9h12 – Avenida Washington Luis tem 4,2 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Takeo Yoshimura.

8h58 – Rodoanel Oeste tem congestionamento do km 26 ao 18 no sentido Bandeirantes, por conta do excesso de veículos.

8h42 – Via Anchieta apresenta lentidão no sentido São Paulo do km 22 ao km 18, em São Bernardo do Campo, e do km 13 ao km 10, na chegada à capital, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego fluindo bem .

Os telefones de emergência, call boxes, localizados a cada quilômetro da Anchieta estão indisponíveis por conta de manutenção. A concessionária Ecovias remenda a utilização do número 0800 197878.

8h36 – Cidade tem 43 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

8h30 – Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 2,7 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Capitão Antonio Rosa até a Avenida Doutor Arnaldo.

8h21 – Cidade tem 72 km de congestionamento.

7h49 – Radial Leste tem 4,7 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Pires do Rio.

7h36 – Marginal do Pinheiros tem 4,9 km pela pista expressa, da Rua Verbo Divino até a Ponte do Socorro.

7h21 – Cidade tem 41 km de lentidão.

7h10 – CET registra quase 35 quilômetros de trechos de lentidão nas vias monitoradas pela companhia na capital paulista. Quase 60% do total são registrados nas zonas leste e sul.

7h07 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam cerca de 7 quilômetros de trechos de lentidão entre as pontes Tatuapé e Attílio Fontana.

7h05 – Corredor Rebouças-Eusébio Matoso, sentido bairro, com lentidão de 3,5 quilômetros entre a Rua Oscar Freire e a Ponte Eusébio Matoso.

7h00 – Motorista encontra um total de 7,5 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h59 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com trânsito ruim num trecho de quase 1,5 quilômetro até a Radial Leste.

6h55 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com lentidão de 600 metros a partir de 450 metros depois da Ponte Cruzeiro do Sul; e de 1,3 quilômetro a partir da Ponte Tatuapé.

6h50 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Ipiranga, com lentidão de 2 quilômetros entre a Rua Matheus Torloni e o Viaduto Aliomar Baleeiro

6h45 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com lentidão de 1,5 quilômetro a partir da Rua Ribeiro de Lima.

6h30 – Acúmulo de 3 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre o Viaduto Carlos Ferraci e Ligação Leste-Oeste

6h28 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com tráfego ruim entre os quilômetros 30 e 20, região de Guarulhos, em razão do excesso de veículos

6h23 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.