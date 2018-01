TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quarta-feira, 4 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta quarta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

13h05 – A Rua Werner Siemens, junto à Marginal do Tietê, já foi liberada. Os manifestantes se dispersaram.

11h33 – Ambos os sentidos da Rua Werner Siemens, junto à Marginal do Tietê, estão fechados devido à manifestação.

11h29 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação à manifestação, antes da Ponte do Piqueri, sentido Ayrton Senna. A manifestação segue pela rua Werner Siemens.

11h27 – A Avenida Rebouças foi liberada em relação ao ônibus quebrado junto a Rua Oscar Freire, sentido centro.

11h09 – Manifestação na Marginal do Tietê, interdita a pista local, sentido Ayrton Senna, antes da Ponte do Piqueri. A manifestação do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) reúne 500 pessoas com um carro de som e cordão de isolamento. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes estão reunidos em frente a Siemens. O ato tem como objetivo cobrar investigação sobre corrupção envolvendo a empresa.

11h05 – Zona Oeste: Ônibus quebrado na Avenida Rebouças, sentido centro, junto a Rua Oscar Freire.

11h00 – Na Zona Oeste, a manifestação na Marginal do Tietê, pista local, ocupa duas faixas, sentido Ayrton Senna, junto a Ponte Ulysses Guimarães.

10h48 – Na Zona Norte, a Ponte Atílio Fontana foi liberada em relação a manifestação junto a Marginal do Tietê, sentido Interior.

10h29 – A pista local da Marginal do Tietê está bloqueada agora por uma manifestação no sentido da Ayrton Senna, na altura da Rodovia Anhanguera.

10h15 – Capital tem 73 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas.

10h05 – Rodovia Castello Branco: Pista no sentido Capital (Leste) com tráfego lento em Osasco, Barueri e Mairinque.

09h58 – Manifestação na Ponte Atílio Fontana, interdita o sentido interior da rodovia Anhanguera, junto a Marginal do Tietê, na Zona Norte.

09h51 – Na Zona Sul, houve um acidente na Avenida Vereador João de Luca, sentido Marginal, junto a Rua Madre Emilie de Villeneuve.

09h41 – Acidente com carro e moto na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, altura da Rua Tibiriçá. Uma faixa está bloqueada.

09h38 – Usuário do Instagram afreires registra trânsito na Marginal do Tietê nesta manhã.

09h26 – Na Zona Sul, a Avenida Santo Amaro foi liberada em relação ao acidente, sentido centro, próximo a Avenida Morumbi.

09h24 – Radial Leste foi liberada em relação ao acidente, na pista expressa, sentido centro, junto a Rua João Tobias.

09h09 – Capital tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, Marginal Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes são as vias com maior retenção.

08h45 – Greve para ao menos 288 ônibus na zona leste de SP.

08h35 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 quilômetros de congestionamento no sentido da Marginal do Pinheiros, entre o viaduto do Jabaquara e o viaduto Santo Amaro.

08h22 – A rede de trólebus na Mooca foi interrompida por uma queda de energia pela manhã. O serviço já foi retomado. Na zona leste, os ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) continuam impedidos de trafegar. Os funcionários da viação Itaquera Brasil, que estão em greve, bloqueiam a passagem dos coletivos na rua João Cabral de Melo Neto.

08h00 – Capital tem 68 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, Marginal do Pinheiros e Marginal do Tietê são as vias com maior retenção.

07h50 – Capital tem 63 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h44 – Marginal do Tietê tem 4 quilômetros de congestionamento na pista expressa sentido Castelo Branco, entre a ponte Freguesia do Ó e a ponte Atílio Fontana.

07h35 – Marginal do Pinheiros tem 4 quilômetros de congestionamento na pista expressa sentido centro, entre a ponte João Dias e a ponte do Morumbi.

07h25 – Capital tem 51 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Via com maior lentidão é a Radial Leste no sentido centro. São cinco quilômetros de retenção na pista expressa entre a avenida Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

07h20 – Na zona leste, os ônibus da viação Itaquera Brasil não saíram da garagem. Os funcionários estão em greve. A SPTrans acionou o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) para suprir a demanda das linhas operadas pela companhia. Porém, os coletivos são bloqueados pelos grevistas na rua João Cabral de Melo Neto.