TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 3 de julho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

Duas manifestações, de centrais sindicais e médicos, bloqueiam pistas da Avenida Paulista desde a tarde desta quarta-feira. Foto: @tonollica/Instagram

TEMPO REAL:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

21h45 – Marginal Pinheiros ainda tem quase 4 km de congestionamento no sentido Castelo, entre Rua Quintana e Rua Tucumã. Depois do início da noite com protestos na Avenida Paulista, lentidão nas principais vias da cidade ainda é de 34 km.

21h33 – Tráfego segue ruim na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, na altura do acesso a SP-248.

21h20 – Avenidas Rebouças e Nove de Julho tem trânsito carregado, no sentido Consolação. De acordo com a CET, zona oeste ainda tem 14 km de lentidão neste momento.

21h11 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão, do Viaduto Santo Amaro até o Jabaquara, no sentido Imigrantes. Total de congestionamentos da cidade é de 37 km.

21h03 – Acúmulo de congestionamentos na capital é de 37 km, com tendência de diminuição.

20h56 – Rodovia Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido litoral, na região dos semáforos.

20h41 – Manifestantes começam a se dispersar na Avenida Paulista, altura da Rua Augusta. Via é liberada nos dois sentidos para o fluxo de veículos. Congestionamento total em São Paulo no momento é de 71 km.

20h36 – Acidente na Avenida Santo Amaro, sentido bairro, ocupa uma faixa perto da Rua Bela Vista.

20h33 – 71 km de lentidão nas principais ruas e avenidas de São Paulo, segundo a CET, com tendência de baixa. Pior situação é na zona sul, com 28 km de congestionamento.

20h24 – Manifestação termina na Rodovia Fernão Dias, na altura do km 90, região de Guarulhos. Fluxo de veículos é normalizado no sentido Minas Gerais.

20h19 – Marginal Pinheiros tem quase 5 km de lentidão a partir da Ponte João Dias, sentido Interlagos. Avenida dos Bandeirantes tem cerca de 5 km de congestionamento entre o Viaduto Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes.

20h11 – Manifestantes da área da saúde começam a se dispersar na Avenida Paulista, que ainda está bloqueada nos dois sentidos na altura da Rua Pamplona. O outro grupo, das centrais sindicais, ocupa os dois sentidos da Avenida Paulista, na altura da Rua Augusta.

20h07 – Acidente bloqueia a Avenida Nossa Senhora do Ó nos dois sentidos, próximo à Avenida Inajar de Souza.

20h05 – Veja quais são as principais lentidões do momento, segundo a CET:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Avenida Interlagos (9,8 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Avenida Interlagos (9,8 km) Marginal Tietê , sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé (7,5 km)

, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé (7,5 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (6,8 km)

, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (6,8 km) Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros (6,2 km)

20h02 – Complexo Viário Maria Maluf, sentindo Anchieta, será interditado para manutenção, das 23h30 de hoje às 4h30 de amanhã.

19h58 – Acidente na Avenida Itaquera ocupa uma faixa antes da Avenida Waldemar Carlos Pereira, sentido centro, na altura da Vila Matilde.

19h55 – Total de congestionamento tende a diminuir nas principais vias de São Paulo. No momento, lentidão total é de 107 km, com pior situação na zona sul (44 km).

19h54 – Tráfego continua ruim na Rodovia Fernão Dias no sentido BH, na altura do km 90, região de Guarulhos. Manifestações prejudicaram o fluxo de veículos na via.

19h51 – Tráfego congestionado na Rodovia Imigrantes, na região de São Vicente, sentido litoral.

19h48 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté, do km 17 ao 19, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, tráfego flui normal.

19h45 – Trânsito congestionado na Rodovia Anchieta, na chegada a Santos, do km 59 ao km 64, por causa de protestos no porto.

19h43 – Marginal Tietê tem 7,5 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, entre a Casa Verde e o Tatuapé.

19h38 – Marginal Pinheiros segue com mais de 12 km de congestionamento, a partir da Ponte Cidade Jardim, no sentido Interlagos. No sentido Castelo, retenção é de cerca de 7 km entre a Rua Verbo Divino e a Ponte Eusébio Matoso.

19h29 – Manifestação na Rodovia Fernão Dias prejudica trânsito na Via Dutra. Pista marginal apresenta lentidão, no sentido São Paulo, no trecho entre o km 216 e o km 226. Já no sentido Rio de Janeiro, congestionamento é entre o km 231 e o km 226. A Fernão Dias tem fluxo restrito de veículos na altura do km 90, sentido Belo Horizonte. Manifestantes reivindicam melhor oferta de moradia.

19h26 – Aproximadamente 500 manifestantes ocupam os dois sentidos da Avenida Paulista, na altura da Rua Pamplona. Veja mais informações no Estadão Urgente.

19h22 – Um caminhão se chocou com um poste na Avenida General Edgar Faccó, altura do número 501, em Pirituba. O acidente bloqueia totalmente a via, no sentido centro, e as faixas 1 e 2, no sentido bairro.

19h17 – Corredor Norte / Sul tem 7,8 km de congestionamento, no sentido Aeroporto, a partir do Viaduto Jaceguai.

19h16 – Acidente ocupa uma faixa da Avenida Vereador João de Luca, sentido Marginal, junto à Rua Palestina, na região do Jabaquara.

19h13 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior, nos trechos entre o km 17 e o km 19 e do km 24 ao km 26. A via também apresenta congestionamento no sentido capital, na altura do km 20, na região de Guarulhos.

19h05 – Zona sul já acumula 64 km de vias congestionadas, segundo a CET. Avenida Vinte e Três e Maio tem quase 8 km de lentidão, no sentido Aeroporto.

19h01 – Marginal Pinheiros tem 12,6 km de lentidão entre a Ponte Cidade Jardim e Interlagos. Já no sentido Castelo, o congestionamento na via é de 7,1 km, entre a Rua Verbo Divino e a Ponte Eusébio Matoso.

18h59 – Rodovia Imigrantes tem congestionamento na chegada a São Vicente, no trecho entre o km 62 e o km 65.

18h56 – Manifestações de médicos e centrais sindicais interditam Avenida Paulista nos dois sentidos, na altura do Masp.

18h53 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego restrito na altura do km 90, sentido Belo Horizonte, por causa de manifestações.

18h49 – Marginal Tietê tem quase 9 km de lentidão entre a Ponte do Limão e o Tatuapé, no sentido Ayrton Senna. Total de congestionamento em São Paulo já ultrapassa 140 km no momento.

18h42 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento, na direção do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, por excesso de veículos.

Mais de mil manifestantes da área da saúde protestam na Avenida Paulista. Foto: Renato Vieira/Estadão

18h38 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio, na altura da Bela Vista, ocupa uma faixa próximo à Praça da Bandeira, sentido Santana.

18h33 – Avenida Paulista está fechada nos dois sentidos por causa de protestos. Grupo de quase 5 mil manifestantes da área de saúde caminha no sentido Paraíso, em retorno à Associação Médica Brasileira, na Rua São Carlos do Pinhal. Já no sentido Consolação, em frente ao prédio da Fiesp, pista é ocupada por passeata das centrais sindicais.

18h30 – Marginal Pinheiros tem mais de 11 km de congestionamento, entre a Ponte Ary Torres e Interlagos. Vias da capital tem 135 km de lentidão.

18h28 – Trânsito lento na pista expressa da Via Dutra, sentido São Paulo, na altura do km 106, em Taubaté.

18h17 – Rodovia Domênico Rangoni tem tráfego lento, na altura da Baixada, no sentido Guarujá. Fluxo de veículos é mais difícil no acesso a via SP-248.

18h14 – Por causa de passeata de profissionais da saúde, motoristas que seguem pela Avenida Paulista no sentido Consolação seguem por desvio na Rua Frei Caneca.

18h13 – Capital tem 121 km de congestionamento, de acordo com a CET. Lentidão na zona sul atinge 50 km.

18h08 – Passeata de profissionais da saúde bloqueia a Avenida Paulista, nos dois sentidos, na altura da Rua Augusta. Grupo de manifestantes avança em direção ao Paraíso. Os motoristas que seguem pela Rua Augusta, no sentido centro, devem fazer desvio pela Alameda Santos. Mais informações sobre os protestos no Estadão Urgente.

18h05 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, no sentido leste, na altura do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

17h59 – Manifestação interdita a Avenida Paulista nos dois sentidos, junto à Rua Augusta e a Praça Oswaldo Cruz. Passeata reúne cerca de mil profissionais da área da saúde. Veja mais no Estadão Urgente.

17h57 – Excesso de veículos e tempo encoberto deixam tráfego lento na Rodovia Raposo Tavares entre o km 28 e o km 23 e no trecho entre o km 16 o km 23.

17h52 – Tráfego é lento na Rodovia Imigrantes, na chegada a São Vicente, do km 63 ao km 65. Já na Anchieta, há congestionamento no acesso a Alemoa, na altura da Baixada, por causa de protestos.

17h44 – Marginal Tietê tem 5,6 km de lentidão, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ayrton Senna. Total de congestionamento na capital é de 110 km.

17h37 – Acidente na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo ao Viaduto General Marcondes Salgado, sentido Vila Mariana.

17h35 – Congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do km 60 ao 64. Manifestantes ocuparam a via na região portuária, fora do trecho de concessão.

17h32 – Acidente na Rua Tenente Otávio Gomes, bairro Liberdade, ocupa duas faixas, sentido bairro, na altura da Rua Conselheiro Furtado.

