TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

21h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,2 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h15 – O Corredor Norte-Sul tem 1,6 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso.

20h02 – A Via Anchieta tem 1,6 km de lentidão, sentido Santos, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Rua Gaúcha.

19h52 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,3 km de lentidão, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Rua Bandeira Paulista.

19h41 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h35 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

19h23 – A capital tem 94 km de vias congestionadas nesta noite. A zona sul concentra 40 km desse total.

19h15 – A Radial Leste registra 4,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h03 – O tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna no sentido interior do km 11 ao 20, e em direção a São Paulo, do km 24 ao 20. Em ambos os sentidos, o excesso de veículos interfere no trânsito. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o movimento é tranquilo.

19h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,1 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h51 – A Avenida do Ibirapuera tem 2,9 km de engarrafamento, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua do Ipê.

18h42 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h31 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

18h07 – A Avenida José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

17h56 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

17h50 – A cidade tem 56 km de vias congestionadas no momento.

17h46 – A Avenida Professor Vicente Rao tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

17h32 – A Avenida João Dias registra 2,3 km de morosidade, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

17h25 – A Avenida Aricanduva tem 3,1 km de lentidão, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Armando Cardoso Alves.

17h17 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,5 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte do Piqueri.

17h11 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Cidade Jardim.

16h59 – A Avenida do Estado registra 2 km de trânsito intenso, sentido Ipiranga, da Marginal do Tietê até a Rua João Teodoro.

16h55 – A Radial Leste tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

16h37 – O Corredor Norte-Sul tem 2,6 km de lentidão, sentido Aeroporto, da estação Paraíso até o Complexo Viário João Jorge Saad.

16h14 – Pista expressa da Marginal do Tietê, tem 2,5 km de filas no sentido Ayrton Senna entre a Ponte Azurita e a Avenida Milton Rodrigues Anhembi.

15h30 – Colisão entre carreta e veículos de passeio bloqueia a alça de acesso à Avenida Lions no km 16 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, altura de São Bernardo do Campo. Os motoristas que desejam acessar o bairro devem optar pela alça anterior – 16 B – ou a alça na altura do km 14, que dá acesso ao bairro Rudge Ramos. Há lentidão apenas no local, pela pista lateral.

Já no trecho de Baixada, um tombamento na altura do km 1 da interligação entre Anchieta e Imigrantes na Baixada bloqueia faixa da direita no sentido Imigrantes. Há lentidão apenas pelo local.

15h28 – Avenida do Estado, continua com tráfego intenso no sentido Ipiranga, entre a Rua João Teodoro e a Marginal do Tietê.

15h13 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e Rua do Grito. São Paulo tem 10 km de congestionamento.

14h40 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h48 – Avenida Pedro Alvares Cabral, sentido Pinheiros, tem tráfego intenso entre a Avenida Armando de Sales Oliveira e Obelisco.

13h07 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com tráfego intenso por excesso de veículos entre a Avenida João Teodoro e a Marginal do Tietê.

12h56 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna. São Paulo tem 24 km de congestionamento e zona sul registra 7 km de filas.

12h48 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

12h18 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

11h53 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão entre Piqueri e a Ponte dos Remédios.

11h36 – Ponte Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem 5,8 km de congestionamento entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a via Ulisses Cruz. São Paulo com 73 km de filas.

11h09 – Avenida Vinte Três de Maio tem 5,4 km de filas no sentido Aeroporto. De acordo com a CET a lentidão está entre o Viaduto João Jorge Saad Cebolinha e a Praça da Bandeira.

10h57 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 84 km de congestionamentos.

10h42 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem 3,6 km de congestionamento entre a Rua Saraiva até a Avenida do Estado.

10h40 – Segue lentidão na chegada a capital do Km 13 ao km 10, pela Rodovia Anchieta, por excesso de veículos.

10h36 – Fluxo ao longo do corredor Ayrton Senna flui tranquilo. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

9h58 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego intenso entre o km 40 e o km 25.

9h40 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 7,2 km de trânsito lento da ponte Transamérica até rua Quintana.

9h06 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 5,5 km de trânsito lento de 700 m antes do Hospital Vila Maria até a ponte Cruzeiro do Sul.

8h58 – Tráfego lento na chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, do km 13 ao km10.

Rodovia Imigrantes tem trânsito lento do km 16 ao km 12.

No sentido litoral, há lentidão na Anchieta do Km 59 ao km 60, e do Km 64 ao km 65, chegada a Santos.

8h54 – São Paulo com 119 km de trânsito lento, índice bastante acima da média para o horário. Marginal Pinheiros, sentido interlagos, da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária tem 5,5 km de congestionamento.

8h31 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,5 km de trânsito ruim da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

Corredor Norte-sul registra 8,7 km de lentidão entre a praça da Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h20 – São Paulo com congestionamento acima da média: 103 km de trânsito lento. Zona sul concentra 43 km. CGE não registra pontos de alagamento na cidade.

7h48 – Corredor Norte-sul registra 8,7 km de lentidão entre a praça da Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h40 – São Paulo com 51km de trânsito lento. Zona sul concentra 25 km de congestionamento. A capital tem trânsito ento acima da média para o horário.

6h55 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com mil metros de lentidão, a partir da Ponte Cruzeiro do Sul.

6h46 – Radial Leste, sentido centro, com 6 quilômetros de trechos de tráfego lento, entre o Viaduto Carlos Ferraci e a rua Wandenkolk.

6h39 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de tráfego lento, entre o metrô Belém e a Ligação Leste-Oeste.

6h35 – Tombamento de caminhão com legumes bloqueia parcialmente a Avenida Gastão Vidigal sentido Pinheiros próximo à esquina com a pista local da Marginal do Tietê.

6h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com trechos de lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e 14 e 10.

6h32 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de tráfego lento, entre o metrô Belém e a Rua Almirante Brasil.

6h30 – Pista e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, congestionada em quase 2 quilômetros a partir da Rua Rubens Gomes Bueno (750 metros após a Ponte João Dias); a pista local apresenta 1 quilômetro, a partir de 880 metros da Ponte Transamérica.

6h05 – Tombamento de caminhão com legumes bloqueia parcialmente a Avenida Gastão Vidigal sentido Pinheiros próximo à esquina com a pista local da Marginal do Tietê.