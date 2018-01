TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 4 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h11 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta quarta-feira, 4 de dezembro. Voltamos amanhã. Boa noite!

20h04 – A Avenida Pacaembu tem 2,2 quilômetros de lentidão em direção à Marginal do Tietê, da Praça Charles Miller à Avenida Auro Soares de Moura Andrade.

20h02 – São Paulo tem neste momento 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h01 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, conhecido como Minhocão, tem 2,1 quilômetros de congestionamento no sentido zona oeste, da Rua Jaguaribe ao Largo Padre Péricles.

19h59 – O corredor formado pelas avenidas Professor Francisco Morato e Eusébio Matoso tem dois pontos de lentidão no sentido centro: 2,4 quilômetros, da Rua Cânio Rizzo à Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares; e 2,2 quilômetros, da Rua Sapetuba à Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

19h55 – Avenida Guido Caloi, sentido bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão, da Avenida João Dias à Avenida Guarapiranga.

19h52 – Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, tem 3,3 quilômetros de lentidão, da Avenida Doutor Alberto Penteado ao início da Ponte Nova do Morumbi.

19h48 – São Paulo tem neste momento 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h37 – São Paulo tem neste momento 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h36 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem cinco pontos de lentidão: na pista expressa, são 4,6 quilômetros, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Vila Guilherme, e 1,2 quilômetro, da sede do Corinthians à Ponte Aricanduva; na pista central, há 3,9 quilômetros, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Guilherme; e na pista local, são 2,9 quilômetros, de 880 metros depois do arco da Sabesp a 118 metros antes da sede do Corinthians, e 2,1 quilômetros, da Ponte das Bandeiras à Ponte da Vila Guilherme.

A usuária do Instagram Jessica Cota registrou a lentidão nas pistas da Marginal do Tietê em direção à Rodovia Ayrton Senna.



19h21 – São Paulo tem neste momento 125 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

19h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso à Ponte Nova do Morumbi. Já na pista local, são 3,7 quilômetros, da Ponte Cidade Jardim à Ponte Nova do Morumbi. Em direção à Rodovia Castelo Branco, há 5,5 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, da Ponte Morumbi à Ponte Eusébio Matoso.

19h15 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros ao início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h13 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 8,7 quilômetros de retenção no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h57 – São Paulo tem neste momento 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h55 – Rodízio em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 5 e 6, das 17h00 às 20h00.

17h51 – São Paulo tem neste momento 141 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

11h08 – Encerramos o blog nesta manhã.

11h00 – Capital tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

10h45 – Régis Bittencourt está liberada no sentido Curitiba, na altura de Miracatu. A rodovia estava bloqueada nos dois sentidos há mais de sete horas, devido a acidente envolvendo três caminhões e uma van, que deixou dois mortos e oito feridos. No sentido São Paulo, a rodovia continua bloqueada, e flui apenas pelo acostamento.

10h31 – Marginal do Tietê tem 5,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

10h11 – Régis Bittencourt permanece totalmente bloqueada em Miracatu, na região do Vale do Ribeira. Há 28 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba e 29 no sentido São Paulo. Dois caminhões se chocaram após um deles invadir a pista do sentido Curitiba. Uma van e outro caminhão foram atingidos. Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas. Equipes da concessionária que administra a rodovia trabalham para remover os veículos. Apenas os acostamentos estão liberados.

10h00 – Capital tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h39 – Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos.

09h27 – Corredor Norte-Sul tem 5,7 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h00 – Capital tem 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h43 – Ayrton Senna tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos.

08h45 – Rodovia dos Bandeirantes tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, já em São Paulo.

08h36 – Régis Bittencourt permanece totalmente bloqueada em Miracatu, na região do Vale do Ribeira. Há 25 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba e 33 no sentido São Paulo. Dois caminhões se chocaram após um deles invadir a pista do sentido Curitiba. Uma van e outro caminhão foram atingidos. Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas. Equipes da concessionária que administra a rodovia trabalham para remover os veículos.

08h32 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h24 – Rodoanel tem lentidão de quatro quilômetros na pista expressa do sentido Bandeirantes, em Carapicuíba.

08h14 – Linha 3-Vermelha do metrô tem circulação normalizada no sentido Palmeiras-Barra Funda. Mais cedo, houve lentidão por conta de defeito no equipamento de via entre as estações Patriarca e Guilhermina-Esperança.

08h10 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

08h02 – Régis Bittencourt permanece totalmente bloqueada em Miracatu, na região do Vale do Ribeira. Há 21 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba e 8 no sentido São Paulo. Dois caminhões se chocaram após um deles invadir a pista do sentido Curitiba. Uma van e outro caminhão foram atingidos. Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas. Equipes da concessionária que administra a rodovia trabalham para remover os veículos.

08h00 – Capital tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 8,2 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h44- Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

07h38 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

07h30 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Osasco.

07h23 – Linha 3-Vermelha tem velocidade reduzida no sentido Palmeiras-Barra Funda. Um defeito no equipamento de via entre as estações Patriarca e Guilhermina-Esperança causa a lentidão.

07h16 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h08 – Régis Bittencourt permanece totalmente bloqueada em Miracatu, na região do Vale do Ribeira. Há 17 quilômetros de lentidão no sentido Curitiba e 11 no sentido São Paulo. Dois caminhões se chocaram após um deles invadir a pista do sentido Curitiba. Uma van e outro caminhão foram atingidos. Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas.

07h04 – Aeroviários fazem protesto no Aeroporto de Congonhas no início desta manhã. Segundo a Infraero, a manifestação não impede o check-in nos balcões das companhias aéreas e nem as operações de pouso e decolagem.

07h00 – Capital tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

06h38 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h28 – Raposo Tavares tem lentidão do quilômetro 23 ao 19 e do 15 ao 10 no sentido São Paulo.

06h21 – Rodovia Régis Bittencourt totalmente bloqueada nos dois sentidos em Miracatu, devido a acidente. Dois caminhões se chocaram e um deles atingiu uma van e outro caminhão. Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas. Há lentidão nos dois sentidos.

06h19 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Metrô Vila Matilde.