17h30 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio, na altura da Bela Vista, ocupa duas faixas próximo à Rua Asdrubal do Nascimento, sentido Santana.

17h28 – Manifestantes ocupam Avenida Paulista, sentido Consolação, na altura do Conjunto Nacional. No sentido Paraíso, grupo bloqueia duas faixas da via e outras pistas foram interditadas pela Polícia Militar.

17h21 – Principais vias da capital apresentam 97 km de lentidão, segundo a CET.

17h14 – Avenida Paulista tem trânsito lento, no sentido Paraíso, por causa de protesto de médicos. Manifestantes bloqueiam pista no sentido Consolação, na esquina com Rua Augusta. Veja mais no Estadão Urgente.

10h00- Colisão entre dois carros interdita uma faixa da Av. Vinte e Três de Maio no sentido Aeroporto, na altura do Viaduto Tutoia. Não houve vítimas

09h56- Manifestantes bloqueiam agora ambos os sentidos da Rua Carlos Lacerda, perto da Rua Carlos Nahas. Cerca de 70 pessoas protestam por mais creches na região

09h50- O Eixo Norte-Sul registra 2,7 km de lentidão no sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até o Complexo Viário João Jorge Saad

09h35- Manifestantes inderditam a Rua Carlos Lacerda, em ambos os sentidos, próximo à Rua Carlos Nahas, informa CET

09h29- Segundo CET, os principais pontos de congestionamento na capital são:

Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

, sentido Aeroporto, (4,4 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3 km)

sentido Marginal, (3 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana, da Rua Miruna até o Complexo Viário João Jorge Saad (2,7 km)

, sentido Santana, (2,7 km) Túnel Ayrton Senna, sentido único, da Avenida Vinte Três de Maio até Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade (1,7 km)

09h27- São Paulo registra 31 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

09h02- A Ligação Leste-Oeste tem 1,6 km de lentidão no sentido Lapa entre a Av. Alcântara Machado e a Av. Vinte e Três e Maio

08h46- Com trânsito tranquilo, capital tem oito semáforos em amarelo intermitente e cinco apagados

08h44- São Paulo tem agora 19 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, valor bem abaixo da média para o período

08h39- Ecovias registra lentidão na Rodovia Anchieta na chegada à Santos. Congestionamento é causado pelo excesso de veículos e vai do km 63 ao 64 chegando ao acesso do Viaduto da Alemoa

08h35- De acordo com a CCR ViaOeste, a Rodovia Castelo Branco registra lentidão entre os km 19 e 21 no sentido interior, na altura da cidade de Barueri

08h28- A Radial Leste está com a faixa direita bloqueada na altura do Viaduto Engenheiro Alberto Brada, sentido centro, devido a colisão entre um carro e uma moto

08h13- A Av. dos Bandeirantes segue com lentidão de 3km no sentido Marginal, da altura da Av. Miruna até o Viaduto Santo Amaro

08h09- Atropelamento causado por carro ocupa a faixa da direita da Av. Rangel Pestana, na altura da Rua Martim Burchard, no sentido bairro

08h08- CET registra 13 km de lentidão nas vias monitoradas de São Paulo

07h56- A Rodovia Rio-Santos (SP 055) segue com a operação “Pare e Siga” no km 141, em São Sebastião, devido à queda de barreira, informa DER-SP

07h09- Queda de moto bloqueia a faixa da esquerda da Av. 23 de Maio, na altura da Rua Estela, no sentido Santana

07h06- Neste momento, São Paulo registra 6km de lentidão. Principais pontos de congestionamento são:

Radial Leste , sentido Centro, da Estação de Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (2,0 km)

, sentido Centro, (2,0 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana, do Complexo Viário João Jorge Saad até a Rua Estela (1,9 km)

, sentido Santana, (1,9 km) Avenida Aricanduva , sentido Marginal, da Rua do Rodeio até a Radial Leste (1,2 km)

, sentido Marginal, (1,2 km) Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Avenida Nossa Senhora da Saúde até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,2 km)

07h05- Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), não há previsão de chuvas na capital nas próximas horas

06h53- Neste momento, São Paulo tem 5 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

06h51- A Rodovia Anhanguera tem 4 km de lentidão no sentido São Paulo. Tráfego segue intenso entre os km 108 e 104, na altura de Sumaré, informa a CCR Autoban

06h44- O Complexo Viário Maria Maluf registra 1,2 km de lentidão no sentido Imigrantes, do começo do túnel até o Viaduto Aliomar Baleeiro

06h36- Radial Leste registra 2km de lentidão no sentido centro, da altura do Metrô Vila Matilde até o Viaduto Engenheiro Alberto Brada

06h25- Bom dia! Um caminhão quebrado interdita a faixa da direita da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, perto do Estádio do Canindé