TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

22h04 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão do km 69 ao 64, no sentido Rio, em razão de obras que interditam uma faixa.

21h40 – O sistema Anhanguera-Bandeirantes não tem pontos de parada.

21h31 – A Marginal Pinheiros tem 4,5 km de congestionamento, na pista expressa sentido Castelo, de 1 km depois da Rua Tucumã até 500 metros antes da Ponte do Jaguaré.

21h29 – O motorista encontra tráfego bom na Rodovia Castelo Branco.

21h20 – A Rodovia Raposo Tavares tem lentidão do km 12 ao 20, no sentido Cotia.

20h12 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão apenas no sentido Rio, na pista marginal, do km 229 ao 226; na região de Guarulhos, do km 221 ao 219; na pista expressa, no mesmo sentido, em São José dos Campos, do km 148 ao 146, em razão de acidente; em Caçapava, do km 126 ao 117; em Guaratinguetá, do km 67 ao 64, por causa de obras.

20h06 – A pista norte da Rodovia dos Imigrantes tem trânsito intenso no trecho de serra, no sentido capital, porém sem pontos de parada. No restante do sistema Anchieta-Imigrantes o motorista encontra boas condições de tráfego.

19h49 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, no sentido bairro, da Avenida Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h32 – A Marginal Tietê tem 12,4 km de engarrafamento, no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Imigrante Nordestino.

19h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,5 km de lentidão, no sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até o Viaduto Dante Delmanto.

19h28 – O corredor norte sul tem 7 km de congestionamento, no sentido aeroporto, entre os Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar.

18h 48 – Tráfego está intenso na Rodovia Anhanguera, sentido Capital/Interior, do km 50 ao 61.

18h 25 – Excesso de veículos na Rodovia Castelo Branco deixa tráfego lento no sentido Interior, do km 19 ao 24.

18h 15 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido São Paulo, entre o km 58 e 55. Há lentidão no sentido litoral, do km 59 ao 60 e na chegada a Santos, por excesso de veículos.

17h 53 – Excesso de veículos no Rodoanel dificulta o trânsito entre o km 9 e 23, sentido litoral.

17h 32 – Eixo Leste-Oeste tem 9,6 km de lentidão, no sentido Lapa/ Penha.

17h 10 – Marginal Tietê tem 27, 3 km de lentidão, no sentido Castelo Branco/Ayrton Senna.

16h56 – Um acidente interrompeu o trânsito na Via Dutra, dos km 135 ao 120, em São José dos Campos, no sentido SP-Rio.

16h45 – Há lentidão no Eixo Norte-Sul, sentido Santana, em 10,8 km de extensão das vias.

16h40 – Rodovia Anchieta está congestionada no sentido São Paulo, do km 58 ao 55. O tráfego está lento no sentido litoral, entre o km 59 e 60, na chegada a Santos e acesso Alemoa.

16h25 – Rodovia Cônego Domênico tem tráfego congestinonado no sentido Cubatão, do km 262 ao 270.

15h44 – Operação policial deixa trânsito lento no Rodoanel, do km 15 ao 13, sentido Bandeirantes.

15h23 – Excesso de veículos na Via Dutra causa lentidão do km 230 a0 231 e do 224 ao 225 , na pista Rio-SP, e no km 231 ao 227, no sentido inverso.

15h01 – Rodovia Ayrton Senna está com tráfego intenso do km 30 ao km 32 no sentido interior.

14h32 – Rodovia Cônego Domênico, do km 271 ao 268, tem lentidão no sent15ido Guarujá, por excesso de veículos. Uma carreta quebrada no trevo deixa o trânsito lento no sentido Praia Grande.

14h14– Marginal do Tietê tem 8,6 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte da Casa Verde até 610 metros depois do Hospital da Vila Maria.

14h00 – Cidade tem 81 km de lentidão.

13h11 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes.

12h36 – São Paulo segue com 110 km de lentidão nas principais vias.

12h18 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão de 12 km no sentido capital paulista por reflexo de um acidente entre dois caminhões e uma caminhonete. O engavetamento aconteceu por volta das 10h desta quarta no km 30. A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada, mas já foi liberada.

12h17 – Avenida Salim Farah Maluf tem lentidão no sentido Vila Prudente desde a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello e a Rua Adelino.

12h11 – Rodovia Anchieta tem lentidão na altura do km 64, reflexo de um atropelamento por volta das 11h. A pista chegou a ficar bloqueada, mas já foi liberada de acordo com a Ecovias. A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada a Santa Casa de Santos.

12h03 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, do km 336 ao km 345, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, no sentido Curitiba. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 35 e o km 42, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari no km 43.

12h – São Paulo tem 115 km de filas nos principais corredores da capital.

11h58 – Rua das Juntas Provisórias com excesso de veículos no sentido Vila Prudente, desde o Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Almira.

11h29 – Lentidão na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Jabaquara até o início da Marginal.

11h03 – Avenida Washington Luis com lentidão no sentido Centro. Motorista reduz a velocidade entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Viaza.

10h53 – Marginal do Tietê tem excesso de veículos no sentido Castelo Branco, desde a Ponte Milton Rodrigues até a Ponte Atílio Fontana.

10h40 – Avenida Ibirapuera com lentidão no sentido Bairro desde a Rua Bem-Te-Vi até a via Douro.

10h38 – São Paulo com 102 km de filas. Índice acima da média para este horário.

10h37 – Tráfego já flui bem em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com a Ecovias.

10h20 – Avenida do Estado com excesso de veículos no sentido Ipiranga. O motorista reduz a velocidade desde a Rua Mercúrio até a Rua David Bigio.

10h08 – Acidente entre dois caminhões e uma caminhonete interdita totalmente a Rodovia Castelo Branco, no km 30, região de Itapevi, no sentido São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros há uma vítima presa nas ferragens. O acidente aconteceu por volta das 10h desta quarta no km 30. O tráfego de veículos é represado pelo acostamento.

9h44 – Marginal do Pinheiros continua com 8 km de filas no sentido Castelo Branco. Há lentidão desde a Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte Transamérica.

9h35 – Anchieta tem tráfego lento no sentido Santos, do km 62 ao 65, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, há lentidão do km 45 ao 42, trecho de serra, por conta de um acidente entre dois caminhões. Veículos bloqueiam totalmente a pista em direção à capital.

9h20 – Colisão entre dois caminhões bloqueia totalmente a pista da Rodovia Anchieta, sentido Capital no km 42. O acidente aconteceu por volta das 8h50 e não deixou vítimas. Há lentidão entre o km 45 e o km 42. No sentido litoral, a rodovia tem lentidão do km 61 ao km 65, por excesso de veículos.

9h18 – Tráfego segue normal ao longo do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

8h59 – Uma faixa da pista expressa da Marginal do Pinheiros está interditada no sentido Castelo Branco, embaixo da Ponte Cidade Jardim. De acordo com a CET, o bloqueio é uma medida de segurança porque há risco de queda de concreto do viaduto.

A interdição prejudica o tráfego de veículos na região. A Marginal do Pinheiros tem mais de 10 km de filas no sentido Castelo Branco, desde a Avenida Juscelino Kubitschek até a Avenida Socorro. No sentido oposto, há lentidão desde a Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte Transamérica.

8h50 – Rodovia dos Imigrantes tem pista norte, sentido São Paulo, bloqueada para transposição de cargas especiais. Interligação com o planalto também está bloqueada por conta de neblina.

8h30 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido litoral do km 59 ao km 65, entre Cubatão e a chegada a Santos. Como reflexo desta lentidão, há tráfego lento do km 63 ao km 62, da Rodovia dos Imigrantes no sentido capital.

8h22 – Avenida Vinte e Três de Maio tem lentidão no sentido Santana. São 2,6 km de congestionamento entre a Avenida Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h20 – Há excesso de veículos na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Jabaquara e a Marginal.

8h03 – Cidade tem 102 km de lentidão.

8h01 –Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do acesso à via até o Viaduto do Jabaquara.

7h49 – Marginal do Pinheiros tem 10 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Avenida Juscelino Kubitschek.

7h25 – São Paulo tem 63 km de congestionamento.

7h07 – Pistas local e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, com acúmulo de cerca de 6 quilômetros de trechos de congestionamento entre as pontes Tatuapé e Casa Verde.

7h05 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, acumulam cerca de 13 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte Transamérica e a Avenida Juscelino Kubitschek.

7h02 – Três pontos de congestionamento são registrados na Rodovia Anchieta. O primeiro entre os quilômetros 13 e 10, na chegada à capital, pelas pistas marginal e central; o segundo entre os quilômetros 61 e 65, região de Cubatão, sentido Baixada, e o terceiro entre os quilômetros 65 e 63, sentido São Paulo

6h58 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, está congestionada entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, e 14 e 11, trecho da capital.

6h56 – Dois trechos de lentidão são registrados na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 27 e 19 e entre os quilômetros 15 e 10.

6h53 – Motorista encontra congestionamento de mais de 2,5 quilômetros na pista sentido centro da Avenida Vereador José Diniz a partir da Rua Ana Catharina Randi.

6h50 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, acumulam cerca de 7 quilômetros de trechos de lentidão entre a Ponte Transamérica e a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h52 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de lentidão, entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Almirante Brasil.