TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

15h59 – Corredor Eusébio/Rebouças, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua Auriflama.

15h58 – Cidade tem 42 km de lentidão nesta tarde.

15h45 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de filas no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Juscelino Kutitschek até a Ponte do Morumbi.

15h27 – Rua das Juntas Provisórias com excesso de veículos no sentido Vila Prudente. Há filas desde o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

14h53 – Tráfego intenso na Avenida do Estado, sentido Santana, desde a Rua Alberto Lion e a Avenida Pacheco e Chaves.

14h22 – São Paulo com 36 km de filas.

14h04 – Avenida do Estado, sentido Santana, com 2,4 km de filas entre o Viaduto Pacheco e Chaves até a Praça Alberto Lion.

13h55 – Motorista encontra lentidão do km 37 ao km 40 da Rodovia Anchieta sentido litoral, por excesso de veículos. Subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada.

13h20 – O motorista reduz a velocidade na Avenida Professor Francisco Morato no sentido Centro. Há filas entre o Complexo Viário Jorge João Saad e a Avenida Lineu de Paula Machado.

13h19 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 3,4 km de congestionamento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Euclides Figueiredo.

13h18 – Tráfego intenso na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. Há lentidão desde o Viaduto Jabaquara até o início da Marginal.

13h17 – São Paulo com 43 km de filas.

11h38 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. No sentido Interior, o movimento também é normal.

11h09 – Há cerca de 10 km de congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, entre o km 203 e o km 212. O tráfego é intenso por excesso de veículos, de acordo com a CCR Nova Dutra.

11h07 – Rodovia dos Imigrantes com excesso de veículos, no sentido capital paulista. O motorista enfrenta lentidão do km 60 ao km 55.

11h04 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida Giovani Gronchi e a Avenida Campo Limpo.

10h32 – Marginal Tietê, sentido Castello Branco, com 4,6 km de filas entre a Ponte Velha Fepasa e a Rodovia Castello Branco.

10h21 – Há 95 km de filas nas principais vias da capital, de acordo com a CET.

10h13 – Pista sul da Rodovia Anchieta está liberada totalmente. O bloqueio aconteceu por conta de uma carreta contêiner em chamas no km 49 sentido litoral. Acidente aconteceu por volta das 8h e não deixou vítimas. A pista norte da Anchieta está bloqueada para inversão de sentido e voltará a operar sentido Capital.

10h11 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrenta congestionamento desde o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h09 – Há 12 km de filas na Marginal do Pinheiros no sentido Castelo Branco, desde a Avenida Juscelino Kubitschek e a Avenida Interlagos.

9h40 – Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre Osasco e Barueri: do km 14 ao 13, pela marginal, e do km 39 ao 25, pela pista expressa.

9h17 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 17 ao 13 no sentido capital, reflexo de congestionamento das marginais. Também há congestionamento do km 60 ao 52, pista expressa, região de Jundiaí, por conta de acidente.

8h37 – Cidade tem 111 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

8h13 – Via Dutra tem cinco pontos de lentidão no sentido São Paulo por excesso de veículos: do km 204 ao 212, em Arujá; do km 219 ao 221, em Guarulhos; do km 144 ao 145, em São José dos Campos; do km 227 ao 229, em São Paulo; e do km 223 ao 225, em Guarulhos.

8h08 – Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo por excesso de veículos.

7h35 – Marginal do Pinheiros tem 9,8 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da avenida Juscelino Kubitschek até a Rua José Maria.

7h12 – Cidade tem 47 km de lentidão.

6h57 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 27 e 29, região de Guarulhos.

6h51 – Motorista encontra vários trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 28 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h50 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com lentidão de 2,5 quilômetros entre o acesso à Avenida Água Espraiada e o acesso à Avenida dos Bandeirantes.

6h48 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 3,5 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil.