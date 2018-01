TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 27 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h20 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 27. Voltamos na quinta, às 6h. Boa noite!

20h18 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,6 quilômetros na pista expressa da Ponte da Casa Verde ao Arco da Sabesp.

20h15 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 5,6 quilômetros do Viaduto Pires do Rio até o Metrô Vila Matilde. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

20h10 – Lentidão no sentido litoral da Rodovia Anchieta vai do quilômetro 38 ao 40.

20h05 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem trânsito lento na pista marginal em Guarulhos do quilômetro 219 ao 221, por conta do excesso de veículos.

20h02 – Duas manifestações ainda complicam o trânsito na zona leste. Na Avenida Conselheiro Carrão, 60 pessoas bloqueiam totalmente o sentido bairro na altura da Avenida João 23. Não há informações sobre o motivo deste protesto. Já na Rua do Orfanato, cem pessoas bloqueiam o sentido centro na altura da Praça Padre Damião. Elas reivindicam a revisão dos horários das faixas de ônibus na região.

19h55 – São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h50 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem trânsito lento do quilômetro 10 ao 23.

19h47 – O repórter do Estadão Felipe Cordeiro registrou o congestionamento na Radial Leste, sentido centro, na altura da estação do metrô da Vila Carrão.



19h42 – Corredor Pacaembu/Major Natanael, sentido Marginal do Tietê, tem lentidão de 2,1 quilômetros a partir da Rua Veiga Filho.

19h34 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde.

19h28 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento em ambos os sentidos: em direção à São Paulo, do quilômetro 32 ao 20; no sentido interior, do quilômetro 13 ao 20.

19h22 – São Paulo tem 133 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h15 – Manifestações complicam a vida do motorista nesta quarta-feira, 27. Na Avenida Matteo Bei, em São Mateus, 40 manifestantes querem a revisão da zona azul comercial. Segundo a Polícia Militar, um grupo de mascarados espalhou e colocou fogo em lixo na via. Há relatos de que eles tomaram a chave de um ônibus. Na Rua do Orfanato, na Vila Prudente, cem pessoas bloqueiam a via na altura da Praça Padre Damião. Eles protestam contra os horários de funcionamento das faixas de ônibus. Já na Avenida Rebouças, na zona oeste, um grupo de pessoas param veículos e bloqueiam duas faixas da via no sentido bairro. Não há informações de que grupos participam do ato.

18h56 – Manifestação ocupa duas faixas na Avenida Rebouças, sentido bairro, junto à Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar.

18h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Avenida Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

18h50 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 5,3 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Metrô da Vila Matilde.

18h48 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto ao Arco da Sabesp. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

18h45 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento do quilômetro 13 ao 20, sentido interior, por excesso de veículos.

18h41 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem lentidão em Jundiaí do quilômetro 61 ao 58. Em direção ao interior, trânsito intenso do quilômetro 19 ao 20.

18h38 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 15 ao 30.

18h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos do quilômetro 140 ao 144.

18h30 – São Paulo tem lentidão de 142 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

18h27 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido zona oeste, tem lentidão de 2,7 quilômetros da Rua da Consolação ao Largo Padre Péricles.

18h25 – Ligação Leste-Oeste, sentido zona leste, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Praça Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

18h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Rua Funchal à Rua Antonio de Macedo Soares.

18h20 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Rua Douro à Avenida dos Bandeirantes.

18h17 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 5,5 quilômetros na pista expressa da Avenida Américo Brasiliense à Rua Tucumã.

18h14 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 218 ao 221 em Guarulhos.

18h12 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido Capital do quilômetro 19 ao 17. Em direção ao litoral, há excesso de veículos do quilômetro 37 ao 40.

18h10 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 267 e 270, por excesso de veículos.

18h05 – Três manifestações complicam o trânsito na Capital. A Avenida Matteo Bei está interditada na altura da Avenida Maria Cursi. Segundo a Polícia Militar, 40 pessoas participam do protesto que reivindica a liberação da zona azul. Na Avenida João 23, 60 pessoas interditam a pista no sentido centro na altura da Avenida Renata. Já na Radial Leste, há bloqueio de três faixas no sentido bairro próximo ao Viaduto Guadalajara. A PM não tem informações sobre as causas dessas últimas duas manifestações.

17h55 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

17h53 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao interior, trânsito intenso do quilômetro 17 ao 23. No sentido Capital, congestionamento do quilômetro 26 ao 23 e do quilômetro 11 ao 10.

17h50 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto ao Arco da Sabesp.

17h47 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí do quilômetro 63 ao 58.

17h44 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 3,5 quilômetros da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso.

17h42 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em direção a Cubatão, tem filas do quilômetro 267 ao 270.

17h39 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,9 quilômetros na pista central da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Guilherme.

17h34 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue congestionada do quilômetro 37 e 40.

17h32 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo do quilômetro 15 ao 26.

17h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri do quilômetro 26 ao 23.

17h28 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 4,6 quilômetros na pista local da Ponte da Vila Guilherme à Ponte da Casa Verde. No sentido oposto, congestionamento na pista local é de 3,9 quilômetros e vai da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Guilherme.

17h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 8,7 quilômetros da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h23 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 11,5 quilômetros na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes ao Arco da Sabesp. Trecho é o de maior lentidão na Capital.

17h19 – O fluxo segue bom nas Rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt, em ambos os sentidos.

17h15 – São Paulo tem 135 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário, que é de 123 quilômetros de congestionamento. Veja o gráfico abaixo:

17h10 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta quarta-feira, 27.

09h35 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h05 – Radial Leste permanece com oito quilômetros de retenção no sentido centro, a partir da Praça Divinolândia. Capital tem lentidão de 101 quilômetros, acima da média para o horário.

08h45 – Ayrton Senna sem registro de lentidão.

08h35 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h15 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h00 – Capital tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com oito quilômetros de retenção no sentido centro, a partir da Praça Divinolândia.

07h47 – Rodovia Dos Bandeirantes tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital.

07h41 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir do Viaduto Santa Generosa.

07h31 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h24 – Congestionamento na Radial Leste chega a oito quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert. Acidentes complicam o trânsito na via.

07h13 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

07h06 – Capital tem 44 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com 6,6 quilômetros de retenção no sentido centro, a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho.

06h30 – Radial Leste tem 4,8 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert. Engavetamento complica o trânsito na via.

06h25 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

06h20 – Radial Leste tem faixa bloqueada no sentido centro, devido a um engavetamento envolvendo quatro carros.